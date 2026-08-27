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Proti kyberšmejdům pomáhá rychlé ověření bankéře. Klienti o tom ale často nevědí

Veronika Doskočilová
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Většina bank na českém trhu nabízí možnost ověřit si, zda klientům volá opravdu bankéř, nebo jde o podvodníka. Stačí mít mobilní bankovnictví, kam automaticky přijde push notifikace. Klienti to však často nevědí.

Počty kyberpodvodů a částky, které při nich pachatelé ukradnou, jsou každým rokem vyšší. „Škody přesáhly jen za první čtvrtletí letošního roku 798 milionů korun, což je meziročně více než dvojnásobek,“ říká Jan Kořínek, obchodní ředitel a místopředseda představenstva Artesa, spořitelního družstva.

Kyberšmejdi své praktiky bohužel neustále zdokonalují a přichází stále s novými a novými fintami, jak z lidí podvodem vylákat peníze. „Organizované telefonické podvody patří mezi největší bezpečnostní hrozby, kterým dnes klienti bank čelí,“ uvádí Jan Bláha, obchodní ředitel a člen představenstva Fio banky.

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Spolu s tím se postupně mění i to, jaká zabezpečení banky přidávají, aby co nejvíce podvodům zabránily. Dnes už například aktivně zablokují klientovu platbu, pokud mají podezření, že při ní jde o podvod. Jinde mají klienti k dispozici „storno tlačítko“. „Letos jsme v mobilní aplikaci představili takzvaný panic button, který klientům umožňuje jediným kliknutím dočasně zablokovat odchozí transakce v případě podezření na podvod,“ popisuje Zuzana Šimková, tisková mluvčí mBank.

Ověření bankéře

Fio banka v rámci boji proti kyberkriminalitě aktuálně zavedla funkcionalitu „ověření volajícího bankéře“. Jedna z velmi častých taktik podvodníků je totiž právě hra na bankéře. „Útočníci se často vydávají za pracovníky bank a snaží se získat důvěru lidí. Proto přidáváme další vrstvu ochrany přímo do Smartbankingu. Klient si jednoduše ověří, že opravdu hovoří s bankéřem Fio banky,“ informuje Jan Bláha.

Funkce funguje poměrně jednoduchým způsobem. Klientovi zavolá cizí číslo a představí se jako bankéř. Pokud jde opravdu o bankéře z Fio banky, pošle hned zkraje hovoru klientovi potvrzovací push notifikaci do mobilního bankovnictví. Klient si na základě toho mobilní aplikaci otevře a v notifikaci uvidí jméno bankéře, pobočku nebo pracoviště, ze kterého bankéř volá a potvrzení, že jde o komunikaci s Fio bankou.

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V podstatě pak nastane pouze jeden ze dvou scénářů. Bankéř se takto klientovi ověří a klient má jistotu, že volá s bankou. Nebo k ověření nedojde a pak klient nemá žádnou jistotu, kdo je na druhém konci linky. Nejlepším řešením je v tu chvíli telefon zavěsit a do banky zavolat.

Zmíněné ověření ale funguje oběma směry. Když klient volá do banky, může svou totožnost potvrdit také skrze mobilní bankovnictví.

Většina bank ověření nabízí

Průzkum iDNES.cz ukázal, že s touto funkcionalitou pracují i další finanční domy. „Obdobná řešení již delší dobu využívají i některé další banky na českém trhu. Obecně ale jde o správný směr. Podvody typu falešný bankéř dlouhodobě patří mezi nejúspěšnější formy sociálního inženýrství,“ říká Marie Sobotková, tisková mluvčí J&T Banky.

Ze sedmnácti peněžních ústavů tuto funkcionalitu zavedlo už 10 z nich a další její zavedení plánuje. „Chceme klientům nabídnout další možnost, jak si při komunikaci s bankou ověřit, že skutečně jednají s naším pracovníkem, a tím zvýšit jejich bezpečí při telefonické komunikaci,“ říká Lucie Brunclíková, ředitelka marketingu a komunikace Banky Creditas.

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„My už tuto službu klientům nabízíme od října 2024. Každý telefonát našeho bankéře doprovází automatická notifikace z aplikace George, která klientovi potvrdí, že mu skutečně volá náš zaměstnanec,“ popisuje mluvčí České spořitelny Filip Hrubý. Stačí mít aktuální verzi aplikace a povolená oznámení. Ani zmíněná funkce ovšem podvodům nezabrání.

Nikdy nekončící osvěta

„Počet klientů, kteří díky ověření podvod odhalí, je stále výrazně nižší, než počet těch, kteří se bohužel nechají podvést,“ uvádí Tereza Píchalová, tisková mluvčí Partners Banky. Důvodem je čistá neznalost. „Z naší zkušenosti vyplývá, že řada klientů o této možnosti stále neví, a proto ji při podezřelém hovoru nevyužije,“ dodává Tereza Píchalová.

To potvrzují i další banky. „Právě lidé, kteří jsou vůči podobným podvodům nejzranitelnější, mohou mít nižší technickou zkušenost nebo o této možnosti vůbec nemusí vědět,“ říká Aleš Černý, vedoucí oddělení Řízení retailových rizik Air Bank.

Bankám tak nezbývá nic jiného než dál intenzivně pracovat na osvětě, hlavně mezi nejzranitelnější skupinou klientů. „Upozorňujeme klienty, že skutečné ověření bankéře probíhá výhradně v aplikaci KB+ nebo KB Klíč. Pokud někdo zasílá kód prostřednictvím SMS, WhatsAppu nebo jiného komunikačního kanálu a vydává jej za ověření bankéře, jde o podvod,“ informuje Pavel Šašek, expert Komerční banky na bezpečnost plateb a prevenci podvodů.

Problém je i to, že i když lidé o funkci ověření bankéře vědí, stres v kritických situacích udělá své. „Podvodníci často umí vyvolat v lidech takový stres, že si často na tento ochranný prvek nevzpomenou,“ uzavírá Petr Milata, tiskový mluvčí ČSOB.

Ověření bankéře v jednotlivých finančních domech
Air Bank
Artesa, spořitelní družstvoNemá mobilní bankovnictví
Banka CreditasNemá, připravuje
Česká spořitelna
ČSOB
Fio banka
J&T BANKANemá
Komerční banka
mBank
MONETA Money Bank
OberbankNemá
Partners Banka
Peněžní důmNemá mobilní bankovnictví
Raiffeisenbank
Banka Revolut
Trinity BankNemá
UniCredit BankNemá
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