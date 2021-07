Ovečkárna získala strategické investory. Získal ji fond Hartenberg a eRockets

Významnou investici do Ovečkárny přináší dva strategičtí investoři z oboru. Tím hlavním je společnost Enterstore, za kterou stojí firma Hartenberg Holding ze svěřenských fondů premiéra Andreje Babiše.

Enterstore prostřednictvím akvizice získává v Ovečkárně 60procentní podíl a představuje v pořadí již třetí investici v oboru e-commerce. Na úvodní investici do společnosti Astratex, jednoho z největších internetových prodejců spodního prádla v Evropě, navázala investice do předního prodejce specializovaného sportovního vybavení SportObchod, které nyní doplní Ovečkárna.

Druhým investorem je skupina eRockets, reprezentovaná podnikateli Jiřím Hlavenkou, Janem Svobodou a Tomášem Fikarem, která přináší zkušenosti s budováním mezinárodně úspěšných e-commerce projektů. Mezi ty aktuálně nejvýznamnější se řadí právě Astratex a SportObchod, od letošního roku pak také Grizly.cz.

Zbytkový podíl zůstává v rukou současného majitele a zakladatele Martina Bernátka, který nadále stojí v čele společnosti. Celou transakci zprostředkovala poradenská společnost Deloitte.



V současné době působí zlínská Ovečkárna mimo tuzemský trh na Slovensku, v Maďarsku a Rumunsku. Již v příštím roce chce proniknout také na německý trh a do dalších německy mluvících zemí. V pětiletém horizontu chce společnost dosáhnout miliardového obratu.

Firma v posledních letech vykazuje kontinuální růst obratu i počtu zaměstnanců. „V letošním roce očekáváme obrat okolo 200 milionů korun. Nicméně pro další období s novými partnery po boku jsou naše cíle výrazně ambicióznější. Do pěti let chceme dosáhnout na obrat jedné miliardy korun. Už příští rok chceme otevřít e-shop v Německu. Bude to první zásadní krok v naší expanzi po Evropě,“ dodává Bernátek.



Z hlediska investorů jde o perspektivní firmu se značným potenciálem. „Firma nás přesvědčila zejména kvůli své unikátnosti. Jedinečný produkt ve spojení se silným tržním postavením, vlastní značkou Vlnka a takřka bezkonkurenční pozicí v regionu vytváří z Ovečkárny ideální platformu pro další zahraniční expanzi. Jejich nabídka navíc splňuje požadavky moderních spotřebitelů, jelikož jde o produkty z přírodních materiálů, které jsou výsledkem lokální, ekologické a udržitelné produkce,“ říká David Hort, investiční manažer Hartenberg Capital.

„Jsme rádi, že se nám podařilo dotáhnout vstup do tohoto projektu. Ovečkárna cílí svojí unikátní nabídkou na velmi zajímavou cílovou skupinu a v kombinaci s vlastní značkou zde vnímáme unikátní propozici s nezpochybnitelným potenciálem stát se lídrem ve své kategorii v mezinárodním měřítku“ doplnil k transakci za eRockets Tomáš Fikar.