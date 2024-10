Horečka ovcí se šíří. Náhrad za omezení obchodu se chovatelé nedočkají

Rozšíření ochranného pásma na celé Česko by pro některé chovatele ovcí, koz či skotu bylo výhodné. Nemuseli by totiž řešit zákaz převozu mimo pásmo, protože by se pohybovali pouze v jeho rámci. Nakonec ale veterináři rozhodli, že zkusí vydržet do listopadu, kdy snad přestanou být tiplíci aktivní. Část republiky se tak možná udrží až do jara ve volnějším režimu. Pak začnou tiplíci znovu létat.

Zavedení ochranného pásma působí potíže nejenom chovatelům ovcí, ale také skotu, na který se nemoc může přenést.