České outdoorové značky ušly dlouhou cestu. Jsou hrdé, že vyrábějí doma

Některé české outdoorové značky Direct Alpine (Liberec)

Vznik společnosti se datuje k roku 1998, kdy zakladatelé firmy a dlouholetí kamarádi ze skal Radek Nováček a Jirka Sika, začali vyrábět první modely outdoorového oblečení. S testováním funkčních materiálů, vhodných zejména pro horolezectví, však začali již o rok dříve. Vedl je k tomu naprostý nedostatek podobného oblečení na trhu, které by splňovalo jejich vysoké nároky a požadavky na vysokohorské výstupy či třeba skialpinismus.

Hannah (Plzeň)

Česká značka vznikla v roce 1991. Zakladatele spojovalo zapálení ke sportu a láska k přírodě. Nedostatek sportovního oblečení a vybavení té doby je donutil jednat. Vzali do ruky látky, jehlu, nit, peří a začaly vznikat první outdoorové kousky. Ještě před samotným oficiálním založením značky Hannah vznikaly první sportovní bundy, kalhoty a spací pytle.

High Point (Sušice)

Firma vznikla v roce 1990. Výrobní tradice Abrahama Schwarzkopfa ale sahá až do roku 1830, kdy se pustil do prvních výrobků, díky kterým se otevřely další možnosti. Takový zápal a odhodlání, který v začátku nastartoval motory pro firmu, která dnes vyrábí top outdoorové oblečení, byl zásadní. Díky tomu, že vedení firmy zůstává v rukou další generace této rodiny, dokážou držet původní záměr.

Sir Joseph (Turnov)

V roce 1974 neoficiálně založil firmu Rakoncaj, která se jako jedna z prvních se výlučně zaměřila na výrobu speciálního expedičního horolezeckého oblečení a doplňků. Bezprostředně po sametové revoluci v roce 1990, jakmile to politická situace dovolila, zahájil svou podnikatelkou činnost oficiálně s novým názvem firmy, Sir Joseph.

Tilak (Šumperk)

Firma vznikla v roce 1986 na vyhlášku o soukromém podnikání občanů. Do roku 2000 fungovali jako fyzická osoba pod značkou KAMMsport. Od roku 2000 jako akciová společnost Tilak. Dnes zaměstnává 65 zaměstnanců a vykazuje řádově stomilionový obrat.