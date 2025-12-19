|Zákon umožňuje
Štědrý den letos připadá na středu, což pro školáky znamená nejdelší možné vánoční prázdniny, jaké vůbec mohou mít. Volno budou mít od 22. prosince a spolu s víkendy tak zůstanou mimo školu celých 16 dní. Jen některé z těchto dnů budou mít volno i jejich pracující rodiče a jen o málo z nich budou mít supermarkety zavřeno. Jak to tedy letos bude?
|
Vánoční prázdniny 2025 budou díky třem víkendům nejdelší, jaké mohou být
Otevírací doba na Štědrý den 24. prosince 2025
Otevírací doba o Štědrém dnu, tedy ve středu 24. prosince, je v obchodech s prodejní plochou nad 200 metrů čtvereční zákonem omezena na dopolední hodiny. První den Vánoc je vůbec jediným dnem v roce, který je podle zákona takto „rozpůlený“: od půlnoci do 12 hodin mohou mít i ty největší prodejny otevřeno podle libosti, úderem poledne ale musí zavřít všechny obchody na 200 metrů čtverečních. Dopoledne 24. prosince je tak poslední chvílí, kdy si můžete zajet před svátky do supermarketu na velký nákup.
Otevírací dobu na Štědrý den 2025 už zveřejnil například Kaufland. Aby stihl zavřít včas a nevystavil se riziku pokuty, stanovil ji následovně. „Všechny naše prodejny jsou otevřené i 24. 12. 2025, a to od 07:00-11:45,“ uvedl tento řetězec. Stejně je na tom například Tesco. Také zavře v 11:45. Naopak další obchody v OC Nový Smíchov využijí zákonného povolení na maximum a nechají otevřeno do 12 hodin.
Prodejny Lidl se pro zákazníky zavřou na Štědrý den už v 11:30, jak uvedla Kateřina Štichová z oddělení komunikace této společnosti.
V 11:45 bude zavírat i většina hypermarketů Globus. „Hypermarket na Černém Mostě a ve Štěrboholech zavře již o čtvrt hodiny dříve, tedy v 11:30 hodin,“ doplnila mluvčí Aneta Turnovská. Zároveň upozornila, že naopak před Štědrým dnem bude mít Globus rozšířenou otevírací dobu – od 19. do 23. prosince budou zavírat až ve 22 hodin, na Černém Mostě dokonce až ve 23 hodin.
V 11:45 zavírá i většina obchodů Billa. Výjimky ze zákona platí jen pro pobočky na nádražích a letišti. Ty na hlavních nádražích v Praze a Brně budou mít otevřeno do 17 hodin, Billa na pražském letišti v Ruzyni bude otevřená od 7 do 21 hodin.
V Penny budou mít o Štědrém dnu zavřeno
Některých typů provozoven se omezení netýká, přesto budou o Štědrém dni fungovat po kratší dobu než obvykle. Například restaurace v obchodních řetězcích zavřou dříve, často už ve 14 hodin.
A výjimkou mezi řetězci je Penny, kde 24. prosince nenakoupíte ani dopoledne. „Všechny obchody Penny mají na Štědrý den zavřeno, jedná se o jedinou výjimku v maloobchodu, kdy dáváme volno našim zaměstnancům, aby mohli strávit Štědrý den se svými blízkými,“ uvedla mediální zástupkyně Penny Martina Dvořáková.
Jak je otevřeno na Boží hod vánoční 25. prosince
Následující den, 25. prosince, už musejí mít velké prodejny zavřeno úplně. Boží hod vánoční nebo také první svátek vánoční, jak se tento den také nazývá, patří mezi dny jmenované v zákoně o prodejní době v maloobchodě jako ty, kdy je prodej zakázán.
Jak je otevřeno na druhý svátek vánoční 26. prosince
A stejně tak je tomu o druhém svátku vánočním, kdy má svátek Štěpán. Také 26. prosinec patří mezi dny, kdy musejí mít velké obchody zavřeno. Od rána do večera.
|Státní svátky
|Otevírací doba obchodů
|1. ledna – Den obnovy samostatného českého státu a Nový rok
|zavřeno
|18. dubna – Velký pátek
|otevřeno
|21. dubna – Velikonoční pondělí
|zavřeno
|1. května – Svátek práce
|otevřeno
|8. května – Den vítězství
|zavřeno
|5. července - Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
|otevřeno
|6. července - Den upálení mistra Jana Husa
|otevřeno
|28. září – Den české státnosti
|zavřeno
|28. října – Den vzniku samostatného československého státu
|zavřeno
|17. listopadu – Den boje za svobodu a demokracii
|otevřeno
|24. prosince – Štědrý den (otevřeno jen do 12 hodin)
|otevřeno do 12 hodin
|25. prosince – 1. svátek vánoční
|zavřeno
|26. prosince – 2. svátek vánoční
|zavřeno
Kdo může mít otevřeno?
Otevřeno během Vánoc mohou mít obchody s prodejní plochou do 200 metrů čtverečních, na ty se zákaz nevztahuje. Stejně tak provozovny, kde lidé vyzvedávají zboží objednané online. Zákon navíc jmenuje několik výjimek. Jsou to čerpací stanice, lékárny, prodejny umístěné ve zdravotnických zařízeních a prodejny na letištích, autobusových a železničních nádražích.
V Praze tak bude otevřeno například v některých obchodech na hlavním nádraží. „Na Štědrý den, 24. prosince, budou prodejny Albert otevřeny do 11:45 hodin, aby byla dodržena zákonná povinnost. Jedinou výjimkou je prodejna Albert na pražském hlavním vlakovém nádraží, zde bude otevřeno do 14:00 hodin,“ sdělil redakci ředitel komunikace obchodů Albert Jiří Mareček. Naopak ve čtvrtek a pátek 25. a 26. prosince zůstane i tato prodejna zavřená.
V Brně měla být o vánočních svátcích otevřená prodejna Fresh, která spadá pod řetězec Globus. Jak ale uvedla za Globus Soňa Kynclová, 25. a 26. prosince bude nakonec zavřeno.
Během svátků bude otevřená i Billa na hlavním nádraží v Praze a na Letišti Václava Havla. Na nádraží má otevírací dobu 25. prosince od 7 do 17 hodin, 26. prosince dokonce do 21 hodin. Stejně je tomu v Bille na brněnském hlavním nádraží. Na Letišti Václava Havla v Praze na Ruzyni je sváteční otevírací doba tohoto obchodu ještě o něco delší. Jak uvedla na dotaz redakce Dana Bratánková z oddělení komunikace Billy, po oba dny bude tato prodejna otevřená od 7 do 21 hodin.
Rozvážkové služby o Vánocích
Pokud patříte mezi lidi, kteří si rádi nechají nákup dovézt až ke dveřím, měli byste před Vánoci také zpozornět. Rozvážkové služby budou také fungovat omezeně.
Například Globus, který umožňuje online nákupy přes aplikace Foodora a Wolt a také možnost vyzvednutí online nákupu na pobočkách Praha Zličín, Čakovice a Ostrava, bude mít zavřeno. Naposledy takto nakoupíte 23. prosince. „Ve dnech 24. 12. o svátcích 25., 26. budou mít i naše online platformy zavřeno stejně jako kamenné obchody,“ sdělila redakci mluvčí Globusu Aneta Turnovská.
|
Otevírací doba na Silvestra. Kdy přesně obchody zavírají 31. prosince 2025?
Také Tesco Online Nákupy o svátcích nebudou fungovat. „Tesco Online Nákupy budou k dispozici v pracovní dny, během svátků se nedoručuje,“ uvedla za Tesco Lucie Loučková.
Rohlík jezdit bude, ale s určitými omezeními. „24. prosince budou všechny sklady otevřené od 5:00 do 14:00, následně bude 25. prosince provoz zcela uzavřen. 26. prosince se doručování opět rozběhne, a to v čase 7:00–23:00,“ popsala podrobnosti Hana Krevňáková.
Wolt bude doručovat jídlo z restaurací jen někde. Na Štědrý den si lidé budou moci objednat jídlo přes tuto službu jen v Praze a Brně, a to do 15 hodin. 25. prosince budou mít kurýři volno a rozvážet nebudou vůbec. „Už na Štěpána, 26. prosince, se služba naplno vrátí a nabídne kompletní rozvoz jídla i nákupů,“ sdělila redakci za Wolt Kristýna Havligerová.
Foodora v Praze rozváží o Štědrém dnu do 15 hodin, na 1. svátek vánoční od 8 do půlnoci, na Štěpána po celý den (od půlnoci do půlnoci). V Brně se bude 24. prosince doručovat od 8 do 15, 25. prosince dostupná od 8 do 22, 26. prosince od 8 do půlnoci. V Ostravě platí na Štědrý den provoz 8 až 14 hodin, následující den 10 až 22 a na Štěpána 10 až půlnoc. Další skupina měst (Plzeň, Liberec, České Budějovice, Pardubice, Mladá Boleslav, Teplice, Olomouc, Ústí nad Labem, Kladno a Hradec Králové) má na Štědrý den zkrácený provoz do 14 nebo 15 hodin a v následující dny funguje do 21 či 23 hodin, podle otevřených restaurací a dostupnosti kurýrů. V ostatních městech, jako je třeba Jihlava nebo Havířov, nebude Foodora o Štědrém dni jezdit vůbec a následující dva dny podle lokální situace a otevřených restaurací.
Co se fungovat bude, je Foodora Market, čili rozvoz zboží z vlastních skladů. O Štědrém si lidé mohou nechat dovézt potraviny do 15 hodin, v následujících dvou dnech bude tato služba v Praze fungovat téměř nonstop a v jiných městech od rána do pozdního večera.
Služba Košík bude na Štědrý den fungovat do 14 hodin. O 1. svátku vánočním 25. prosince bude zcela mimo provoz a na Štěpána 26. prosince ji zákazníci v Praze budou moci využít od 7 do 23 hodin, mimo Prahu pak od 9 do 22, jak uvedl mluvčí Košíku František Brož.