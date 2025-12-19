Otevírací doba na Vánoce 2025: jak budou otevřené obchody od 24. prosince

Autor:
  11:43
Vánoční svátky 2025 připadají na středu až pátek, to ale neznamená, že při nich nakoupíte pohodlně jako v pracovní dny. Kde a kdy bude otevřeno na Štědrý den, první svátek vánoční a na Štěpána? Otvírací dobu v tyto dny omezuje zákon o otvírací době v maloobchodě.

Ilustrační snímek | foto: Ahold

Otevírací doba velkých obchodů 24. prosince 2025
Zákon umožňujedo 12:00
Kauflanddo 11:45
Tescodo 11:45
Billado 11:45
Pennyzcela zavřeno
Albertdo 11:45
Lidldo 11:30
Globus (většina hypermarketů)do 11:45
Globus Štěrboholy a Černý Mostdo 11:30

Štědrý den letos připadá na středu, což pro školáky znamená nejdelší možné vánoční prázdniny, jaké vůbec mohou mít. Volno budou mít od 22. prosince a spolu s víkendy tak zůstanou mimo školu celých 16 dní. Jen některé z těchto dnů budou mít volno i jejich pracující rodiče a jen o málo z nich budou mít supermarkety zavřeno. Jak to tedy letos bude?

Vánoční prázdniny 2025 budou díky třem víkendům nejdelší, jaké mohou být

Otevírací doba na Štědrý den 24. prosince 2025

Otevírací doba o Štědrém dnu, tedy ve středu 24. prosince, je v obchodech s prodejní plochou nad 200 metrů čtvereční zákonem omezena na dopolední hodiny. První den Vánoc je vůbec jediným dnem v roce, který je podle zákona takto „rozpůlený“: od půlnoci do 12 hodin mohou mít i ty největší prodejny otevřeno podle libosti, úderem poledne ale musí zavřít všechny obchody na 200 metrů čtverečních. Dopoledne 24. prosince je tak poslední chvílí, kdy si můžete zajet před svátky do supermarketu na velký nákup.

Otevírací dobu na Štědrý den 2025 už zveřejnil například Kaufland. Aby stihl zavřít včas a nevystavil se riziku pokuty, stanovil ji následovně. „Všechny naše prodejny jsou otevřené i 24. 12. 2025, a to od 07:00-11:45,“ uvedl tento řetězec. Stejně je na tom například Tesco. Také zavře v 11:45. Naopak další obchody v OC Nový Smíchov využijí zákonného povolení na maximum a nechají otevřeno do 12 hodin.

Prodejny Lidl se pro zákazníky zavřou na Štědrý den už v 11:30, jak uvedla Kateřina Štichová z oddělení komunikace této společnosti.

V 11:45 bude zavírat i většina hypermarketů Globus. „Hypermarket na Černém Mostě a ve Štěrboholech zavře již o čtvrt hodiny dříve, tedy v 11:30 hodin,“ doplnila mluvčí Aneta Turnovská. Zároveň upozornila, že naopak před Štědrým dnem bude mít Globus rozšířenou otevírací dobu – od 19. do 23. prosince budou zavírat až ve 22 hodin, na Černém Mostě dokonce až ve 23 hodin.

V 11:45 zavírá i většina obchodů Billa. Výjimky ze zákona platí jen pro pobočky na nádražích a letišti. Ty na hlavních nádražích v Praze a Brně budou mít otevřeno do 17 hodin, Billa na pražském letišti v Ruzyni bude otevřená od 7 do 21 hodin.

V Penny budou mít o Štědrém dnu zavřeno

Některých typů provozoven se omezení netýká, přesto budou o Štědrém dni fungovat po kratší dobu než obvykle. Například restaurace v obchodních řetězcích zavřou dříve, často už ve 14 hodin.

A výjimkou mezi řetězci je Penny, kde 24. prosince nenakoupíte ani dopoledne. „Všechny obchody Penny mají na Štědrý den zavřeno, jedná se o jedinou výjimku v maloobchodu, kdy dáváme volno našim zaměstnancům, aby mohli strávit Štědrý den se svými blízkými,“ uvedla mediální zástupkyně Penny Martina Dvořáková.

Jak je otevřeno na Boží hod vánoční 25. prosince

Následující den, 25. prosince, už musejí mít velké prodejny zavřeno úplně. Boží hod vánoční nebo také první svátek vánoční, jak se tento den také nazývá, patří mezi dny jmenované v zákoně o prodejní době v maloobchodě jako ty, kdy je prodej zakázán.

Jak je otevřeno na druhý svátek vánoční 26. prosince

A stejně tak je tomu o druhém svátku vánočním, kdy má svátek Štěpán. Také 26. prosinec patří mezi dny, kdy musejí mít velké obchody zavřeno. Od rána do večera.

Otevírací doba o svátcích (netýká se výjimek daných zákonem)
Státní svátkyOtevírací doba obchodů
1. ledna – Den obnovy samostatného českého státu a Nový rokzavřeno
18. dubna – Velký pátekotevřeno
21. dubna – Velikonoční pondělízavřeno
1. května – Svátek práceotevřeno
8. května – Den vítězstvízavřeno
5. července - Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metodějeotevřeno
6. července - Den upálení mistra Jana Husaotevřeno
28. září – Den české státnostizavřeno
28. října – Den vzniku samostatného československého státuzavřeno
17. listopadu – Den boje za svobodu a demokraciiotevřeno
24. prosince – Štědrý den (otevřeno jen do 12 hodin)otevřeno do 12 hodin
25. prosince – 1. svátek vánočnízavřeno
26. prosince – 2. svátek vánočnízavřeno

Kdo může mít otevřeno?

Otevřeno během Vánoc mohou mít obchody s prodejní plochou do 200 metrů čtverečních, na ty se zákaz nevztahuje. Stejně tak provozovny, kde lidé vyzvedávají zboží objednané online. Zákon navíc jmenuje několik výjimek. Jsou to čerpací stanice, lékárny, prodejny umístěné ve zdravotnických zařízeních a prodejny na letištích, autobusových a železničních nádražích.

V Praze tak bude otevřeno například v některých obchodech na hlavním nádraží. „Na Štědrý den, 24. prosince, budou prodejny Albert otevřeny do 11:45 hodin, aby byla dodržena zákonná povinnost. Jedinou výjimkou je prodejna Albert na pražském hlavním vlakovém nádraží, zde bude otevřeno do 14:00 hodin,“ sdělil redakci ředitel komunikace obchodů Albert Jiří Mareček. Naopak ve čtvrtek a pátek 25. a 26. prosince zůstane i tato prodejna zavřená.

V Brně měla být o vánočních svátcích otevřená prodejna Fresh, která spadá pod řetězec Globus. Jak ale uvedla za Globus Soňa Kynclová, 25. a 26. prosince bude nakonec zavřeno.

Během svátků bude otevřená i Billa na hlavním nádraží v Praze a na Letišti Václava Havla. Na nádraží má otevírací dobu 25. prosince od 7 do 17 hodin, 26. prosince dokonce do 21 hodin. Stejně je tomu v Bille na brněnském hlavním nádraží. Na Letišti Václava Havla v Praze na Ruzyni je sváteční otevírací doba tohoto obchodu ještě o něco delší. Jak uvedla na dotaz redakce Dana Bratánková z oddělení komunikace Billy, po oba dny bude tato prodejna otevřená od 7 do 21 hodin.

Rozvážkové služby o Vánocích

Pokud patříte mezi lidi, kteří si rádi nechají nákup dovézt až ke dveřím, měli byste před Vánoci také zpozornět. Rozvážkové služby budou také fungovat omezeně.

Například Globus, který umožňuje online nákupy přes aplikace Foodora a Wolt a také možnost vyzvednutí online nákupu na pobočkách Praha Zličín, Čakovice a Ostrava, bude mít zavřeno. Naposledy takto nakoupíte 23. prosince. „Ve dnech 24. 12. o svátcích 25., 26. budou mít i naše online platformy zavřeno stejně jako kamenné obchody,“ sdělila redakci mluvčí Globusu Aneta Turnovská.

Otevírací doba na Silvestra. Kdy přesně obchody zavírají 31. prosince 2025?

Také Tesco Online Nákupy o svátcích nebudou fungovat. „Tesco Online Nákupy budou k dispozici v pracovní dny, během svátků se nedoručuje,“ uvedla za Tesco Lucie Loučková.

Rohlík jezdit bude, ale s určitými omezeními. „24. prosince budou všechny sklady otevřené od 5:00 do 14:00, následně bude 25. prosince provoz zcela uzavřen. 26. prosince se doručování opět rozběhne, a to v čase 7:00–23:00,“ popsala podrobnosti Hana Krevňáková.

Wolt bude doručovat jídlo z restaurací jen někde. Na Štědrý den si lidé budou moci objednat jídlo přes tuto službu jen v Praze a Brně, a to do 15 hodin. 25. prosince budou mít kurýři volno a rozvážet nebudou vůbec. „Už na Štěpána, 26. prosince, se služba naplno vrátí a nabídne kompletní rozvoz jídla i nákupů,“ sdělila redakci za Wolt Kristýna Havligerová.

Foodora v Praze rozváží o Štědrém dnu do 15 hodin, na 1. svátek vánoční od 8 do půlnoci, na Štěpána po celý den (od půlnoci do půlnoci). V Brně se bude 24. prosince doručovat od 8 do 15, 25. prosince dostupná od 8 do 22, 26. prosince od 8 do půlnoci. V Ostravě platí na Štědrý den provoz 8 až 14 hodin, následující den 10 až 22 a na Štěpána 10 až půlnoc. Další skupina měst (Plzeň, Liberec, České Budějovice, Pardubice, Mladá Boleslav, Teplice, Olomouc, Ústí nad Labem, Kladno a Hradec Králové) má na Štědrý den zkrácený provoz do 14 nebo 15 hodin a v následující dny funguje do 21 či 23 hodin, podle otevřených restaurací a dostupnosti kurýrů. V ostatních městech, jako je třeba Jihlava nebo Havířov, nebude Foodora o Štědrém dni jezdit vůbec a následující dva dny podle lokální situace a otevřených restaurací.

Co se fungovat bude, je Foodora Market, čili rozvoz zboží z vlastních skladů. O Štědrém si lidé mohou nechat dovézt potraviny do 15 hodin, v následujících dvou dnech bude tato služba v Praze fungovat téměř nonstop a v jiných městech od rána do pozdního večera.

Služba Košík bude na Štědrý den fungovat do 14 hodin. O 1. svátku vánočním 25. prosince bude zcela mimo provoz a na Štěpána 26. prosince ji zákazníci v Praze budou moci využít od 7 do 23 hodin, mimo Prahu pak od 9 do 22, jak uvedl mluvčí Košíku František Brož.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Čechům leží na účtech zbytečně biliony. Radši je investujte, radí ekonom

Nejčtenější

Soumrak černého uhlí. Do posledního dolu v Česku nahlédněte těsně před uzavřením

Už jen pár týdnů a těžba černého uhlí v Česku definitivně skončí. Posledním...

Už jen pár týdnů a těžba černého uhlí v Česku definitivně skončí. Posledním činným dolem je Důl ČSM ve Stonavě na Karvinsku. V něm ale těžba skončí v lednu 2026. Fotoreportérka iDNES.cz zmapovala...

Praha 3 boduje nezvyklým suvenýrem. Stavebnice Žižkovské věže se vyprodala okamžitě

Ke 40. výročí Žižkovské věže začala městská část Prahy 3 prodávat malý model ze...

Praha 3 představila jako suvenýr stavebnici Žižkovské věže. Vznikla při příležitosti výročí čtyřiceti let od položení základního kamene ikonické stavby. První série padesáti kusů setu zaujala...

Outlet Lidlu zavírá po Praze také v Olomouci. Už se chystá třetí prodejna

Nákupní šílenství v outletu společnosti Lidl v Olomouci

Outletová prodejna Lidl v nákupní zóně na okraji Olomouce, jejíž otevření provázely před půl rokem fronty od tří ráno, ale i strkanice a hádky, má před sebou poslední tři týdny provozu. Naposledy...

Výjev jako z pohádky. Pražský lampář rozsvěcí Karlův most, pro turisty je atrakce

Pan Žákovec spolu se svým kolegou (střídají směny) pravidelně v adventu chodí...

V době adventu svítí na Staroměstském náměstí v Praze vánoční strom, z muzea Dopravního podniku vyjíždí vánoční tramvaj a z Plynárenského muzea vychází dobový lampář. V historické části hlavního...

Michelin vydal prvního celorepublikového průvodce. Hvězdou ocenil devět podniků

Michelin Guide představil prvního českého průvodce. Hvězdou ocenil 9...

Michelin představil prvního gastronomického průvodce, který zahrnuje restaurace z celé České republiky. Do výběru zařadil 83 podniků, z čehož 9 dosáhlo na ocenění hvězdou. Největší úspěch zaznamenal...

Otevírací doba na Vánoce 2025: jak budou otevřené obchody od 24. prosince

Supermarket Albert o Vánocích. (2009)

Vánoční svátky 2025 připadají na středu až pátek, to ale neznamená, že při nich nakoupíte pohodlně jako v pracovní dny. Kde a kdy bude otevřeno na Štědrý den, první svátek vánoční a na Štěpána?...

19. prosince 2025  11:43

Skupina CPI posiluje v Budapešti, otevřela další hotel Mamaison

Funky Sky View pokoj v Mamaison Vibe Hotel Downtown Budapest****.

Společnost CPI Hotels posiluje své zastoupení na maďarském trhu. Nově zde otevřela čtyřhvězdičkový hotel Mamaison Vibe Hotel Downtown. Nachází se v centru poblíž Dunaje a známých památek jako je...

19. prosince 2025  11:36

Co způsobilo červencový blackout? ČEPS zveřejnil závěry vyšetřování

Spadlý fázový vodič na vedení V411, který byl prvotní příčinou výpadku dodávek...

Rozsáhlý výpadek elektřiny, který letos 4. července postihl asi milion odběrných míst v Česku, způsobil pád fázového vodiče na vedení V411 a následný výpadek zdrojů o celkovém výkonu cca 470 megawatt...

19. prosince 2025

Podpora po rodičovské 2026: kdo se nevrací do práce, dostane víc peněz než dosud

Ilustrační snímek

Podpora v nezaměstnanosti se od 1. ledna 2026 mění. Novinky pocítí i matky malých dětí, kterým skončí rodičovská, ale do práce nenastoupí. Nově dostanou od státu výrazně víc peněz než dosud.

19. prosince 2025

Nebojme se podporovat velké investice, říká nový ministr zemědělství Šebestyán

Premium
Nový ministr zemědělství Martin Šebestyán (16. prosince 2025)

Nebojme se podporovat velké investice, jinak se v konkurenceschopnosti nepohneme, říká v rozhovoru s iDNES.cz nový ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD). V příštím roce však nejspíš dotační...

19. prosince 2025

Zahraniční kapitál mizí z českých kanceláří. Část trhu to znervózňuje

Stavba Main Point Karlin vznikla dle návrhů architektonické kanceláře DaM...

Z oblasti komerčních nemovitostí a zejména z kancelářských budov v Česku se postupně vytrácejí zahraniční investoři. O řídnoucí nabídku se tak v posledních měsících přetahuje téměř výhradně tuzemský...

19. prosince 2025

Dohoda EU s Mercosurem o obchodu se odkládá na leden, uvedla von der Leyenová

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová (18. prosince 2025)

Podpis dohody o volném obchodu Evropské unie s jihoamerickým sdružením Mercosur se odkládá na leden, oznámila ve čtvrtek podle serveru Politico předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová...

18. prosince 2025  22:11

Strnadova Tatra Defence získala zakázku na výrobu 150 korb tanku Leopard 2A8

V Ostravě je k vidění také tank Leopard 2A8, který pořizuje česká armáda. (21....

Společnost Tatra Defence Vehicle ze skupiny Czechoslovak Group (CSG) českého podnikatele Michala Strnada získala od zbrojního holdingu KNDS Deutschland kontrakt na výrobu 150 korb pro německé tanky...

18. prosince 2025  19:39,  aktualizováno  20:51

Německá automěsta sčítají škody. Výpadek příjmů továren musí něčím nahradit

Celkový pohled na sídlo společnosti Volkswagen před pravidelným setkáním...

Krize německého průmyslu bolestivě dopadá na regiony, které díky automobilovému sektoru léta prosperovaly. Města Ingolstadt, Stuttgart či Wolfsburg, centra předních autoznaček, méně vyrábějí i...

18. prosince 2025

Nad americkým technologickým sektorem se smráká. Firmy propouštějí, investují do AI

ilustrační snímek

Technologický sektor byl ještě donedávna pracovní jistotou pro celé Spojené státy. Data z posledních měsíců ale ukazují, že situace se mění. Počet volných pracovních míst klesá, podniky propouštějí a...

18. prosince 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Národní záruka je zpět. Havlíček obnovuje podporu živnostníků a malých podnikatelů

Karel Havlíček (ANO) v pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News

Obnovení stěžejního produktu, který má usnadnit živnostníkům a malým a středním firmám přístup k úvěrům, oznámil nový ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Jeden z nejúspěšnějších záručních...

18. prosince 2025

Centrální banka nechává sazby stabilní. Úrok ovlivňující hypotéky se nemění

Návštěvnické centrum

Členové bankovní rady České národní banky se na svém posledním letošním zasedání rozhodli ponechat úrokové sazby beze změny. Základní úrok, který částečně ovlivňuje také cenu úvěrů či úročení na...

18. prosince 2025  14:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.