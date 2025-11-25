Štědrý den letos připadá na středu, což pro školáky znamená nejdelší možné vánoční prázdniny, jaké vůbec mohou mít. Volno budou mít od 22. prosince a spolu s víkendy tak zůstanou mimo školu celých 16 dní. Jen některé z těchto dnů budou mít volno i jejich pracující rodiče a jen o málo z nich budou mít supermarkety zavřeno. Jak to tedy letos bude?
|
Vánoční prázdniny 2025 budou díky třem víkendům nejdelší, jaké mohou být
Otevírací doba na Štědrý den 24. prosince 2025
Otevírací doba o Štědrém dnu, tedy ve středu 24. prosince, je v obchodech s prodejní plochou nad 200 metrů čtvereční zákonem omezena na dopolední hodiny. První den Vánoc je vůbec jediným dnem v roce, který je podle zákona takto „rozpůlený“: od půlnoci do 12 hodin mohou mít i ty největší prodejny otevřeno podle libosti, úderem poledne ale musí zavřít všechny obchody na 200 metrů čtverečních. Dopoledne 24. prosince je tak poslední chvílí, kdy si můžete zajet před svátky do supermarketu na velký nákup.
Otevírací dobu na Štědrý den 2025 už zveřejnil například Kaufland. Aby stihl zavřít včas a nevystavil se riziku pokuty, stanovil ji následovně. „Všechny naše prodejny jsou otevřené i 24. 12. 2025, a to od 07:00-11:45,“ uvedl tento řetězec. Stejně je na tom například Tesco. Také zavře v 11:45. Naopak další obchody v OC Nový Smíchov využijí zákonného povolení na maximum a nechají otevřeno do 12 hodin.
Některých typů provozoven se omezení netýká, přesto budou o Štědrém dni fungovat po kratší dobu než obvykle. Například restaurace v obchodních řetězcích zavřou dříve, často už ve 14 hodin.
Jak je otevřeno na Boží hod vánoční 25. prosince
Následující den, 25. prosince, už musejí mít velké prodejny zavřeno úplně. Boží hod vánoční nebo také první svátek vánoční, jak se tento den také nazývá, patří mezi dny jmenované v zákoně o prodejní době v maloobchodě jako ty, kdy je prodej zakázán.
Jak je otevřeno na druhý svátek vánoční 26. prosince
A stejně tak je tomu o druhém svátku vánočním, kdy má svátek Štěpán. Také 26. prosinec patří mezi dny, kdy musejí mít velké obchody zavřeno. Od rána do večera.
|Státní svátky
|Otevírací doba obchodů
|1. ledna – Den obnovy samostatného českého státu a Nový rok
|zavřeno
|18. dubna – Velký pátek
|otevřeno
|21. dubna – Velikonoční pondělí
|zavřeno
|1. května – Svátek práce
|otevřeno
|8. května – Den vítězství
|zavřeno
|5. července - Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
|otevřeno
|6. července - Den upálení mistra Jana Husa
|otevřeno
|28. září – Den české státnosti
|zavřeno
|28. října – Den vzniku samostatného československého státu
|zavřeno
|17. listopadu – Den boje za svobodu a demokracii
|otevřeno
|24. prosince – Štědrý den (otevřeno jen do 12 hodin)
|otevřeno do 12 hodin
|25. prosince – 1. svátek vánoční
|zavřeno
|26. prosince – 2. svátek vánoční
|zavřeno
Kdo může mít otevřeno?
Otevřeno během Vánoc mohou mít obchody s prodejní plochou do 200 metrů čtverečních, na ty se zákaz nevztahuje. Stejně tak provozovny, kde lidé vyzvedávají zboží objednané online. Zákon navíc jmenuje několik výjimek. Jsou to čerpací stanice, lékárny, prodejny umístěné ve zdravotnických zařízeních a prodejny na letištích, autobusových a železničních nádražích.
V Praze tak bude otevřená například Billa na hlavním nádraží a také na Letišti Václava Havla. Letošní otevírací dobu řetězec ještě neoznámil, loni bylo otevřeno na nádraží o prvním svátku vánočním do 18 hodin, na letišti do 21 hodin.