Vyskytují se v každé české domácnosti, ale i na úřadech, v dílnách a výrobnách, ve školách, v nemocnicích. Jsou jich desítky kusů, někdy i stovky a to v závislosti na počtu lidí, kterým slouží. Mají různé barvy, tvary i velikosti. Vstupují do příbytků a na nejrůznější pracoviště, aby se chvíli zdržely, poté v trochu opotřebované formě odchází a vzápětí jsou nahrazeny novými: papírové i samolepicí etikety zdobící minerálky, pivní láhve a další nápoje, ale také flexibilní potištěné folie pro cukrovinky, pekárenské výrobky, sušenky či mléčné výrobky a nakonec i etikety zdobící zvířecí krmiva, kosmetiku a úklidové prostředky.
Tyto etikety pochází z Kolína, kde jich tamní podnik OTK (OTK Printing & Packaging) ročně vytiskne přes 13 miliard kusů. A k tomu vyrobí více než 100 milionů m² obalových materiálů směřujících do desítek zemí světa pro přední nápojářské a potravinářské značky.
Zrodila se Bayerka
Závod vznikl už v roce 1879 původně známý jako Gregorova tiskárna nebo historicky „Bayerka“ a dnes patří k nejstarším nepřetržitě fungujícím polygrafickým podnikům v České republice. Zatímco většina tiskáren se specializuje jen na jeden typ technologie, OTK kombinuje všechny hlavní tiskové metody. Patří mezi ně hlubotisk a flexotisk a to jak klasický, tak i UV pro vysokonákladové obaly a ofsetový a digitální tisk pro detailní grafické a malošaržové zakázky.
Vedle klasických papírových pivních etiket, ve kterých má podnik historický dominantní podíl, se zaměřuje na technologicky náročné produkty jako smršťovací rukávové etikety, které obepnou kompletní tvar láhve nebo plechovky. Další se zatavují přímo do plastového obalu během jeho vstřikování v lisovně, jako například u kelímků na jogurty. Speciální výrobu v Kolíně představují flexibilní vícevrstvé folie s vysokými bariérovými vlastnostmi pro potravinářství.
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Miliardy etiket z Kolína nově směřují také do Turecka, OTK investuje do modernizace
„Výhoda těchto technologií je v tom, že jsme jediný výrobce v České republice, který dokáže zákazníkovi nabídnout všechny čtyři velikosti, nebo spíše rozsahy tisku. Je to naše velká přidaná hodnota, ale samozřejmě je to pro nás i velký závazek,“ říká Pavel Sehnal, jednatel podniku OTK, který je zároveň přes 30 let i jeho majitelem. Podle něj jsou všichni zaměstnanci, kterých v Kolíně pracuje 320 kvalitní a kvůli technické náročnosti výroby odborně zdatní. „Jsme svým způsobem čtyři továrny v jedné, čtyři provozy v jednom,“ říká v hale první divize podniku, kterou je výroba nápojových etiket.
Mezi nejznámější české zákazníky OTK patří například plzeňský Prazdroj, Budějovický Budvar, Mattoni, a kromě nápojářských firem je to také firma Emko, pro kterou v Kolíně vyrábí obaly müsli a tyčinky.
Jak se rodí pivní etiketa
Odborníci v Kolíně v úvodu výrobního procesu posoudí zpracovatelnost požadavku klienta z hlediska konečné aplikace s ohledem na materiálové kombinace, tiskové možnosti a nejnovější trendy na trhu, aby poté navrhli nejvhodnější řešení.
V další fázi se grafické podklady od pivovaru upraví a pomocí speciálních technologií se připraví tiskové desky pro ofset nebo flexotisk či gravírované válce pro hlubotisk. Pro klasické vratné láhve se používá speciální etiketový papír odolný vůči vlhkosti a zásadám při mytí lahví, popřípadě papír s metalizovanou (hliníkovou) vrstvou. Papír, který podnik OTK na výrobu svých etiket používá, se v České republice nevyrábí. Tuto základní surovinu dováží firma z Německa, Rakouska nebo ze Slovinska.
„Náš papír musí mít speciální vlastnosti, aby se etiketa dobře nalepila. Ale daleko důležitější pro pivovar je, aby šla sundat. Z tohoto pohledu jsou ty parametry hodně důležité,“ vysvětluje Milan Dašek, ředitel prodeje – papírové etikety podniku OTK. Jak dodává, jde o kvalitní materiály a důležité je, aby se papír nerozvláknil, což se děje v myčkách s běžným papírem. „S druhem papíru, který používáme nikoliv, ten de facto zůstává v celku,“ říká a ukazuje na nekonečné stohy čerstvě vytištěných a novotou se blyštících etiket pro známý český pivovar.
V rozlehlé světlé hale se vedle sebe nacházejí etikety několika slavných pivních značek. A to včetně těch světových. Zde v Kolíně si nekonkurují. Prozatím. Teprve poté, co opustí brány závody, ozdobí láhev svého výrobce a dostanou se do distribuce, začne jejich rivalita a boj o zákazníka.
Podle Daška je již běžný trend, že každý obal, na který přijde jakákoli etiketa, musí být recyklovatelný. „Právě proto má velmi dobré vlastnosti skleněná láhev, protože etikety z ní se odmývají a potom se dají dále zpracovávat,“ uvádí.
Při zavádění vratných obalů se etiketa stává do jisté míry ceninou. Právě ona totiž dodá obalu punc pravosti. „Pokud to bude například turecký výrobek a bude mít tureckou etiketu, kterou my v Kolíně se všemi ochrannými prvky vyrobíme, tak tamní nápojový průmysl vykoupí láhev zpátky, aby nezůstaly odpady. V další fázi se etiketa smyje, láhev se vymyje, opět naplní a nalepí se na ní nová etiketa,“ popisuje známý koloběh.
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Společnost OTK nedávno splnila přísné požadavky a získala autorizaci pro turecký státní zálohový systém nápojových obalů DBYS/DYS. Díky tomu může dodávat certifikované a speciálně značené etikety všem výrobcům nápojů působícím v Turecku. Podle vedení podniku se díky této autorizaci otevřela pro OTK možnost výroby až 2 miliardy kusů etiket během následujících dvou let.
Zatímco pro moderní obaly se využívají polypropylenové/polyethylenové folie nebo samolepicí materiály, ofsetový tisk a to archový i rotační je nejčastější technologii pro velkonákladový tisk papírových pivních etiket. „Zajišťuje vysoký detail a přesné podání barev,“ zdůrazňuje Dašek. Flexotisk nebo hlubotisk se využívá u plastových smršťovacích etiket nebo fólií pro balení.
Po vytištění a zaschnutí se velké archy nebo role stříhají a vysekávají na přesný tvar etikety a to podle toho, zda jde o přední, zadní nebo krční etiketu. Již hotové je o kousek dál robot páskuje do svazků a následně pečivě skládá do krabic. Obalené ochrannou folií se pak odesílají do stáčíren pivovarů, kde se aplikují na plnicích linkách.
V Kolíně modernizují s důrazem na ekologii
Další divizí OTK v Kolíně je výroba flexibilních obalů neboli sáčků na kávu, sušenky a další potravinářské produkty. Obaly mohou být jednovrstvé, nebo třeba až třívrstvé. „Například sáček na kávu má polyetylen, hliníkovou folii a polypropylen. Ta hliníková folie je tam proto, aby káva neztratila své aroma,“ uvádí jednatel podniku Pavel Sehnal.
V další hale se nachází výrobní linka značky Cerutti, která se využívá pro zákazníky s vysokým nákladem zaručující extrémní přesnost, vysoké barevné krytí, stabilitu barev a možnost aplikace speciálních laků. V den naši návštěvy chrlila vysokou rychlostí nekonečné pásy, na nichž šlo rozeznat, že jde o budoucí obaly pro hašlerky s borůvkovou příchutí.
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Jak vybrat kvalitní čokoládu: Co musí být na etiketě, aby nešlo o náhražku
V Kolíně se také vyrábí samolepicí etikety. K tomu slouží již menší stroje. Tyto samolepky se používají například na aviváž, šampony a další výrobky kosmetického, farmaceutického nebo i automobilového průmyslu.
Společnost OTK vyváží své produkty do více než 23 zemí světa. Největší podíl exportu směřuje na sousední a středoevropské trhy a to zejména na Slovensko, do Německa, Polska, Rakouska a Maďarska. Zbytek produkce dodává do západní i jižní Evropy a vybraných destinací mimo evropský kontinent. Je to export specializovaných typů obalů v rámci zakázek pro nadnárodní koncerny.
Výrobky podniku hýří všemi možnými barvami, nicméně chemie není v těchto prostorách cítit. A důvodem není pouze dobré větrání výrobních hal. Polygrafická společnost OTK uplatňuje při výrobě obalů a etiket komplexní přístup k ochraně životního prostředí, který vychází z mezinárodních normativů i přísných požadavků evropské a české legislativy. Při tisku flexibilních obalů se využívají technologie přechodu na barvy a laky s nízkým obsahem rozpouštědel či vodou ředitelné systémy, případně systémy pro zachycování a dočišťování emisí. Moderní tiskové stroje jsou vybaveny úsporným LED-UV vytvrzováním a rekuperací odpadního tepla.
V rámci poslední modernizace svého areálu investovala společnost 60 milionů korun do vybudování nového energetického centra. Součásti byla i instalace dvou kogeneračních jednotek a rekonstrukce teplovodního systému a modernizace distribuční sítě uvnitř závodu.
„Díky tomuto projektu jsme schopni si velkou část energie a tepla vyrobit již sami. Investicí do dvou kogeneračních jednotek jsme se stali více nezávislými. Navíc tím zefektivníme výrobu a snížíme výrobní náklady,“ konstatuje Sehnal. Podle něj je to vstupenka na další zahraniční trhy. „Obchodujeme napříč celým světem. A pokud dodáváme etikety do pivovaru do Smíchova, tak i tendr na jejich výrobu probíhá v Belgii, kde proti nám stojí ty největší nadnárodní tiskařské firmy světa,“ popisuje. „Trh je globalizovaný, ale tady v Kolíně pracuje skvělý tým lidí,“ uzavírá Pavel Sehnal, jednatel podniku OTK.