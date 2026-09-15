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Miliardy etiket z Kolína nově směřují také do Turecka, OTK investuje do modernizace

Dáša Hyklová
  18:15
„Vyrábíme 13 miliard nápojových etiket ročně,“ říká předseda představenstva a...

„Vyrábíme 13 miliard nápojových etiket ročně,“ říká předseda představenstva a majitel kolínské společnosti OTK Printing & Packaging Pavel Sehnal. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

V současnosti jsou OTK jedním z nejvýznamnějších evropských polygrafických...
Jedním ze zákazníků podniku OTK je také Coca - Cola. Roční tržby společnosti...
Stěžejní část sortimentu podniku OTK představují papírové etikety, které se...
Podnik OTK produkuje také flexibilní obaly, což jsou vlastně sofistikované...
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Společnosti OTK zaměřující se na výrobu obalů pro nápojový, potravinářský, farmaceutický a chemický průmysl pokračuje v rozsáhlé modernizaci výrobního areálu v Kolíně. Do provozu uvádí nové energetické centrum za 60 milionů korun. Firma letos získala autorizaci pro výrobu etiket do Turecka.

Papírové mokrolepící etikety na pivní láhve nebo nealko nápoje, samolepicí a obvodové etikety pro kosmetiku, drogerii či potraviny, smršťovací rukávové etikety nebo i takové, které jsou zalisovávané přímo do plastových obalů. Tím vším se zabývá společnost OTK Printing & Packaging sídlící v Kolíně.

Podnik založený již v roce 1879 se řadí se k nejstarším nepřetržitě fungujícím polygrafickým závodům v České republice. Rozlehlý areál se nachází v průmyslové zóně na jihovýchodním okraji města. Právě zde se vyrábí etikety a flexibilní obaly pro přední české i mezinárodní značky jako například Pilsner Urquell, Gambrinus, Staropramen, Krušovice, ale i Budweiser Budvar, Kofola, Mattoni, Magnesia, Coca – Cola nebo Madeta, Tchibo, Hamé.

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I ti, kdo doma rozbalují müsli Emco nebo sýr od Madety a pak myjí nádobí pomocí Jaru, berou do ruky produkty, jejichž etikety byly vyrobeny právě v Kolíně.

Obchodní tiskárny Kolín vyrábí 13 miliard nápojových etiket ročně. „Náš obrat je 1,2 miliardy korun, zaměstnáváme zhruba 320 zaměstnanců. Ta čísla kontrastují se stavem před třiceti lety, kdy jsem továrnu koupil. Tehdy byla ta čísla opačná - měli jsme 600 zaměstnanců a tržby dosahovaly 400 milionů Kč. Z 600 zaměstnanců jsme šli skoro na polovinu a tržby jsme více než ztrojnásobili,“ uvedl na tiskové konferenci v prostorách podniku předseda představenstva OTK Pavel Sehnal.

Stěžejní část sortimentu podniku OTK představují papírové etikety, které se využívají převážně v nápojářském průmyslu na skleněných lahvích nebo v potravinářství na konzervách. Podíl kolínské firmy na tuzemském trhu nápojových etiket dosahuje až 80 procent, na evropském trhu pak zhruba 25 procent. (15. září 2026)

Na modernizaci šly miliardy

Perspektiva obalového průmyslu je veliká, ve Spojených státech je spotřeba asi 42 kilogramů obalů na obyvatele, v Evropě je to zhruba třetina. Důvod je jednoduchý, v USA se balí více menších produktů. Podle Sehnala zároveň přichází nové ekologické standardy, jejichž cílem je, aby byly všechny obaly odbouratelné. „Aby se dokázaly recyklovat, případně nějakým způsobem v přírodě rozpustit. Tímto trendem určitě jdeme,“ potvrzuje. Jednotlivé země mají podle něj velký zájem na tom, aby se obaly staly vratnými.

Čím je společnost OTK zajímavá

  • Byla založena již v roce 1879, původně jako tiskárna Josefa Ferdinanda Gregora, později známá jako Bayerova tiskárna a řadí se k nejstarším nepřetržitě fungujícím polygrafickým závodům v ČR.
  • ​Disponuje kompletním spektrem tiskových technologií – od ofsetu, přes flexotisk, hlubotisk až po digitální a UV flexotisk.
  • ​Závod postavený v 70. letech 20. století v Kolíně patřil ve své době k nejmodernějším a největším polygrafickým komplexům ve střední Evropě.
  • ​S několika sty zaměstnanci patří dlouhodobě mezi významné zaměstnavatele v kolínském regionu.

Podnik prošel v posledních letech výraznou modernizací. Celková výše dosavadních investic dosáhla miliardy korun. Rozlehlé výrobní haly jsou světlé a vzhledem k provozu také neuvěřitelně čisté. Rozměrné a technologicky sofistikované linky obsluhuje minimum personálu.

„Zavádíme chytré technologie, kdy tiskařskou technikou vyrobíme čip na obalu, a etiketa je pak schopná hlídat teplotu daného produktu, aby nedošlo k jeho znehodnocení. Při zrání sýrů se například kontroluje, jestli nedošlo k narušení tohoto procesu,“ říká Sehnal.

Dnešní produkce OTK je co do objemu zhruba dvojnásobná než v případě další podobné firmy v Česku. „Ve světě patříme když ne do první trojky, tak určitě do první pětky největších výrobců,“ konstatuje. Sehnal letos kandiduje za Alianci pro budoucnost do Senátu. „Středočeský kraj se stává motorem české ekonomiky, z Prahy průmysl téměř vymizel,“ konstatuje. „Dávám lidem práci již 30 let“ je ústředním heslem jeho kampaně.

Investice do modernější energetiky se vyplatí

Nejnovější investicí kolínského podniku OTK je instalace dvou kogeneračních jednotek Viessmann o celkovém elektrickém výkonu jeden megawatt. Projekt, jehož celková hodnota dosahuje 60 milionů korun, zahrnoval také kompletní rekonstrukci teplovodního systému a úpravy distribuční sítě v areálu závodu.

Nové zařízení využívá princip kombinované výroby elektřiny a tepla vznikající současně, a navíc, přímo v místě spotřeby. „Šedesátimilionová investice do vlastní energetiky nám přináší vyšší soběstačnost, stabilitu a energetickou bezpečnost, která je v dnešním náročném evropském prostředí klíčová pro udržení konkurenceschopnosti i stabilního prostředí pro naše zaměstnance,“ říká Sehnal.

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Jak dodává, při plánované roční produkci přibližně 3 000 MWh elektřiny a 3 600 MWh tepla sníží podnik odběr elektřiny z distribuční sítě o 38 procent zároveň pokryje až 90 procent vlastní potřeby tepla. Snižuje se tím závislost na dodávkách elektřiny ze sítě a díky efektivnějšímu využití paliva se omezují spotřeba primární energie i související emise ve srovnání s oddělenou výrobou elektřiny a tepla.

Získání nových trhů v Turecku

OTK pokračuje v expanzi na zahraniční trhy. Kromě certifikace pro německý zálohový systém DPG společnost letos splnila také přísné požadavky pro turecký státní zálohový systém nápojových obalů DBYS/DYS. Díky tomu může dodávat certifikované a speciálně značené etikety všem výrobcům nápojů působícím v Turecku. Podle vedení podniku tato autorizace otevírá možnosti výroby až dvou miliard kusů etiket během následujících dvou let.

V srpnu podnik také úspěšně absolvoval certifikační audit pro evropský standard ISCC PLUS (International Sustainability and Carbon Certification) zaměřující se na oběhové hospodářství, bioekonomiku a obnovitelné zdroje mimo oblast pohonných hmot. Tento mezinárodně uznávaný certifikační systém pro udržitelnost umožňuje dodávky obalů s garantovaným podílem recyklované suroviny a zapojení do projektů cirkulární ekonomiky nadnárodních zákazníků.

„Certifikace pro nás nejsou jen formálním potvrzením kvality, ale přímým obchodním nástrojem, který otevírá dveře na nové trhy a k velkým mezinárodním zakázkám. Autorizace pro Turecko nebo získání standardu ISCC PLUS nám dávají jasnou konkurenční výhodu a vytvářejí stabilní základ pro plánovaný růst produkce v dalších letech,“ konstatuje Sehnal.

OTK plánuje další rozvoj, již má připravený projekt i stavební povolení na výstavbu nových výrobních a skladovacích hal v Kolíně.

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