Velikonoční otevírací doba obchodů. Co můžete očekávat letos

Obchodní řetězce v Česku se připravují na tradiční velikonoční nákupní nápor. Většina z nich zůstane otevřená po celé svátky, uzavřou pouze na Velikonoční pondělí 21. dubna, jak jim ukládá zákon platný od roku 2016. Ten nařizuje, že obchody s prodejní plochou nad 200 metrů čtverečních musejí během sedmi z třinácti státních svátků zůstat zavřené. Výjimku mají například čerpací stanice, lékárny nebo obchody na nádražích a letištích.

Lidl bude mít otevřeno na Velký pátek i celý víkend. Své prodejny uzavře na Velikonoční pondělí, tak jak mu to ukládá zákon. Výjimku nemá ani Lidl Outlet v pražských Štěrboholích.

Řetězec Penny se rozhodl uzavřít své prodejny nejen v pondělí, ale i v neděli 20. dubna. Přestože to zákon nevyžaduje, chce tak dopřát zaměstnancům dva dny volna. „Chceme našim zaměstnancům poděkovat za jejich práci a umožnit jim prožít tento sváteční den v klidu a bez pracovních povinností,“ uvedl Florian Naegele, generální ředitel společnosti Penny.

Všechny kamenné prodejny Billa budou na Velikonoční pondělí uzavřeny. Výjimkou jsou provozovny na Letišti Václava Havla a na nádražích v Praze a Brně, které zůstanou otevřené. „Budeme mít otevřeno, jak na Velký pátek, tak v sobotu i neděli, a to na všech prodejnách podle jejich obvyklé otevírací doby,“ říká Dana Bratánková, vedoucí korporátní komunikace Billa. Nákupy lze i v pondělí vyřešit přes e-shop. „E-shop pak bude po celé Velikonoce doručovat objednané nákupy bez omezení,“ dodává Bratánková.

Kdy je volno na Velikonoce? 17. dubna 2025 Zelený čtvrtek školní prázdniny 18. dubna 2025 Velký pátek svátek 19. dubna 2025 Bílá sobota víkend 20. dubna 2025 Velikonoční neděle víkend 21. dubna 2025 Velikonoční pondělí svátek

Globus bude mít během svátků standardní otevírací dobu, tedy každý den od 7 do 21 hodin včetně Velkého pátku. Výjimkou je hypermarket na Černém Mostě, který má otevřeno od 7:30 do 22:00. Na Velikonoční pondělí však zůstávají všechny pobočky zavřené. Podle mluvčí Anety Turnovské probíhá velikonoční nákup ve fázích, ale zákazníci podle ní více plánují, ale ve výsledku nakupují to, co obvykle. „Řídí se zejména akční nabídkou, kterou jsme pečlivě připravili,“ dodává Turnovská.

Většina prodejen Albert bude otevřena během Velkého pátku i víkendu. Na Velikonoční pondělí zůstanou uzavřené, kromě výjimek na pražském hlavním nádraží a v obchodním centru Mercury v Českých Budějovicích. Online služba Albert Online bude fungovat bez omezení i na Velikonoční pondělí. „Zákazníci ve velkých moravských městech si tak mohou nechat doručit velikonoční nákup až domů bez omezení,“ uvádí firma.

Přehled otevírací dob Řetězec Velký pátek (18. 4.) Velikonoční neděle (20. 4.) Velikonoční pondělí (21. 4.) Poznámka Lidl a Lidl Outlet Otevřeno Otevřeno Zavřeno – Globus Otevřeno Otevřeno Zavřeno Černý Most 7:30–22 Albert Otevřeno Otevřeno Zavřeno, výjimky (Praha hl. n., Mercury ČB) Online funguje Tesco Otevřeno Otevřeno (někde do 23:00) Zavřeno Čerpací stanice 9–17 Kaufland Otevřeno Otevřeno Zavřeno – Rossmann Zavřeno* Zavřeno* Zavřeno *Retail parky otevřené Penny Otevřeno Zavřeno Zavřeno Dva dny volna navíc Billa Otevřeno Otevřeno Zavřeno, výjimky (letiště, nádraží) E-shop doručuje

Tesco ponechá všechny své obchody otevřené na Velký pátek i o víkendu. V neděli zkrátí provoz do 23:00 pouze hypermarkety, které mají běžně otevřeno až do půlnoci. „Na Velikonoční pondělí 21. dubna budou prodejny zavřené, nákupy objednané na Tesco Online se také nebudou rozvážet,“ uvedla společnost. Výjimkou jsou čerpací stanice, které budou otevřené od 9:00 do 17:00, a po zavírací době lze tankovat prostřednictvím tankomatu.

Prodejny Kaufland budou na Velikonoční pondělí uzavřeny. „V ostatní dny budou otevřené podle běžné otevírací doby,“ uvedla Renata Maierl, tisková mluvčí společnosti Kaufland ČR. Zákazníci mohou vybírat z velikonoční nabídky potravin i dekorací. „Máme pro zákazníky připravenou širokou nabídku velikonočních produktů, jak ze sortimentu potravin, tak ostatního sortimentu, který dokresluje atmosféru velikonočních svátků,“ dodává Maierl.

Drogerie Rossmann zůstane během Velikonoc zčásti otevřená. „Především tam, kde jsou součástí velkých retailových parků nebo obchodních center,“ vysvětluje Rita Gabrielová, manažerka komunikace a PR společnosti. Na Velký pátek a Boží hod zavřou menší prodejny v menších městech. V pondělí 21. dubna budou všechny pobočky zavřené, protože přesahují zákonný limit 200 metrů čtverečních.

Na Velký pátek a po celý velikonoční víkend funguje doručení nákupu přes online službu Košík.cz bez omezení. „V Praze a středních Čechách bude možné objednávat také na Velikonoční pondělí, v ostatních krajích si však dáme pauzu a budeme připraveni vozit nákupy hned od úterý,“ dodává František Brož, tiskový mluvčí společnosti Košík.cz.