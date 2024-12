Prodejci před Vánocemi prodlužují časy nákupů. Nabírají sezonní pracovníky

Řetězec Penny Market prodlouží otevírací dobu v prodejnách, které běžně zavírají ve 20 hodin, což je většina z celkového počtu. O hodinu déle v nich zákazníci budou moci nakupovat od následujícího pondělí do 23. prosince.

„Na Štědrý den jsme se naopak rozhodli už několikátý rok v řadě neotevřít, ačkoli to zákon umožňuje. Možnost, aby naši lidé mohli strávit čas se svými rodinami, je nám totiž cennější,“ říká mluvčí Penny Tomáš Kubík.

Také Globus před svátky nabídne delší otevírací dobu. „Od 20. do 23. prosince budou všechny hypermarkety otevřené mezi 7 a 22 hodinou, prodejna na Černém Mostě v Praze zavře až ve 23 hodin,“ uvedla mluvčí Aneta Turnovská. Ostatní velké obchodní řetězce před Vánoci zachovají standardní otevírací dobu.

Naopak nákupy budou zákazníkům déle rozvážet dva největší online prodejci potravin, tedy Rohlík.cz a Košík.cz. „Konkrétně si tedy zákazníci mohou od 21. prosince do 23. prosince nechat svůj nákup doručit mezi pátou ranní a půlnocí. Na Štědrý den budou kurýři rozvážet od šesti ráno do 14 hodiny. Následující den budou mít volno,“ řekla mluvčí Rohlíku Denisa Morgensteinová.

I Košík.cz nákupy před svátky doručí do půlnoci. V Praze a ve Středočeském kraji to bude platit od 13. do 23. prosince, v regionech mezi 20. a 23. prosincem, uvedl mluvčí František Brož.

„Objednávky přes Albert Online budou doručovány 23. prosince bez omezení, na Štědrý den poté pouze do 15:00 hodin,“ řekl mluvčí Albertu Jiří Mareček.

Otevírací doba prodejen dm se odvíjí od standardní otevírací doby a otevírací doby jednotlivých nákupních center, ve kterých se nacházejí. Informaci o aktuální otevírací době najdou zákazníci na vstupních dveřích prodejny, na dm.cz nebo v mobilní aplikaci Moje dm, uvedla Jana Růžičková z dm.cz.

„Zákazníci mohou využít také nepřetržitou možnost nakupovat v našem online shopu. Mezní termín pro objednání produktů s jistotou dodání domů do Štědrého dne je 19. prosince. I po tomto datu je možné využít službu expresního vyzvednutí, kdy zákazníci mohou svůj nákup vyzvednout v kterékoliv prodejně dm již za 60 minut od uhrazení objednávky,“ dodala Růžičková.

Vánoční nábor pracovníků

S vrcholem vánoční sezony se pojí také navyšování personálních kapacit, například v prodejnách Tesco počet zaměstnanců roste o desítky procent. „Navíc již tradičně v tomto náročném období přicházejí pomoci kolegové z kanceláří,“ doplnila mluvčí Iva Pavlousková.

Řetězec Kaufland před svátky využívá brigádníků. „Dlouhodobě si budujeme systém, ve kterém máme stálé brigádníky, kteří vykrývají i náročná období, jako jsou například Vánoce. Nárůst náboru je maximálně pět procent,“ řekla mluvčí Renata Maierl. Podobně se vyjádřil řetězec Lidl, ve skladech se pracovníci na vánoční špičku podle mluvčí Elišky Froschové Stehlíkové připravují od září.

Před Vánocemi je poptávka na Rohlíku až o 40 procent vyšší. Mluvčí Morgensteinová doplnila, že firma v posledních letech eviduje nárůst zájmu o připravená jídla ke štědrovečerní večeři, tedy řízky, salát nebo rybí polévku. Letos by prodeje tohoto sortimentu podle ní mohly stoupnout asi o pětinu.

„Ukazuje se, že na online nákupy se bude spoléhat stále více domácností. Podle našich aktuálních průzkumů navíc plánují nakupovat výrazně více než loni, útraty by mohly být v průměru o více než dva tisíce korun vyšší, zároveň většina domácností namísto dvou zásobovacích nákupů hodlá přidat i třetí,“ uzavřel za Košík Brož.