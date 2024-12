Otevírací doba obchodů bude na silvestra zkrácená. Na Nový rok rozváží jen Rohlík

10:49

Obchody i online prodejci potravin potěší všechny domácnosti, které nakupují suroviny pro svůj silvestrovský večírek poslední den v roce. Některé řetězce budou mít na silvestra otevřeno až do šesti večer, objednávky online dorazí do sedmé večerní. Na Nový rok bude nákupy vozit pouze Rohlík, a to od 12. do 22. hodiny. S otevírací dobou si nemusí lámat hlavu zákazníci samoobslužných obchodů 24/7.