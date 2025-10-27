Den vzniku samostatného československého státu, který si připomínáme letos v úterý 28. října 2025, patří mezi největší státní svátky v Česku a také mezi ty, při nichž musejí mít velké obchody zavřeno.
|
Oslavy státního svátku 28. října: kde budou dny otevřených dveří a kde slavnostní akce
Zavřeno mají všechny obchody s prodejní plochou nad 200 metrů čtverečních, s výjimkou benzinek, lékáren a také obchodů, které leží na významných frekventovaných místech, jako jsou nádraží či letiště. Tato výjimka ale neplatí pro velké obchody v metru, takže v těch si v úterý 28. října nenakoupíte.
|
Státní vyznamenání 2025: Kdo letos dostane nejvyšší ocenění
Podzimní prázdniny
Naopak výdejny zboží objednaného z internetu, i když mají plochu přes 200 metrů čtverečních, otevřeno mít mohou. Soud totiž v minulosti rozhodl, že zákon se vztahuje jen na ty obchody, ve kterých se celý proces nákupu a prodeje odehrává v místě kamenné provozovny – což o nákupu přes internet neplatí.
O obchodech s prodejní plochou do 200 metrů čtverečních zákon nic neříká, otevřeno proto mít mohou. Mnohé z nich se ale rozhodnou o tomto státním svátku zavřít také. Platí to zejména o obchodech v nákupních centrech, kde jsou povinně zavřené velké prodejny. Některé z menších se k nim o své vůli připojí. Ve velkých nákupních centrech bývají zpravidla otevřené jen food courty, někdy ale také omezeně.
Otevírací doba obchodů o státních svátcích v ČR
|Státní svátky
|Otevírací doba obchodů
|1. ledna – Den obnovy samostatného českého státu a Nový rok
|zavřeno
|18. dubna – Velký pátek
|otevřeno
|21. dubna – Velikonoční pondělí
|zavřeno
|1. května – Svátek práce
|otevřeno
|8. května – Den vítězství
|zavřeno
|5. července - Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
|otevřeno
|6. července - Den upálení mistra Jana Husa
|otevřeno
|28. září – Den české státnosti
|zavřeno
|28. října – Den vzniku samostatného československého státu
|zavřeno
|17. listopadu – Den boje za svobodu a demokracii
|otevřeno
|24. prosince – Štědrý den (otevřeno jen do 12 hodin)
|otevřeno do 12 hodin
|25. prosince – 1. svátek vánoční
|zavřeno
|26. prosince – 2. svátek vánoční
|zavřeno