Otevírací doba 28. října 2025: Které obchody musí zavřít a kde nakoupíte?

Autor:
  11:00
28. říjen je státní svátek, při kterém zákon reguluje otevírací dobu v maloobchodě. Znamená to, že některé obchody musejí mít zavřeno. U dalších to zákon sice nenařizuje, ale mohou zavřít o své vůli taky. Kde tedy nakoupíte a kde ne?

Cílem rekonstrukce bylo vybudovat v obchodním centru moderní prostředí nejen pro nákupy. | foto: Petr Kozohorský, MF DNES

Den vzniku samostatného československého státu, který si připomínáme letos v úterý 28. října 2025, patří mezi největší státní svátky v Česku a také mezi ty, při nichž musejí mít velké obchody zavřeno.

Oslavy státního svátku 28. října: kde budou dny otevřených dveří a kde slavnostní akce

Zavřeno mají všechny obchody s prodejní plochou nad 200 metrů čtverečních, s výjimkou benzinek, lékáren a také obchodů, které leží na významných frekventovaných místech, jako jsou nádraží či letiště. Tato výjimka ale neplatí pro velké obchody v metru, takže v těch si v úterý 28. října nenakoupíte.

Státní vyznamenání 2025: Kdo letos dostane nejvyšší ocenění

Podzimní prázdniny

  • Svátek v úterý 28. října 2025 obklopují dva dny školních prázdnin. Školáci se tak nebudou učit ani v pondělí 27. října a ve středu 29. října.
  • Mnoho ředitelů navíc využilo svého práva rozhodnout o ředitelském volnu, a tak jejich školy prodloužily prázdniny až do pátku. Do lavic tak žáci těchto škol neusednou (včetně dvou víkendů) celých devět dní v řadě.

Naopak výdejny zboží objednaného z internetu, i když mají plochu přes 200 metrů čtverečních, otevřeno mít mohou. Soud totiž v minulosti rozhodl, že zákon se vztahuje jen na ty obchody, ve kterých se celý proces nákupu a prodeje odehrává v místě kamenné provozovny – což o nákupu přes internet neplatí.

O obchodech s prodejní plochou do 200 metrů čtverečních zákon nic neříká, otevřeno proto mít mohou. Mnohé z nich se ale rozhodnou o tomto státním svátku zavřít také. Platí to zejména o obchodech v nákupních centrech, kde jsou povinně zavřené velké prodejny. Některé z menších se k nim o své vůli připojí. Ve velkých nákupních centrech bývají zpravidla otevřené jen food courty, někdy ale také omezeně.

Otevírací doba obchodů o státních svátcích v ČR

Otevírací doba o svátcích v ČR
Státní svátkyOtevírací doba obchodů
1. ledna – Den obnovy samostatného českého státu a Nový rokzavřeno
18. dubna – Velký pátekotevřeno
21. dubna – Velikonoční pondělízavřeno
1. května – Svátek práceotevřeno
8. května – Den vítězstvízavřeno
5. července - Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metodějeotevřeno
6. července - Den upálení mistra Jana Husaotevřeno
28. září – Den české státnostizavřeno
28. října – Den vzniku samostatného československého státuzavřeno
17. listopadu – Den boje za svobodu a demokraciiotevřeno
24. prosince – Štědrý den (otevřeno jen do 12 hodin)otevřeno do 12 hodin
25. prosince – 1. svátek vánočnízavřeno
26. prosince – 2. svátek vánočnízavřeno

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

Nejčtenější

Otevírací doba 28. října 2025. Jaké obchody budou mít zavřeno a kde nakoupíte

V úterý 28. října je Den vzniku samostatného Československého státu. Podle zákona patří mezi státní svátky, kdy musejí mít velké obchody zavřeno. Kde a kdy v tento den nakoupíte?

Zánovní airbusy končí ve šrotu. Technici z nich kuchají nedostatkové motory

Potíže s úspornými leteckými motory vyústila v paradoxní situaci. Některým firmám se vyplatí nechat rozebrat kompletní téměř nový Airbus, jen aby z něj bylo možné vykuchat požadovanou pohonnou...

USA uvalily sankce na ruské ropné giganty Rosněfť a Lukoil. Protože Putin dál válčí

Spojené státy oznámily uvalení sankcí na dvě největší ruské ropné společnosti Rosněfť a Lukoil. Šéf resortu financí Scott Bessent v prohlášení uvedl, že k tomuto kroku Washington přistoupil, protože...

Konec home office narazí u zaměstnanců. Někteří se už vrátit nemohou

Premium

Zaměstnavatelé by rádi viděli své kanceláře plnější. Všímají si totiž, že práce z domu začíná mít trhliny. Lidé, kteří zůstávají doma dlouhodobě, nejsou tolik produktivní a ztrácejí sounáležitost...

Takový skvost jsem nikdy nevyráběl, říká klenotník o nejdražší výhře iDNES.cz

Nejprve frézkou vytvořit lůžko a do něj následně pod mikroskopem precizně nasadit diamant. To je postup, který musí fasér, tedy sázeč diamantů, v dílně brněnského klenotníka Michala Hegra udělat více...

Otevírací doba 28. října 2025: Které obchody musí zavřít a kde nakoupíte?

28. říjen je státní svátek, při kterém zákon reguluje otevírací dobu v maloobchodě. Znamená to, že některé obchody musejí mít zavřeno. U dalších to zákon sice nenařizuje, ale mohou zavřít o své vůli...

27. října 2025

Peníze použiji na dovolenou. iDNES.cz čtu pravidelně, říká vítěz týdenní prémie

Velká podzimní soutěž na portálu iDNES.cz zná svého prvního týdenního výherce. Díky sbírání diamantů v článcích si 10 000 korun odnáší čtenář Rostislav Žilka. Peníze plánuje použít na dovolenou s...

27. října 2025  10:29

České lázně jsou světová špička, chybí jim však personál, shodli se experti

Vysíláme

Tuzemské lázně se léta těšily celosvětovému věhlasu a vysokému kreditu. Platí to ale i v roce 2025? A jak se odráží nedostatek zdravotníků na jejich provozu? O tom debatovali hosté Kulatého stolu...

27. října 2025

Své miliony nestačí utrácet. Jak se žije lidem, kteří tvoří umělou inteligenci

Pracovníci, kteří se podílejí na vývoji umělé inteligence, momentálně čelí mimořádnému pracovnímu zatížení. Protože se jejich společnosti snaží udržet krok s inovacemi a soustředí se na vývoj...

27. října 2025

Dřív bylo nutné se kvůli hypotéce vzít. Jak se proměnily úvěry na bydlení

Schvalování hypotéky už se nepočítá na měsíce, ale spíše na dny až týdny. Oceňování nemovitosti si už dnes žadatelé také nezajišťují sami. Proces schvalování šel prudce dopředu. Změnily se ale i...

27. října 2025

Účetní chyby a chybějící miliardy. Rozpočet EU má vážné nedostatky, ukazuje audit

Premium

Navzdory určitému zlepšení přetrvávají v hospodaření s financemi Evropské unie těžké nedostatky. To je hlavní zjištění Výroční zprávy za finanční rok 2024 Evropského účetního dvora (EÚD). Auditoři...

27. října 2025

Voda jako věda. Stále více restaurací nabízí speciální nápojové lístky

Ve stále více amerických luxusních restaurací se objevují speciální menu nabízejí pestrou nabídku vody z různých koutů světa. Často nechybějí podrobně popsané chuťové vlastnosti každé z nich. Všechny...

26. října 2025

Washington a Peking našly společnou řeč. Rámec obchodní dohody je na stole

Zástupci USA a Číny se v neděli dohodli na rámci americko-čínské obchodní dohody, jejíž detaily chce americký prezident Donald Trump dořešit v nadcházejících dnech při setkání se svým čínským...

26. října 2025  17:32

Továrna nám všechno otrávila. Tunisané oplakávají své kdysi krásné město

Kdysi bylo město Gábes oázovým rájem a chloubou celého Tuniska. Dnes je to ale mrtvá zónu plná nemocí a zoufalství. Důvodem je zejména místní průmyslový závod, který místo očekávané prosperity...

26. října 2025

ChatGPT může přepsat pravidla nakupování. Obchodníci se bojí a těší zároveň

ChatGPT má potenciál usnadnit život spotřebitelům, dovoluje jim totiž nakupovat v rámci chatu bez návštěvy stránek prodejce. Maloobchodníci musí být obezřetní, protože tak riskují ztrátu kontroly nad...

26. října 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Polsko jako nový ekonomický motor Evropy. Vystřídat může strádající Německo

Jeden z nejpůsobivějších ekonomických příběhů v Evropě píše v posledních letech Polsko. V době, kdy většina ekonomik Evropské unie strádá, se právě tamní hospodářství dere vzhůru. Jde o úspěch, který...

26. října 2025

Centrum Amazonu v Kojetíně je technická špička. Roboti práci lidem neberou

Své první distribuční centrum v Česku otevřel Amazon před deseti lety. V roce 2023 ho doplnilo druhé v Kojetíně, které dodnes patří k nejmodernějším provozům svého druhu v celé Evropě. Moderní...

26. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.