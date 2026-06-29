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Jak jsou otevřené obchody 5. a 6. července? Tyto svátky matou nejvíce

Matouš Waller
  15:31
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Červencové státní svátky letos připadají na neděli a pondělí, postarají se tak i o prodloužený víkend. Jakou otevírací dobu budou mít obchody na Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje 5. července a následující Den upálení mistra Jana Husa?

Oba červencové státní svátky se konají v pevně stanovených termínech. Ten první letos připadá na víkend, druhý se však na rozdíl od minulého roku postará o prodloužený víkend pro pracující:

  • Neděle 5. července – Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
  • Pondělí 6. července – Den upálení mistra Jana Husa
Dny zasvěcené věrozvěstům a Janu Husovi v dalších letech
2026neděle 5. a pondělí 6. července
2027pondělí 5. a úterý 6. července
2028středa 5. a čtvrtek 6. července
2029čtvrtek 5. a pátek 6. července
2030pátek 5. a sobota 6. července
2031sobota 5. a neděle 6. července
2032pondělí 5. a úterý 6. července

Jaká bude o svátcích otevírací doba?

Vybrané státní svátky či dny pracovního klidu, během nichž musí část obchodů zůstat zavřená, stanovuje už od října 2016 zákon č. 223/2016 o prodejní době v maloobchodě.

Na svátky 5. a 6. července se však nevztahuje. Všechny obchody tak mohou fungovat dle běžné otevírací doby.

Proč se Cyril s Metodějem a Jan Hus slaví?

Oba dny jsou státními svátky od roku 1990. Obdobně jako další významná data mají připomínat základní milníky vývoje státu, ale také tradice, cíle a historické události, které jsou základem české státnosti.

Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje

Pátý červenec věnovaný bratřím z řecké Soluně byl na seznamu památných dnů už od roku 1925 – jeho statut nezměnila druhá světová válka nebo komunisté. Datum stanovil už v roce 1863 papež Pius IX. na oslavu tisíciletého výročí jejich příchodu na Velkou Moravu.

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Jako křesťanští misionáři pomohli v českých zemích položit základy vzdělanosti i kultury, rovněž prosadili používání slovanského jazyka při bohoslužbách, čímž víru přiblížili běžnému lidu. Do té doby užívané latině lid zkrátka nerozuměl.

Den upálení mistra Jana Husa

Svátek 6. července připomíná výročí upálení kněze Jana Husa během koncilu v německé Kostnici v roce 1415. Sněm jej na hranici poslal kvůli údajnému kacířství – Hus se jako reformátor během kázání (dokonce v češtině) neštítil kritizovat chamtivost i mravní úpadek katolické církve.

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Pranýřování rozmařilých kněží však vyvolalo rychlou reakci – církev jej exkomunikovala, následně přišel i o podporu šlechty a vše skončilo měsíčním procesem v Kostnici. Tehdejší král Zikmund Lucemburský jej už takřka na hranici ještě vyzval o odvolání svých přesvědčení.

Hus však odmítl. Svátek tak připomíná nejvyšší oběť, již může jedinec za své přesvědčení přinést.

Svátky v zahraničí

Ani jeden ze svátků se v okolních zemích neslaví. Jedinou výjimkou je Slovensko, kde si lidé stejně jako u nás 5. července připomínají Sviatok svätého Cyrila a Metoda.

A stejně jako u nás zůstávají tento den obchody u východních sousedů otevřené. Oproti loňsku jde o změnu, kdy nový konsolidační balíček omezil počet dnů, v nichž měly obchody povinně zavřeno.

Omezení prodeje o vybraných státních svátcích

Zákon o osmi vybraných dnech omezuje otevírací dobu obchodů, jejichž prodejní plocha přesahuje 200 metrů čtverečních. Na menší prodejny se nevztahuje, ty však mohou otevírací dobu omezit ze své vůle.

Výjimka na důležitých uzlech – například nádražích či letištích – nicméně platí i pro velké prodejny, které mohou zůstat otevřené. Zákaz se nevztahuje ani na čerpací stanice, lékárny nebo výdejny zboží z e-shopů. V běžném provozu fungují i rozvážkové služby.

Nařízení cílí zejména na zajištění volna pro zaměstnance, odbory proto například dlouho volají po rozšíření omezení na všechny svátky.

Otevírací doba obchodů o českých státních svátcích v roce 2026
Státní svátekOtevírací doba
neděle 5. července - Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metodějeotevřeno
pondělí 6. července - Den upálení mistra Jana Husaotevřeno
pondělí 28. září – Den české státnostizavřeno
středa 28. října – Den vzniku samostatného československého státuzavřeno
úterý 17. listopadu – Den boje za svobodu a demokraciiotevřeno
čtvrtek 24. prosince – Štědrý denotevřeno do 12 hodin
pátek 25. prosince – 1. svátek vánočnízavřeno
sobota 26. prosince – 2. svátek vánočnízavřeno
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