Hod Boží vánoční 25. prosince patří mezi hlavní svátky a také mezi osm dní v roce, kdy otevírací dobu v maloobchodě reguluje zákon. Prodejny s plochou nad 200 metrů čtverečních musejí mít v tento den povinně zavřeno. Jinak jim hrozí pokuta až milion korun, v případě opakovaného porušení zákona až 5 milionů.
|24. prosince 2025
|Štědrý den
|středa
|Ze zákona otevřeno maximálně do 12 hodin, obchody zavírají různě.
|25. prosince 2025
|Boží hod, 1. svátek vánoční
|čtvrtek
|Ze zákona zavřeno.
|26. prosince 2025
|2. svátek vánoční, sv. Štěpán
|pátek
|Ze zákona zavřeno.
|31. prosince 2025
|Silvestr
|středa
|Zákon neomezuje, většina obchodů zavírá v 17 nebo 18 hodin.
|1. ledna 2026
|Nový rok, Den obnovy samostatného českého státu
|čtvrtek
|Ze zákona zavřeno.
Kde může být otevřeno na 1. svátek vánoční 25. prosince?
- malé obchody
- obchody na nádražích a letištích
- prodejny na čerpacích stanicích
- obchody ve zdravotních centrech
Otevřené bez omezení mohou být menší obchody, například večerky. U nich záleží na vůli obchodníka, zda dá přednost sváteční pohodě svých zaměstnanců nebo prodeji v době, kdy velcí konkurenti zákazníky přijmout nemohou.
Prodejna Fresh v Brně, která patří pod řetězec Globus, sice se svými 185 metry čtverečními spadá do výjimek, nakonec bude mít 25. i 26. prosince 2025 zavřeno, jak redakci sdělila za Globus Soňa Kynclová.
Tesco bude otevřené na čerpacích stanicích
Výjimka ze zákona se vztahuje i na některé velké obchody, které leží na strategických místech. Jde o markety na nádražích nebo letištích, nikoli ale ve stanicích metra. Otevřeno mohou mít také čerpací stanice, a to včetně těch, kde se prodává sortiment potravin. To se týká například některých čerpacích stanic Tesco, jak upozornila Lucie Loučková z tohoto řetězce. Otevřeno budou mít tyto provozovny od 9:00 do 17:00.
Ne všichni, kteří mohou mít otevřeno, toho ale využijí. Například Albert na pražském hlavním nádraží má sice otevřeno na Štědrý den do 14 hodin, o následujících svátcích se do něj ale nedostanete. „25. a 26. prosince zůstanou všechny prodejny Albert zavřené,“ uvedl na dotaz redakce mluvčí Jiří Mareček.
Nakoupíte ale na tomto nádraží v Bille, která má do 17 hodin. Stejný čas platí i pro Billu na brněnském hlavním nádraží. Billa na pražském ruzyňském letišti má dokonce do 21 hodin.
|1. ledna – Den obnovy samostatného českého státu a Nový rok
|zavřeno
|18. dubna – Velký pátek
|otevřeno
|21. dubna – Velikonoční pondělí
|zavřeno
|1. května – Svátek práce
|otevřeno
|8. května – Den vítězství
|zavřeno
|5. července - Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
|otevřeno
|6. července - Den upálení mistra Jana Husa
|otevřeno
|28. září – Den české státnosti
|zavřeno
|28. října – Den vzniku samostatného československého státu
|zavřeno
|17. listopadu – Den boje za svobodu a demokracii
|otevřeno
|24. prosince – Štědrý den (otevřeno jen do 12 hodin)
|otevřeno do 12 hodin
|25. prosince – 1. svátek vánoční
|zavřeno
|26. prosince – 2. svátek vánoční
|zavřeno
Na mnoha nádražích fungují obchody Pont, které zůstanou otevřené. Jak uvedla Eliška Lexová, manažerka firmy JPServis, pod níž tento řetězec spadá, na tyto obchody se zákonný zákaz nevztahuje. Řetězec se na svém webu chlubí otevírací dobou 365 dní v roce a podle Lexové zájemci najdou otevírací dobu konkrétního obchodu na mapě poboček na webu firmy. V Praze jsou například na hlavním nádraží, na Masarykově nádraží nebo na Smíchově.
V neposlední řadě zákon ze zákazu vyjímá i lékárny a zdravotnická centra.
Rozvoz potravin 25. prosince
Na První svátek vánoční nebude v provozu ani rozvoz či výdej online nákupu u řetězců jako Tesco a Globus, i když to zákon přímo nezakazuje. Doručovat v tento den nebude ani Rohlík, a to jako v jediný vánoční den. „25. prosince bude provoz zcela uzavřen. 26. prosince se doručování opět rozběhne,“ uvedla za Rohlík Hana Krevňáková.
Stejně to má i Wolt. „Zatímco 25. prosince budou mít kurýři Woltu volno stejně jako zaměstnanci velkých supermarketů, už na Štěpána, 26. prosince, se služba naplno vrátí a nabídne kompletní rozvoz jídla i nákupů,“ napsal redakci mluvčí Woltu Tomáš Kubík.
Košík bude mít stejně jako v loňském roce zavřeno, naopak následující den už bude fungovat, to od 7 ráno do 11 hodin večer (mimo Prahu od 9 ráno do 10 večer).
Foodora v omezeném provozu
Foodora bude v Praze fungovat od rána do půlnoci, v Brně a v Ostravě do 10 večer. V dalších městech může být provoz omezený i více, záleží to na lokální situaci a otevřenosti restaurací, jak uvedl za Foodoru Albatool Jahaf. Doručování zboží z vlastní sítě obchodů Foodora Market bude v Praze bez omezení, zatímco jinde od rána do 22 hodin až půlnoci.