Na Štěpána 26. prosince se otevřou aspoň některé ze služeb, které měly předchozí den zavřeno. Druhý svátek vánoční patří mezi dny, jejichž otevírací dobu omezuje zákon. Letos tento den vychází na pátek.
Jaká je otevírací doba během Vánoc
|24. prosince 2025
|Štědrý den
|středa
|Ze zákona otevřeno maximálně do 12 hodin, obchody zavírají různě.
|25. prosince 2025
|Boží hod, 1. svátek vánoční
|čtvrtek
|Ze zákona zavřeno.
|26. prosince 2025
|2. svátek vánoční, sv. Štěpán
|pátek
|Ze zákona zavřeno.
|31. prosince 2025
|Silvestr
|středa
|Zákon neomezuje, většina obchodů zavírá v 17 nebo 18 hodin.
|1. ledna 2026
|Nový rok, Den obnovy samostatného českého státu
|čtvrtek
|Ze zákona zavřeno.
Zákon o otevírací době v maloobchodě jmenuje sedm dnů v roce, v nichž musejí zůstat obchody s prodejní plochou nad 200 metrů čtverečních zavřené. A 26. prosinec patří mezi ně. Kde si tento den můžete nakoupit?
Kde nakoupíte na Štěpána?
- obchody do 200 m2
- prodejny ve zdravotních centrech
- prodejny na letištích a nádražích (často Pont)
- Globus Fresh v Brně
Zákon uvádí několik výjimek, kdy obchody mohou mít otevřeno i na druhý svátek vánoční. Především jsou to menší prodejny, kde záleží na libovůli majitele, zda nechá otevřeno, nebo poskytne volno svým zaměstnancům. Výjimky platí i pro obchody na letištích či nádražích, pro lékárny, benzinky a zdravotnická zařízení.
Je ale na obchodníkovi, zda výjimku využije, nebo ne. Například Albert na pražském hlavním nádraží má sice na Štědrý den otevřeno až do odpoledne, ale následující dva dny nechá tuto svou pobočku zavřenou.
Jinak je tomu u Billy na stejném nádraží, která bude mít po všechny sváteční dny otevřeno, na Štěpána 26. prosince dokonce do 21 hodin. Stejně tomu bude také v tomto obchodě na brněnském hlavním nádraží a na Letišti Václava Havla v Praze.
Globus měl mít původně otevřenou prodejnu Fresh v centru Brna, na kterou se kvůli její velikosti zákon nevztahuje, nakonec ale zůstane i na Štěpána zavřená, jak sdělila Soňa Kynclová z Globusu. A například prodejny Pont, které najdete zejména na nádražích, jsou otevřené bez omezení.
Rozvoz potravin 26. prosince
Co už v pátek 26. prosince 2025 fungovat začne, jsou některé rozvážkové služby. Těch se sice zákon netýká, ale většina z nich má 25. prosince zavřeno, aby dopřála klid svým zaměstnancům.
Rohlík pak bude na Štěpána vozit nákupy zákazníkům díky posíleným směnám kurýrů i pracovníkům skladu. „26. prosince se doručování opět rozběhne, a to v čase 7:00–23:00,“ zmínila jeho mluvčí Hana Krevňáková.
Podobně to má Wolt, který o Štědrém dni doručoval omezeně a ve čtvrtek vůbec. Na Štěpána se podle mluvčího Tomáše Kubíka tato služba opět rozběhne. „Nabídne kompletní rozvoz jídla i nákupů,“ uvedl.
|Státní svátky
|Otevírací doba obchodů
|1. ledna – Den obnovy samostatného českého státu a Nový rok
|zavřeno
|18. dubna – Velký pátek
|otevřeno
|21. dubna – Velikonoční pondělí
|zavřeno
|1. května – Svátek práce
|otevřeno
|8. května – Den vítězství
|zavřeno
|5. července - Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
|otevřeno
|6. července - Den upálení mistra Jana Husa
|otevřeno
|28. září – Den české státnosti
|zavřeno
|28. října – Den vzniku samostatného československého státu
|zavřeno
|17. listopadu – Den boje za svobodu a demokracii
|otevřeno
|24. prosince – Štědrý den (otevřeno jen do 12 hodin)
|otevřeno do 12 hodin
|25. prosince – 1. svátek vánoční
|zavřeno
|26. prosince – 2. svátek vánoční
|zavřeno
Košík se rozjede, Foodora mírně omezí provoz
Foodora bude 26. prosince fungovat různě podle lokality. V Praze doslova celý den, od půlnoci do půlnoci, zatímco v Brně od 8 ráno do půlnoci. Ostraváci ji budou moci využít od 10 do půlnoci.
Zkrácený provoz od 8 nebo 10 hodin do 21 nebo 23 zavede Foodora ve vybraných městech, kam patří Plzeň, Liberec, České Budějovice, Pardubice, Mladá Boleslav, Teplice, Olomouc, Ústí nad Labem, Kladno a Hradec Králové. „25.–26. prosince bude provoz omezený podle dostupnosti kurýrů a otevřených restaurací (od 8-10 do 21-23h),“ upřesnil pro redakci za Foodoru Albatool Jahaf. V dalších městech může být služba omezenější nebo úplně nedostupná, podle lokální situace.
Výše uvedené časy se týkají dovozu jídla z restaurací, Foodora ale rozváží jídlo a další zboží i ze svého vlastního Foodora Market. V Praze bude 26. prosince fungovat téměř nonstop, v ostatních městech od rána do 22 hodin až půlnoci.
Košík stejně jako loni bude fungovat v Praze od 7 do 23 hodin, mimo hlavní město pak od 9 do 22. Redakci to sdělil mluvčí František Brož.