Otevírací doba na Štěpána 26. prosince. Které obchody už otevřou a jak funguje rozvoz

Autor:
  6:00
Na Druhý svátek vánoční 26. prosince 2025 budou mít velké obchody ještě zavřeno. Přesto už si nakoupíte snáz než předchozí den. Co už bude fungovat a jaké jsou výjimky ze zákona o maloobchodní době?
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Na Štěpána 26. prosince se otevřou aspoň některé ze služeb, které měly předchozí den zavřeno. Druhý svátek vánoční patří mezi dny, jejichž otevírací dobu omezuje zákon. Letos tento den vychází na pátek.

Jaká je otevírací doba během Vánoc

Otevírací doba 26. 12. a další vánoční svátky v roce 2025
24. prosince 2025Štědrý denstředaZe zákona otevřeno maximálně do 12 hodin, obchody zavírají různě.
25. prosince 2025Boží hod, 1. svátek vánočníčtvrtekZe zákona zavřeno.
26. prosince 20252. svátek vánoční, sv. ŠtěpánpátekZe zákona zavřeno.
31. prosince 2025SilvestrstředaZákon neomezuje, většina obchodů zavírá v 17 nebo 18 hodin.
1. ledna 2026Nový rok, Den obnovy samostatného českého státučtvrtekZe zákona zavřeno.

Zákon o otevírací době v maloobchodě jmenuje sedm dnů v roce, v nichž musejí zůstat obchody s prodejní plochou nad 200 metrů čtverečních zavřené. A 26. prosinec patří mezi ně. Kde si tento den můžete nakoupit?

Kde nakoupíte na Štěpána?

  • obchody do 200 m2
  • prodejny ve zdravotních centrech
  • prodejny na letištích a nádražích (často Pont)
  • Globus Fresh v Brně

Zákon uvádí několik výjimek, kdy obchody mohou mít otevřeno i na druhý svátek vánoční. Především jsou to menší prodejny, kde záleží na libovůli majitele, zda nechá otevřeno, nebo poskytne volno svým zaměstnancům. Výjimky platí i pro obchody na letištích či nádražích, pro lékárny, benzinky a zdravotnická zařízení.

Je ale na obchodníkovi, zda výjimku využije, nebo ne. Například Albert na pražském hlavním nádraží má sice na Štědrý den otevřeno až do odpoledne, ale následující dva dny nechá tuto svou pobočku zavřenou.

Jinak je tomu u Billy na stejném nádraží, která bude mít po všechny sváteční dny otevřeno, na Štěpána 26. prosince dokonce do 21 hodin. Stejně tomu bude také v tomto obchodě na brněnském hlavním nádraží a na Letišti Václava Havla v Praze.

Globus měl mít původně otevřenou prodejnu Fresh v centru Brna, na kterou se kvůli její velikosti zákon nevztahuje, nakonec ale zůstane i na Štěpána zavřená, jak sdělila Soňa Kynclová z Globusu. A například prodejny Pont, které najdete zejména na nádražích, jsou otevřené bez omezení.

Rozvoz potravin 26. prosince

Co už v pátek 26. prosince 2025 fungovat začne, jsou některé rozvážkové služby. Těch se sice zákon netýká, ale většina z nich má 25. prosince zavřeno, aby dopřála klid svým zaměstnancům.

Rohlík pak bude na Štěpána vozit nákupy zákazníkům díky posíleným směnám kurýrů i pracovníkům skladu. „26. prosince se doručování opět rozběhne, a to v čase 7:00–23:00,“ zmínila jeho mluvčí Hana Krevňáková.

Podobně to má Wolt, který o Štědrém dni doručoval omezeně a ve čtvrtek vůbec. Na Štěpána se podle mluvčího Tomáše Kubíka tato služba opět rozběhne. „Nabídne kompletní rozvoz jídla i nákupů,“ uvedl.

Otevírací doba o svátcích (netýká se výjimek daných zákonem)
Státní svátkyOtevírací doba obchodů
1. ledna – Den obnovy samostatného českého státu a Nový rokzavřeno
18. dubna – Velký pátekotevřeno
21. dubna – Velikonoční pondělízavřeno
1. května – Svátek práceotevřeno
8. května – Den vítězstvízavřeno
5. července - Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metodějeotevřeno
6. července - Den upálení mistra Jana Husaotevřeno
28. září – Den české státnostizavřeno
28. října – Den vzniku samostatného československého státuzavřeno
17. listopadu – Den boje za svobodu a demokraciiotevřeno
24. prosince – Štědrý den (otevřeno jen do 12 hodin)otevřeno do 12 hodin
25. prosince – 1. svátek vánočnízavřeno
26. prosince – 2. svátek vánočnízavřeno

Košík se rozjede, Foodora mírně omezí provoz

Foodora bude 26. prosince fungovat různě podle lokality. V Praze doslova celý den, od půlnoci do půlnoci, zatímco v Brně od 8 ráno do půlnoci. Ostraváci ji budou moci využít od 10 do půlnoci.

Zkrácený provoz od 8 nebo 10 hodin do 21 nebo 23 zavede Foodora ve vybraných městech, kam patří Plzeň, Liberec, České Budějovice, Pardubice, Mladá Boleslav, Teplice, Olomouc, Ústí nad Labem, Kladno a Hradec Králové. „25.–26. prosince bude provoz omezený podle dostupnosti kurýrů a otevřených restaurací (od 8-10 do 21-23h),“ upřesnil pro redakci za Foodoru Albatool Jahaf. V dalších městech může být služba omezenější nebo úplně nedostupná, podle lokální situace.

Výše uvedené časy se týkají dovozu jídla z restaurací, Foodora ale rozváží jídlo a další zboží i ze svého vlastního Foodora Market. V Praze bude 26. prosince fungovat téměř nonstop, v ostatních městech od rána do 22 hodin až půlnoci.

Košík stejně jako loni bude fungovat v Praze od 7 do 23 hodin, mimo hlavní město pak od 9 do 22. Redakci to sdělil mluvčí František Brož.

Vstoupit do diskuse

Čechům leží na účtech zbytečně biliony. Radši je investujte, radí ekonom

Nejčtenější

Dlouho patřil k nejdražším v Česku. Nyní se dům zakladatele AAA Auto prodal za 189 milionů

Svažitý a hodně členitý pozemek stojí za vyšším počtem podlaží, které majitel...

Luxusní rezidence v pražské Troji, která byla dlouhé roky považována za nejdražší dům v Česku, má po osmi letech na trhu konečně nového vlastníka. Vila podnikatele Anthonyho Dennyho se podle...

Čechům se zkrátí cesta do Tater. Slovensko otevřelo svůj nejdelší dálniční tunel

Akce Den otevřeného tunelu přilákala do Višňové davy zájemců. (21. prosince...

Silničáři na Slovensku otevřeli klíčový úsek dálnice D1 u Žiliny, jehož součástí je i nejdelší dálniční tunel v zemi. Nová silnice na severu Slovenska, kterou se podařilo dokončit až s výrazným...

Zemřel majitel firmy CarTec Karel Kadlec, vedení převezme jeho dcera

Zakladatel a majitel společnosti CarTec Group Karel Kadlec. Zemřel ve věku 65...

Ve věku 65 let zemřel po krátké nemoci zakladatel a majitel společnosti CarTec Group Karel Kadlec. Firmu založil v roce 2003 jako zastoupení automobilové značky BMW v Ostravě. V současnosti je...

Praha 3 boduje nezvyklým suvenýrem. Stavebnice Žižkovské věže se vyprodala okamžitě

Ke 40. výročí Žižkovské věže začala městská část Prahy 3 prodávat malý model ze...

Praha 3 představila jako suvenýr stavebnici Žižkovské věže. Vznikla při příležitosti výročí čtyřiceti let od položení základního kamene ikonické stavby. První série padesáti kusů setu zaujala...

Otevírací doba na Štědrý den: kdy a kde nakoupíte 24. prosince 2025

obchod vánoce výzdoba otvírací doba

Štědrý den je jeden z nejvýznamnějších svátků a otevírací dobu velkých obchodů o něm reguluje zákon. Otevřeno smějí mít jen dopoledne, mnozí obchodníci ale zavřou o něco dřív. Pro další naopak platí...

Otevírací doba na Štěpána 26. prosince. Které obchody už otevřou a jak funguje rozvoz

ilustrační snímek

Na Druhý svátek vánoční 26. prosince 2025 budou mít velké obchody ještě zavřeno. Přesto už si nakoupíte snáz než předchozí den. Co už bude fungovat a jaké jsou výjimky ze zákona o maloobchodní době?

25. prosince 2025

Slevy a výprodeje začínají. Jak jsou otevřené obchody v Česku či Německu

Black Friday slevy v POP Airport

Povánoční slevy začínají v Česku i v sousedním Německu hned první den po vánočních svátcích, kdy mohou mít otevřeno i velké obchody. Na e-shopech najdete první povánoční slevy ihned po Štědrém dni....

25. prosince 2025

Z brigádníka na Aljašce šéfem firmy. Drsná práce, vypráví Čech o lovu ryb a krabů

Premium
Na Aljašce poznal, co je to tvrdá práce. Za mozoly na rukou a obří únavou se...

Na Aljašce poznal, co je to tvrdá práce. Za mozoly na rukou a obří únavou se však podle něj skrývalo něco fantastického – divoké ryby. Vojta Novák, syn lesníka z Beskyd, se jednoho dne vypravil na...

25. prosince 2025

Svět zaplavuje ropa. Přebytek ohrožuje producenty, spotřebitelé tleskají

Ilustrační snímek

Světový trh s ropou se ocitá v situaci, kdy nabídka výrazně převyšuje poptávku. Prakticky každý den připlouvají tankery k pobřeží Guyany, aby naložily surovinu, kterou lze prodat téměř kdekoli na...

25. prosince 2025

Předražené přeprodeje i úbytek mnichů. Co trápí belgické klášterní pivovary

Opat Manu Van Hecke v opatství svatého Sixta, kde se vaří i pivo Westvleteren....

Opatství svatého Sixta ve vlámském Westvleterenu má za sebou téměř dvě století existence. Přestálo války, společenské změny i proměny Evropy. V posledních letech však čelí dvojí výzvě, která ohrožuje...

24. prosince 2025

Sekt už není jen pro oslavy, pije se celý rok, říká šéf Bohemia Sektu

Ondřej Beránek, ředitel společnosti Bohemia Sekt

Spotřeba alkoholu klesá, tichá vína už několik let stagnují, ale bublinky naopak zažívají popularitu, a to nejen mezi ženami. Ondřej Beránek, ředitel společnosti Bohemia Sekt pro iDNES.cz vysvětluje,...

24. prosince 2025

Češi zkracují tuzemské zimní pobyty, dopřávají si kvalitní služby, zjistil průzkum

Ráno na vrcholu Klínovce po mrazivé noci (13. prosince 2022)

Zimní dovolenou v Česku plánuje v této sezoně 44 procent Čechů, což je meziročně o tři procentní body méně. V porovnání s loňskem také dovolenou zkrátí, a to o jeden den na šest dní. Podíl lidí,...

24. prosince 2025

O Vánocích domácnosti plýtvat nehodlají. Zbytky snědí nebo darují, tvrdí průzkumy

ilustrační snímek

České domácnosti se letos o Vánocích budou snažit omezit plýtvání potravinami. Téměř polovina lidí během svátků žádné jídlo nevyhodí a dalších 38 procent přiznává, že vyhodí maximálně desetinu....

24. prosince 2025

Otevírací doba obchodů na první vánoční svátek 25. prosince. Nakoupíte u rozvážkových služeb?

Ilustrační snímek

Boží hod vánoční nebo také První svátek vánoční připadá letos na čtvrtek. V žádném velkém obchodě si ale 25. prosince nenakoupíte a zavřených zůstane i mnoho z těch, kterým to zákon neukládá....

24. prosince 2025

Svíčky začínáme tvořit v létě. Mezi favority patří Perníček, říká podnikatelka

Podnikatelka Eva Vontrobová

S výrobou svíček začala neslyšící Eva Vontrobová před mnoha lety, kdy tvořila dárky pro rodinu. Tento koníček se nakonec proměnil v podnikání a dnes ve své rodinné dílně na jižní Moravě vyrábí...

24. prosince 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Sovětské Nintendo i hra proti socialistické morálce. Jak se sháněly dárky pro Husákovy děti

Premium
Najdete mezi předlistopadovými hračkami alespoň jednu věc, s níž jste si jako...

V Československu se o výrobu hraček snažila řada podniků. To ale neznamenalo, že všude vládl dostatek. Po čem prahly takzvané Husákovy děti?

24. prosince 2025

Nejkrásnější vánoční město Evropy drží laťku vysoko. Nasadilo i podvodního Santu

Velkolepé vánoční trhy v chorvatském Záhřebu (22. prosinec 2025)

Při spojení cestovní ruch a Chorvatsko se většině vybaví azurový Jadran a pláže, teď ale Záhřeb navlékl nový vánoční kabát, ba dokonce jeden z nejvkusnějších v Evropě. Záhřeb už totiž v minulosti...

23. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.