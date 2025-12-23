Podle zákona o otevírací době v maloobchodě smějí mít prodejny s plochou nad 200 metrů čtverečních otevřeno na Štědrý den jen do 12 hodin. Některé tuto dobu o něco zkrátily, aby poslední zákazníky stihly obsloužit před polednem a umožnily svým zaměstnancům odchod domů včas.
- Kdy zavírají jednotlivé obchody
- Kdo má otevřeno i odpoledne?
- Nakupování online na Štědrý den
- Omezení provozní doby rozvážkových služeb
|24. prosince 2025
|Štědrý den
|středa
|Ze zákona otevřeno maximálně do 12 hodin, obchody zavírají různě.
|25. prosince 2025
|Boží hod, 1. svátek vánoční
|čtvrtek
|Ze zákona zavřeno.
|26. prosince 2025
|2. svátek vánoční, sv. Štěpán
|pátek
|Ze zákona zavřeno.
|31. prosince 2025
|Silvestr
|středa
|Zákon neomezuje, většina obchodů zavírá v 17 nebo 18 hodin.
|1. ledna 2026
|Nový rok, Den obnovy samostatného českého státu
|čtvrtek
|Ze zákona zavřeno.
Globus má před Vánoci rozšířenou otevírací dobu. Ve středu 24. prosince pak budou mít jeho hypermarkety otevřeno od 7 do 11:45. „Hypermarket na Černém Mostě a ve Štěrboholech zavře již o čtvrt hodiny dříve, tedy v 11:30 hodin,“ řekla mluvčí Aneta Turnovská. Globus běžně nabízí také online nákupy s možností vyzvednutí na prodejně v Praze na Zličíně a v Čakovicích a dále v Ostravě. Tato služba, stejně jako doručování přes Wolt či Foodora, o svátcích včetně Štědrého dne, nebude k dispozici.
Kaufland zavírá o Štědrém dni v 11:45.
Penny má na Štědrý den úplně zavřeno. Podle jeho mluvčí Martiny Dvořákové je řetězec v maloobchodě jedinou výjimkou, kdy zaměstnanci mají volno, aby si mohli užít svátky již od prvního dne.
|Obchod
|Čas otevření
|Čas zavření
|Globus
|7:00
|11:45 (Černý Most a Štěrboholy už v 11:30)
|Kaufland
|běžný čas
|11:45
|Penny
|zavřeno
|zavřeno
|Lidl
|běžný čas
|11:30
|Albert
|běžný čas
|11:45 (na Hlavním nádraží v Praze až ve 14:00)
|Billa
|běžný čas
|11:45
|Tesco
|běžný čas
|11:45
Lidl má během Vánoc otevřeno stejně jako v minulých letech, konkrétně na Štědrý den zavírají jeho prodejny v 11:30. Začátek otevírací doby se liší podle toho, jak je konkrétní obchod otevřený v běžné dny, to je od 7 nebo od 8 hodin ráno, jak sdělila mluvčí Kateřina Štichová.
Albert zavře o Štědrém dnu v 11:45. „Jedinou výjimkou je prodejna Albert na pražském hlavním vlakovém nádraží, kde bude otevřeno do 14 hodin,“ uvedl mluvčí Albertu Jiří Mareček.
Tesco bude mít 24. prosince do 11:45. Fungovat v tento den nebude ani služba Tesco Online Nákupy. „Během svátků se nedoručuje,“ upřesňuje manažerka komunikace Tesca Lucie Loučková.
Billa oznámila uzavření svých obchodů na Štědrý den v 11:45. Výjimkou jsou její pobočky na pražském hlavním a brněnském hlavním nádraží, kde bude otevřeno do 17. V Praze na Letišti Václava Havla má Billa dokonce do 21 hodin, jak redakci sdělila Dana Bratánková z oddělení komunikace tohoto řetězce.
Kdo může mít na Štědrý den otevřeno
Bez omezení mohou mít na Štědrý den i o dalších vánočních svátcích otevřeno obchody, které mají prodejní plochu do 200 metrů čtverečních. A také ty, které leží na benzinových stanicích, nebo na rušných místech veřejné dopravy, jako jsou autobusová nebo železniční nádraží a letiště. Omezení také neplatí pro lékárny.
Kdo tedy bude o Štědrém dnu cestovat, třeba za svými nejbližšími, může si nakoupit i odpoledne. Otevřené budou například prodejny Pont na nádražích. „Našich provozoven se zákon netýká, takže budou otevřeny,“ sdělila redakci manažerka marketingu JPServis, pod který tyto obchody patří. Konkrétní otevírací doby provozoven najdou zákazníci před Vánoci na webu společnosti, konkrétně u mapy poboček.
Z velkých obchodů s potravinami bude otevřen Albert ve spodní hale pražského hlavního nádraží, a to do 14 hodin.
Nakupování online na Štědrý den
Otevřené smějí být také výdejny zboží, kde si zákazníci vyzvedávají věci objednané přes internet. Soud totiž v minulosti rozhodl, že zákonné omezení se týká jen případů, kdy se celý proces nákupu a prodeje odehrává v kamenném obchodě.
U online objednávek a placení předem tomu tak není, čehož už před soudním rozhodnutím využíval obchod s elektronikou Alza.cz. Naopak potravinářské řetězce jako Tesco či Globus službu vyzvednutí online nákupu o Štědrém dni v provozu mít nebudou.
Rozvážkové služby 24. prosince 2025
Na Štědrý den nespoléhejte ani na rozvážkové služby. Kromě zmíněného Tesca či Globusu, ze kterých se nákupy nebudou rozvážet vůbec, bude mít omezení i dovoz hotových jídel z restaurací. „Na Štědrý den, tedy 24. prosince, si zákazníci budou moci objednat potraviny a jídlo z restaurací přes Wolt pouze v Praze a Brně, a to do 15 hodin,“ sdělil redakci Tomáš Kubík z Wolt.
Kdo bude 24. 12. rozvážet?
- Wolt rozváží do 15:00, ale pouze v Praze a Brně.
- Rohlík funguje od 5:00 do 14:00.
- Foodora v některých městech omezí rozvoz do 14:00 nebo 15:00, v jiných přeruší provoz úplně.
- Košík je v provozu od 5:00 do 14:00.
Zkrácení provozní doby oznámil také Rohlík. „Během vánočního období bude Rohlík fungovat v upraveném režimu. 24. prosince budou všechny sklady otevřené od 5:00 do 14:00,“ řekla za Rohlík Hana Krevňáková. Doplnila, že kvůli zvýšené poptávce o Vánocích firma posiluje směny kurýrů i skladových pracovníků.
Foodora bude fungovat na Štědrý den různě v různých městech. V Praze a Brně do 15 hodin, v Ostravě do 14. V dalších vybraných městech bude rozvoz také zkrácený, do 14 nebo 15 hodin. Týká se to Plzně, Liberce, Českých Budějovic, Pardubic, Mladé Boleslavi, Teplic, Olomouce, Ústí nad Labem, Kladna a Hradce Králové. „V ostatních městech (např. Havířov, Jihlava) bude 24. prosince provoz přerušený,“ doplnil za Foodoru Albatool Jahaf. Dodal také, že Foodora provozuje i obchody Foodora Market. „Během vánočních svátků budou doručení zboží z Foodora Market fungovat v lehce upraveném režimu. Na Štědrý den 24. 12. budou všechny pobočky otevřené do 15:00,“ sdělil.
Košík zároveň s omezením provozu na Štědrý den do 15:00 oznámil prodloužení provozní doby od 20. do 23. prosince do půlnoci.