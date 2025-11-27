Otevírací doba 31. prosince 2025 není zákonem nijak regulovaná, obchodníci ji ale mohou omezit ze své vůle. A přesně k tomu se letos chystají velké řetězce.
Otevřeno jen do 18 hodin
Zatímco o Vánocích a na Nový rok zakazuje prodej v obchodech nad 200 metrů čtverečních zákon, poslední den roku žádné zákonné omezení neplatí. Některé obchody si ale otevírací dobu omezily samy. „Otevírací doba během Vánoc a Nového roku je v Tesco nastavena tak, aby zákazníci měli možnost pohodlně nakoupit, ale zároveň aby kolegové měli prostor se připravit a užít si svátky,“ sdělila redakci Lucie Loučková z oddělení komunikace tohoto řetězce. Silvestrovská otevírací doba v obchodech Tesco tak končí v 18 hodin. Na Nový rok bude zavřeno úplně.
Pro stejné omezení se rozhodl i Kaufland. „Na Silvestra budeme mít otevřeno do 18 hodin. Na Nový rok 1.1.2026 budou všechny naše prodejny zavřené a naše zákazníky přivítáme 2.1. dle standardní otevírací doby,“ reagovalo tiskové oddělení Kauflandu e-mailem na zaslaný dotaz.
Stejně je tomu v Albertu, jak potvrdil ředitel komunikace tohoto řetězce Jiří Mareček. Většina Albertů zavře poslední den roku v 18 hodin. „Některé prodejny v obchodních centrech budou mít otevírací dobu zkrácenou,“ doplnil navíc s tím, že zákazníci si mohou otevírací dobu konkrétní prodejny najít na webových stránkách řetězce.
Obchody Lidl budou mít na Silvestra otevřeno buď od 7:00 nebo 8:00 (podle běžné otevírací doby), zavřou ale už v 17 hodin, jak redakci sdělila Kateřina Štichová z oddělení komunikace.
Se zkrácenou otevírací dobou počítejte 31. prosince i v dalších velkých obchodech.
Rozvážkové služby fungují omezeně
Se silvestrovským nákupem proto nečekejte na poslední chvíli. Nespoléhejte ani na rozvážku zboží, protože i tyto služby budou 31. prosince omezené. Například Rohlík bude fungovat v poslední den roku kratší dobu. „Silvestrovský den (31. 12.) bude mít zkrácené doručování do 18:00, zatímco 1. ledna bude služba fungovat opět téměř jako obvykle od 6:00 do 23:00,“ řekla redakci Hana Krevňáková za Rohlík. Firma podle ní počítá s velkým vytížením o svátcích a ke konci roku, proto posílila směny kurýrů i skladových pracovníků, aby nápor zvládla.
Ne všechny oslovené rozvážkové služby redakci odpověděly do uzávěrky tohoto článku, je ale pravděpodobné, že budou mít silvestrovskou pracovní dobu také zkrácenou. Minulý rok ji měl kratší stejně jako Rohlík i jeho konkurent Košík. Nákupy Tesco Online končily v 16 hodin.