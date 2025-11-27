Otevírací doba na Silvestra. Kdy přesně obchody zavírají 31. prosince 2025?

Autor:
  14:11
Silvestr jako poslední den roku sice nepatří mezi zákonem uznávané svátky, přesto si 31. prosince 2025 nenakoupíte tak, jak jste zvyklí ve všední dny. Velké obchody zavřou dříve.

Řetězce zavřou 31. prosince dříve. | foto: Matěj Klimša, MF DNES

Otevírací doba 31. prosince 2025 není zákonem nijak regulovaná, obchodníci ji ale mohou omezit ze své vůle. A přesně k tomu se letos chystají velké řetězce.

Otevřeno jen do 18 hodin

Zatímco o Vánocích a na Nový rok zakazuje prodej v obchodech nad 200 metrů čtverečních zákon, poslední den roku žádné zákonné omezení neplatí. Některé obchody si ale otevírací dobu omezily samy. „Otevírací doba během Vánoc a Nového roku je v Tesco nastavena tak, aby zákazníci měli možnost pohodlně nakoupit, ale zároveň aby kolegové měli prostor se připravit a užít si svátky,“ sdělila redakci Lucie Loučková z oddělení komunikace tohoto řetězce. Silvestrovská otevírací doba v obchodech Tesco tak končí v 18 hodin. Na Nový rok bude zavřeno úplně.

Expanze sólo turistů. Na dovolenou jezdí lidé častěji sami, cestovky i hotely reagují

Pro stejné omezení se rozhodl i Kaufland. „Na Silvestra budeme mít otevřeno do 18 hodin. Na Nový rok 1.1.2026 budou všechny naše prodejny zavřené a naše zákazníky přivítáme 2.1. dle standardní otevírací doby,“ reagovalo tiskové oddělení Kauflandu e-mailem na zaslaný dotaz.

Stejně je tomu v Albertu, jak potvrdil ředitel komunikace tohoto řetězce Jiří Mareček. Většina Albertů zavře poslední den roku v 18 hodin. „Některé prodejny v obchodních centrech budou mít otevírací dobu zkrácenou,“ doplnil navíc s tím, že zákazníci si mohou otevírací dobu konkrétní prodejny najít na webových stránkách řetězce.

Obchody Lidl budou mít na Silvestra otevřeno buď od 7:00 nebo 8:00 (podle běžné otevírací doby), zavřou ale už v 17 hodin, jak redakci sdělila Kateřina Štichová z oddělení komunikace.

Se zkrácenou otevírací dobou počítejte 31. prosince i v dalších velkých obchodech.

V Česku brzy otevře další fastfood, burger vám tu sestaví přímo před očima

Rozvážkové služby fungují omezeně

Se silvestrovským nákupem proto nečekejte na poslední chvíli. Nespoléhejte ani na rozvážku zboží, protože i tyto služby budou 31. prosince omezené. Například Rohlík bude fungovat v poslední den roku kratší dobu. „Silvestrovský den (31. 12.) bude mít zkrácené doručování do 18:00, zatímco 1. ledna bude služba fungovat opět téměř jako obvykle od 6:00 do 23:00,“ řekla redakci Hana Krevňáková za Rohlík. Firma podle ní počítá s velkým vytížením o svátcích a ke konci roku, proto posílila směny kurýrů i skladových pracovníků, aby nápor zvládla.

Ne všechny oslovené rozvážkové služby redakci odpověděly do uzávěrky tohoto článku, je ale pravděpodobné, že budou mít silvestrovskou pracovní dobu také zkrácenou. Minulý rok ji měl kratší stejně jako Rohlík i jeho konkurent Košík. Nákupy Tesco Online končily v 16 hodin.

Vstoupit do diskuse

Která pracovní místa mizí kvůli AI nejvíce? Hostem Rozstřelu je inovátorka Čermáková

Nejčtenější

Madeta se ocitla bez korunního prince. Jan Teplý skončil v největší mlékárně

Jan Teplý má v Madetě funkci ředitele marketingu, obchodu, nákupu, jakosti,...

Jan Teplý, syn vlastníka největší české mlékárny Madeta Milana Teplého, opustil po 22 letech firmu. Co se přesně mezi ním a otcem stalo, nechtěli ani jeden z nich komentovat, Jan odešel po dohodě. V...

Tuny uhlí navždy zaplaví voda. Unikátní pohled do lomu ČSA

Povrchový hnědouhelný lom ČSA.

Lom ČSA na Mostecku je považován za jedno z přírodně nejcennějších nelesních prostředí v Česku. Nachází tu útočiště zvířata, která scházejí z nedalekých Krušných hor, biologové zde odhalili stovky...

V Česku brzy otevře další fastfood, burger vám tu sestaví přímo před očima

Cheeseburger byl několikrát větší, než jsme z fastfoodu zvyklí. Porce hranolek...

Po roce a půl odkladů se americký řetězec Five Guys konečně chystá otevřít svou první pobočku v České republice. Restaurace vznikne v nedávno zrekonstruovaném obchodním domě Máj na pražské Národní...

KFC prolomilo mlčení. Naše restaurace i jídlo jsou bezpečné, reaguje na kauzu

Pražská pobočka KFC je již 129. v řadě. (14 listopadu 2024)

Řetězec rychlého občerstvení KFC se poprvé veřejně vyjádřil ke kauze možných nedostatků v oblasti bezpečnosti potravin ve svých restauracích. Podle oficiálního sdělení nadnárodní značky byly všechny...

Tykač zavírá elektrárny, výroba už není únosná

Elektrárna Počerady

Zavíráme elektrárny, končíme. I tak by se dal ve zkratce popsat obsah dopisu, v němž zástupci společnosti Sev.en Česká energie informují státní úředníky o ukončení provozu elektráren. Oznámení se...

Módní značka Arket otevřela v Praze. Obchod nabídne také čerstvou kávu

V pražské ulici na Příkopě nově otevřel skandinávský obchod Arket. (24....

Severská lifestylová značka Arket otevřela svou první vlajkovou prodejnu v Praze. Nový obchod je zároveň prvním fyzickým místem značky v České republice. Značka usídlila v historické budově na v...

27. listopadu 2025  13:38

Perla Jadranu má vadu na kráse. Dubrovník zaplavily odpadky z Albánie

Pro Dubrovník není boj s naplaveným odpadem ničím novým. Špatné počasí se...

Historické město Dubrovník oblíbené pro své jedinečné scenérie řeší problém. Silné proudy Jaderského moře během nedávné bouře vyplavily na břeh obrovské množství odpadu, převážně z Albánie. Do...

27. listopadu 2025  11:11

Otvírací doba na Vánoce 2025: jak budou otevřené obchody od 24. prosince

Supermarket Albert o Vánocích. (2009)

Vánoční svátky 2025 připadají na středu až pátek, to ale neznamená, že při nich nakoupíte pohodlně jako v pracovní dny. Kde a kdy bude otevřeno na Štědrý den, první svátek vánoční a na Štěpána?...

25. listopadu 2025  10:20,  aktualizováno  27. 11. 11:01

Optimismus českých firem roste. Do doby před pandemií má ale daleko

ilustrační snímek

Optimismus firem pozvolna roste, změřil pravidelný Index očekávání firem ČSOB. Aktuálně je index na hodnotě 7,1, před půl rokem to bylo 5,6. Škála indexu je velmi široká od -100 až do +100. Do...

27. listopadu 2025  10:28

Jak bezplatně zrušit SIPO? Jít na poštu je až ten poslední krok

ilustrační snímek

Zpoplatněné SIPO je pro mnohé přežitek. Jak ho ale správně zrušit a přejít na levnější bankovní inkaso? Přinášíme podrobný návod, jak SIPO ukončit, co zařídit u dodavatelů služeb a jak správně...

27. listopadu 2025

Více než polovina životopisů se nedočká odpovědi. Týká se to i těch nejlepších

Premium
ilustrační snímek

Poslali tisíc životopisů do tisícovky firem, ale 58 procent z nich se nikdy nedočkalo jakékoli reakce. Mezi uchazeči přitom byli zastoupeni i kandidáti, kteří přesně odpovídali požadavkům zadaným...

27. listopadu 2025

Tykač zavírá elektrárny, výroba už není únosná

Elektrárna Počerady

Zavíráme elektrárny, končíme. I tak by se dal ve zkratce popsat obsah dopisu, v němž zástupci společnosti Sev.en Česká energie informují státní úředníky o ukončení provozu elektráren. Oznámení se...

27. listopadu 2025

Ekonomická závislost na Německu klesá. Hospodářství dál poroste, říká prognóza

Ilustrační snímek

Česká bankovní asociace zlepšila odhad letošního růstu české ekonomiky z 2,1 na 2,5 procenta. Ekonomové mezi důvody zařadili zejména lepší výkon tuzemského exportu či výraznější vládní spotřebu. Pro...

26. listopadu 2025

Odstartovala iniciativa Férový inzerát. Má zpřehlednit nabídky nájemního bydlení

ilustrační snímek

Asociace nájemního bydlení odstartovala iniciativu Férový inzerát, jejímž cílem je mimo jiné zpřehlednění inzerátů pro zájemce o nájemní bydlení na realitních serverech. Asociace již dříve...

26. listopadu 2025

Spalovna v Brně získá nový kotel za 5,4 miliardy. Nižší cena přitom politikům vadila

Pracovníci městské společnosti Sako Brno vyčistili spalovací komoru odstaveného...

Městská spalovna SAKO Brno po řadě odkladů uzavřela smlouvu na dodávku třetího kotle a celé linky na energetické využití odpadu. Ostře sledovaný tendr byl před dvěma roky i tématem zastupitelů, kteří...

26. listopadu 2025  16:28

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Klimatické cíle budou velmi drahé a pro část průmyslu likvidační, odhaduje analýza

Ilustrační snímek

Česko se může vydat ke splnění ambiciózního evropského cíle snížit emise až o 90 procent do roku 2040 několika cestami. Všechny jsou však za hranicí jeho finančních i technologických možností. To...

26. listopadu 2025  15:25

Belgii ochromila generální stávka. Narušila veřejnou dopravu i provoz na letištích

Tabule odletů zobrazující zrušené lety na mezinárodním letišti v Bruselu (26....

Třetí a poslední den stávky proti vládním rozpočtovým škrtům narušil v Belgii železniční i autobusovou dopravu, městskou hromadnou dopravu i provoz na letištích. Nefunguje ani svoz odpadků.

26. listopadu 2025  13:19

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.