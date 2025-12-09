Otevírací doba na Silvestra. Kdy přesně obchody zavírají 31. prosince 2025?

  12:03
Silvestr jako poslední den roku sice nepatří mezi zákonem uznávané svátky, přesto si 31. prosince 2025 nenakoupíte tak, jak jste zvyklí ve všední dny. Velké obchody zavřou dříve.

Řetězce zavřou 31. prosince dříve. | foto: Matěj Klimša, MF DNES

Otevírací doba 31. prosince 2025 není zákonem nijak regulovaná, obchodníci ji ale mohou omezit ze své vůle. A přesně k tomu se letos chystají velké řetězce.

Otevřeno jen do 18 hodin

Zatímco o Vánocích a na Nový rok zakazuje prodej v obchodech nad 200 metrů čtverečních zákon, poslední den roku žádné zákonné omezení neplatí. Některé obchody si ale otevírací dobu omezily samy. „Otevírací doba během Vánoc a Nového roku je v Tesco nastavena tak, aby zákazníci měli možnost pohodlně nakoupit, ale zároveň aby kolegové měli prostor se připravit a užít si svátky,“ sdělila redakci Lucie Loučková z oddělení komunikace tohoto řetězce. Silvestrovská otevírací doba v obchodech Tesco tak končí v 18 hodin. Na Nový rok bude zavřeno úplně.

Pro stejné omezení se rozhodl i Kaufland. „Na Silvestra budeme mít otevřeno do 18 hodin. Na Nový rok 1.1.2026 budou všechny naše prodejny zavřené a naše zákazníky přivítáme 2.1. dle standardní otevírací doby,“ reagovalo tiskové oddělení Kauflandu e-mailem na zaslaný dotaz.

Stejně je tomu v Albertu, jak potvrdil ředitel komunikace tohoto řetězce Jiří Mareček. Většina Albertů zavře poslední den roku v 18 hodin. „Některé prodejny v obchodních centrech budou mít otevírací dobu zkrácenou,“ doplnil navíc s tím, že zákazníci si mohou otevírací dobu konkrétní prodejny najít na webových stránkách řetězce.

Obchody Lidl budou mít na Silvestra otevřeno buď od 7:00 nebo 8:00 (podle běžné otevírací doby), zavřou ale už v 17 hodin, jak redakci sdělila Kateřina Štichová z oddělení komunikace.

Se zkrácenou otevírací dobou počítejte 31. prosince i v dalších velkých obchodech. „Dne 31. 12. platí mimořádná otevírací doba od 7 do 18 hodin ve všech šestnácti hypermarketech Globus,“ uvedla Aneta Turnovská, mluvčí Globusu. Doplnila, že nákup online s vyzvednutím, který je možný na pobočkách Zličín, Čakovice a Ostrava, bude v poslední den roku možný s vyzvednutím do 17.30.

Rozvážkové služby fungují omezeně

Se silvestrovským nákupem proto nečekejte na poslední chvíli. Nespoléhejte ani na rozvážku zboží, protože i tyto služby budou 31. prosince omezené. Například Rohlík bude fungovat v poslední den roku kratší dobu. „Silvestrovský den (31. 12.) bude mít zkrácené doručování do 18:00, zatímco 1. ledna bude služba fungovat opět téměř jako obvykle od 6:00 do 23:00,“ řekla redakci Hana Krevňáková za Rohlík. Firma podle ní počítá s velkým vytížením o svátcích a ke konci roku, proto posílila směny kurýrů i skladových pracovníků, aby nápor zvládla.

Omezení 31. prosince pocítí i zákazníci Tesco Online Nákupů. „Během svátků se nedoručuje a jedinou výjimkou je 31. 12., kdy je poslední doručovací slot 15-16 hodin,“ sdělila za Tesco Lucie Loučková.

Z Globusu, kde si můžete objednat rozvoz přes aplikace Foodora nebo Wolt, zboží dostanete podle vytíženosti těchto služeb. Wolt slibuje možnost objednávat si bez omezení jak o silvestru, tak na Nový rok. „Kurýři budou doručovat objednávky z restaurací, Wolt Marketu a dalších partnerských podniků podle jejich aktuální otevírací doby,“ uvedl mluvčí Tomáš Kubík. 1. ledna, kdy musejí být velké obchody ze zákona zavřené, zůstane Wolt zákazníkům k dispozici jako v ostatní dny.

Foodora bude poslední den roku i 1. ledna 2026 rozvážet po Praze bez omezení celý den až do půlnoci. V Brně to bude trochu jinak, po oba tyto dny budou kurýři fungovat od 8 ráno, na Silvestra do 23 hodin, na Nový rok do 22. „Na Silvestra budou kurýři v Ostravě k dispozici 10:00–21:00, na Nový rok pak od 10:00 do půlnoci,“ doplnil za Foodoru Albatool Jahaf. Služba Foodora Market, čili rozvoz zboží z vlastních skladů, bude 31. prosince dostupná v Praze skoro celý den, v ostatních městech od 8 do 22 nebo do 23 hodin. „Na Nový rok pojede Praha v nonstop režimu, zatímco v dalších městech se bude ze skladů Foodora Market doručovat od 9:00 do pozdních večerních hodin,“ dodal Jahaf.

Ne všechny oslovené rozvážkové služby redakci odpověděly do uzávěrky tohoto článku. Například Košík měl minulý rok pracovní dobu 31. prosince zkrácenou stejně jako Rohlík.

Otevírací doba na Silvestra. Kdy přesně obchody zavírají 31. prosince 2025?

