Otevírací doba 31. prosince 2025 není zákonem nijak regulovaná, obchodníci ji ale mohou omezit ze své vůle. A přesně k tomu se letos chystají velké řetězce.
Otevřeno jen do 18 hodin
Zatímco o Vánocích a na Nový rok zakazuje prodej v obchodech nad 200 metrů čtverečních zákon, poslední den roku žádné zákonné omezení neplatí. Některé obchody si ale otevírací dobu omezily samy. „Otevírací doba během Vánoc a Nového roku je v Tesco nastavena tak, aby zákazníci měli možnost pohodlně nakoupit, ale zároveň aby kolegové měli prostor se připravit a užít si svátky,“ sdělila redakci Lucie Loučková z oddělení komunikace tohoto řetězce. Silvestrovská otevírací doba v obchodech Tesco tak končí v 18 hodin. Na Nový rok bude zavřeno úplně.
|
Expanze sólo turistů. Na dovolenou jezdí lidé častěji sami, cestovky i hotely reagují
Pro stejné omezení se rozhodl i Kaufland. „Na Silvestra budeme mít otevřeno do 18 hodin. Na Nový rok 1.1.2026 budou všechny naše prodejny zavřené a naše zákazníky přivítáme 2.1. dle standardní otevírací doby,“ reagovalo tiskové oddělení Kauflandu e-mailem na zaslaný dotaz.
Stejně je tomu v Albertu, jak potvrdil ředitel komunikace tohoto řetězce Jiří Mareček. Většina Albertů zavře poslední den roku v 18 hodin. „Některé prodejny v obchodních centrech budou mít otevírací dobu zkrácenou,“ doplnil navíc s tím, že zákazníci si mohou otevírací dobu konkrétní prodejny najít na webových stránkách řetězce.
Obchody Lidl budou mít na Silvestra otevřeno buď od 7:00 nebo 8:00 (podle běžné otevírací doby), zavřou ale už v 17 hodin, jak redakci sdělila Kateřina Štichová z oddělení komunikace.
Se zkrácenou otevírací dobou počítejte 31. prosince i v dalších velkých obchodech. „Dne 31. 12. platí mimořádná otevírací doba od 7 do 18 hodin ve všech šestnácti hypermarketech Globus,“ uvedla Aneta Turnovská, mluvčí Globusu. Doplnila, že nákup online s vyzvednutím, který je možný na pobočkách Zličín, Čakovice a Ostrava, bude v poslední den roku možný s vyzvednutím do 17.30.
|
V Česku brzy otevře další fastfood, burger vám tu sestaví přímo před očima
Rozvážkové služby fungují omezeně
Se silvestrovským nákupem proto nečekejte na poslední chvíli. Nespoléhejte ani na rozvážku zboží, protože i tyto služby budou 31. prosince omezené. Například Rohlík bude fungovat v poslední den roku kratší dobu. „Silvestrovský den (31. 12.) bude mít zkrácené doručování do 18:00, zatímco 1. ledna bude služba fungovat opět téměř jako obvykle od 6:00 do 23:00,“ řekla redakci Hana Krevňáková za Rohlík. Firma podle ní počítá s velkým vytížením o svátcích a ke konci roku, proto posílila směny kurýrů i skladových pracovníků, aby nápor zvládla.
Omezení 31. prosince pocítí i zákazníci Tesco Online Nákupů. „Během svátků se nedoručuje a jedinou výjimkou je 31. 12., kdy je poslední doručovací slot 15-16 hodin,“ sdělila za Tesco Lucie Loučková.
Z Globusu, kde si můžete objednat rozvoz přes aplikace Foodora nebo Wolt, zboží dostanete podle vytíženosti těchto služeb. Wolt slibuje možnost objednávat si bez omezení jak o silvestru, tak na Nový rok. „Kurýři budou doručovat objednávky z restaurací, Wolt Marketu a dalších partnerských podniků podle jejich aktuální otevírací doby,“ uvedl mluvčí Tomáš Kubík. 1. ledna, kdy musejí být velké obchody ze zákona zavřené, zůstane Wolt zákazníkům k dispozici jako v ostatní dny.
Foodora bude poslední den roku i 1. ledna 2026 rozvážet po Praze bez omezení celý den až do půlnoci. V Brně to bude trochu jinak, po oba tyto dny budou kurýři fungovat od 8 ráno, na Silvestra do 23 hodin, na Nový rok do 22. „Na Silvestra budou kurýři v Ostravě k dispozici 10:00–21:00, na Nový rok pak od 10:00 do půlnoci,“ doplnil za Foodoru Albatool Jahaf. Služba Foodora Market, čili rozvoz zboží z vlastních skladů, bude 31. prosince dostupná v Praze skoro celý den, v ostatních městech od 8 do 22 nebo do 23 hodin. „Na Nový rok pojede Praha v nonstop režimu, zatímco v dalších městech se bude ze skladů Foodora Market doručovat od 9:00 do pozdních večerních hodin,“ dodal Jahaf.
Ne všechny oslovené rozvážkové služby redakci odpověděly do uzávěrky tohoto článku. Například Košík měl minulý rok pracovní dobu 31. prosince zkrácenou stejně jako Rohlík.