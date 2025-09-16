Letos připadá 28. září na neděli. Česko v tento den slaví svátek svatého Václava a také Den české státnosti. Tento den patří mezi ty, kdy musejí mít velké obchody ze zákona zavřeno. Jaká je tedy otevírací doba prodejen?
Kde budou mít zavřeno
Zavřeno celý den musí mít velké obchody s prodejní plochou nad 200 metrů čtverečních. Pro ty menší zákon žádná omezení neuvádí, některé ale mohou samy od sebe svou otevírací dobu zkrátit nebo nechat zavřeno celý den. Platí to hlavně o prodejnách, které jsou umístěné v budovách obchodních řetězců.
Například Tesco Extra Eden v pražských Vršovicích má celý den zavřeno a s ním i většina obchodů, které se nacházejí ve stejné budově. Ty, které 28. září 2025 otevřou, budou mít zkrácenou otevírací dobu o jednu hodinu – místo v 9 ráno otevřou až v 10.
Obchodní centrum Nový Smíchov má sice otevřeno, platí to ale jen pro prodejny s plochou do 200 metrů čtverečních. Převážná většina obchodů včetně mnoha restaurací v horním patře tak zůstane zavřená. Stejně je na tom OC Flora s otevírací dobou 9 až 21 hodin, kde bude otevřeno jen minimum provozoven.
Otevřené obchody
Otevřené mohou zůstat obchody s prodejní plochou do 200 metrů čtverečních, ale i některé další, větší prodejny, které mají ze zákona výjimku. Patří sem obchody, které leží (jak říká zákon) „v místech zvýšené koncentrace cestujících na letištích, železničních stanicích a autobusových nádražích.“ Ty mohou mít otevřeno i v případě, že jejich prodejní plocha přesahuje 200 metrů čtverečních.
Otevřeno mohou mít také benzinky a lékárny bez ohledu na velikost. A díky rozhodnutí Nejvyššího správního soudu mohou mít otevřeno i provozovny, kde se vydává zboží zakoupené přes internet.
Výjimka z výjimky
Výjimku z výjimky představují obchody umístěné v prostorách metra. Jakmile přesáhnou plochu 200 metrů čtverečních, na svatého Václava zavřít musí. Neplatí pro ně stejná výjimka jako třeba pro nádraží, aspoň podle výkladu České obchodní inspekce. A právě ta je orgánem, který za nedodržení zákona může rozdávat pokuty.
Otevírací doba o svátcích v ČR
V Česku mají o státních svátcích obchody nad 200 metrů čtverečních zavřeno. Ne všechny svátky jsou na tom ale z pohledu zákona stejně. Podívejte se, v jaké svátky a významné dny mají obchody zavřeno a kdy mohou zůstat otevřené.
|Státní svátky
|Otevírací doba obchodů
|1. ledna – Den obnovy samostatného českého státu a Nový rok
|zavřeno
|18. dubna – Velký pátek
|otevřeno
|21. dubna – Velikonoční pondělí
|zavřeno
|1. května – Svátek práce
|otevřeno
|8. května – Den vítězství
|zavřeno
|5. července - Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
|otevřeno
|6. července - Den upálení mistra Jana Husa
|otevřeno
|28. září – Den české státnosti
|zavřeno
|28. října – Den vzniku samostatného československého státu
|zavřeno
|17. listopadu – Den boje za svobodu a demokracii
|otevřeno
|24. prosince – Štědrý den (otevřeno jen do 12 hodin)
|otevřeno do 12 hodin
|25. prosince – 1. svátek vánoční
|zavřeno
|26. prosince – 2. svátek vánoční
|zavřeno
Jak bude otevřeno za hranicemi ČR
Státní svátek 28. září 2025 se týká jen České republiky, naši sousedé ho neslaví. To ale neznamená, že si u nich můžete v tento den nakoupit.
V Německu bude také zavřeno, protože český svátek připadá na neděli. O nedělích mají Němci otevřené jen pekárny, menší obchůdky s občerstvením, prodejny na letištích či nádražích a benzinky.
Budou mít školáci prázdniny?
28. září 2025 připadá na neděli, školákům proto volné dny neprodlouží. Zato další volno, které vychází na státní svátek 28. října, už s sebou úlevu od školních povinností přinese. Kdy začínají podzimní prázdniny a do kdy trvají?
Podobně je tomu v Rakousku, kde podobné opatření platí i o sobotách. Otevřeno o víkendech mají jen obchody na nádražích nebo letištích. Rakouské lékárny zůstávají v neděli zavřené.
Slovensko sice 28. září neslaví, ale podobně jako v Německu i u nich platí pro obchody povinnost mít o nedělích zavřeno. I zde jsou některé výjimky, třeba u lékáren nebo benzinek.
A v Polsku je situace ještě o něco nepřehlednější. O nedělích mají v zásadě zavřeno, výjimku tvoří benzinky, menší obchody a také některé výjimečné dny pracovního klidu. Říká se jim obchodní neděle (niedziele handlowe), případně nákupní neděle, a vždy jsou stanovené na několik nedělí v roce. Ta 28. září 2025 mezi ně ale nepatří, takže i Poláci budou mít zavřeno.