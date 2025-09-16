Otevírací doba 28. září 2025. Kde nakoupíte a kde bude zavřeno

Autor:
  13:08
28. září 2025 je Den české státnosti a také svátek svatého Václava. Podle zákona patří mezi státní svátky České republiky, kdy musejí mít velké obchody zavřeno. Kde a kdy v tento den nakoupíte?
V supermarketu (ilustrační foto)

V supermarketu (ilustrační foto) | foto: Shutterstock

Letos připadá 28. září na neděli. Česko v tento den slaví svátek svatého Václava a také Den české státnosti. Tento den patří mezi ty, kdy musejí mít velké obchody ze zákona zavřeno. Jaká je tedy otevírací doba prodejen?

Kde budou mít zavřeno

Zavřeno celý den musí mít velké obchody s prodejní plochou nad 200 metrů čtverečních. Pro ty menší zákon žádná omezení neuvádí, některé ale mohou samy od sebe svou otevírací dobu zkrátit nebo nechat zavřeno celý den. Platí to hlavně o prodejnách, které jsou umístěné v budovách obchodních řetězců.

Školní rok 2025/2026: kdy začíná, kdy jsou prázdniny a kolik dnů mají děti volno

Například Tesco Extra Eden v pražských Vršovicích má celý den zavřeno a s ním i většina obchodů, které se nacházejí ve stejné budově. Ty, které 28. září 2025 otevřou, budou mít zkrácenou otevírací dobu o jednu hodinu – místo v 9 ráno otevřou až v 10.

Obchodní centrum Nový Smíchov má sice otevřeno, platí to ale jen pro prodejny s plochou do 200 metrů čtverečních. Převážná většina obchodů včetně mnoha restaurací v horním patře tak zůstane zavřená. Stejně je na tom OC Flora s otevírací dobou 9 až 21 hodin, kde bude otevřeno jen minimum provozoven.

Otevřené obchody

Otevřené mohou zůstat obchody s prodejní plochou do 200 metrů čtverečních, ale i některé další, větší prodejny, které mají ze zákona výjimku. Patří sem obchody, které leží (jak říká zákon) „v místech zvýšené koncentrace cestujících na letištích, železničních stanicích a autobusových nádražích.“ Ty mohou mít otevřeno i v případě, že jejich prodejní plocha přesahuje 200 metrů čtverečních.

Alza vyhrála soud, lidé mohou zboží vyzvedávat i ve dnech zákazu prodeje

Otevřeno mohou mít také benzinky a lékárny bez ohledu na velikost. A díky rozhodnutí Nejvyššího správního soudu mohou mít otevřeno i provozovny, kde se vydává zboží zakoupené přes internet.

Výjimka z výjimky

Výjimku z výjimky představují obchody umístěné v prostorách metra. Jakmile přesáhnou plochu 200 metrů čtverečních, na svatého Václava zavřít musí. Neplatí pro ně stejná výjimka jako třeba pro nádraží, aspoň podle výkladu České obchodní inspekce. A právě ta je orgánem, který za nedodržení zákona může rozdávat pokuty.

Svatý Václav na koni Ardo

Otevírací doba o svátcích v ČR

V Česku mají o státních svátcích obchody nad 200 metrů čtverečních zavřeno. Ne všechny svátky jsou na tom ale z pohledu zákona stejně. Podívejte se, v jaké svátky a významné dny mají obchody zavřeno a kdy mohou zůstat otevřené.

Otevírací doba o svátcích v ČR
Státní svátkyOtevírací doba obchodů
1. ledna – Den obnovy samostatného českého státu a Nový rokzavřeno
18. dubna – Velký pátekotevřeno
21. dubna – Velikonoční pondělízavřeno
1. května – Svátek práceotevřeno
8. května – Den vítězstvízavřeno
5. července - Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metodějeotevřeno
6. července - Den upálení mistra Jana Husaotevřeno
28. září – Den české státnostizavřeno
28. října – Den vzniku samostatného československého státuzavřeno
17. listopadu – Den boje za svobodu a demokraciiotevřeno
24. prosince – Štědrý den (otevřeno jen do 12 hodin)otevřeno do 12 hodin
25. prosince – 1. svátek vánočnízavřeno
26. prosince – 2. svátek vánočnízavřeno

Jak bude otevřeno za hranicemi ČR

Státní svátek 28. září 2025 se týká jen České republiky, naši sousedé ho neslaví. To ale neznamená, že si u nich můžete v tento den nakoupit.

V Německu bude také zavřeno, protože český svátek připadá na neděli. O nedělích mají Němci otevřené jen pekárny, menší obchůdky s občerstvením, prodejny na letištích či nádražích a benzinky.

Budou mít školáci prázdniny?

28. září 2025 připadá na neděli, školákům proto volné dny neprodlouží. Zato další volno, které vychází na státní svátek 28. října, už s sebou úlevu od školních povinností přinese. Kdy začínají podzimní prázdniny a do kdy trvají?

Podobně je tomu v Rakousku, kde podobné opatření platí i o sobotách. Otevřeno o víkendech mají jen obchody na nádražích nebo letištích. Rakouské lékárny zůstávají v neděli zavřené.

Slovensko sice 28. září neslaví, ale podobně jako v Německu i u nich platí pro obchody povinnost mít o nedělích zavřeno. I zde jsou některé výjimky, třeba u lékáren nebo benzinek.

A v Polsku je situace ještě o něco nepřehlednější. O nedělích mají v zásadě zavřeno, výjimku tvoří benzinky, menší obchody a také některé výjimečné dny pracovního klidu. Říká se jim obchodní neděle (niedziele handlowe), případně nákupní neděle, a vždy jsou stanovené na několik nedělí v roce. Ta 28. září 2025 mezi ně ale nepatří, takže i Poláci budou mít zavřeno.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

Nejčtenější

OBRAZEM: Lego představilo svou dosud nejdražší stavebnici – Hvězdu smrti

Fanoušci stavebnic LEGO: Star Wars se mohou těšit na nový kousek. Alespoň ti z nich, kteří nemají hluboko do kapsy. Za prozatím rekordní sumu si pořídí set, na němž budou moct obdivovat i jednotlivé...

Vysavače, mikrovlnky, ale i auta. Majetek zkrachovalého Okay míří do dražby

Od nábytku a vysokozdvižných vozíků až po vysavače, mikrovlnné trouby či několik automobilů. Příští pátek se bude dražit různorodý majetek zkrachovalého prodejce Okay. Podle znaleckého posudku...

Na shledanou, Praho! Van Graaf zavírá svůj obchodní dům na Václavském náměstí

Slevy až padesát procent a plakátová rozlučka s Prahou. Tak vypadá po patnácti letech odchod německé značky Van Graaf z českého trhu. Van Graaf zavírá svůj pětipatrový obchodní dům na Václavském...

Čekali haléře, přišlo zdražení o koruny. Ceníky pivovaru hospodské zaskočily

Plzeňský Prazdroj, největší český pivovar, od 1. října zvýší ceny části svých čepovaných i balených piv. Podle firmy půjde v průměru o 68 haléřů na půllitr, tedy o necelá tři procenta. Jenže v nových...

Velká petrželová pohroma. Místo kořene narostla nať, Poláci viní české semenáře

Polští zemědělci se potýkají s bezprecedentním problémem. Na jejich polích totiž vyrostla místo kořenové petržele listová. Pěstitelé nyní odhadují škody na více než 10 milionů zlotých, tedy asi 57...

Otevírací doba 28. září 2025. Kde nakoupíte a kde bude zavřeno

28. září 2025 je Den české státnosti a také svátek svatého Václava. Podle zákona patří mezi státní svátky České republiky, kdy musejí mít velké obchody zavřeno. Kde a kdy v tento den nakoupíte?

16. září 2025  13:08

Přívozy nahradí lávka. Lidé se mezi Roztoky a Klecany snáze dostanou přes Vltavu

Tisíce obyvatel hlavně severní části Prahy i Středočeského kraje dostaly radostnou zprávu. Hejtmanství totiž postaví lávku přes Vltavu mezi Roztoky a Klecany. Krajská rada nyní schválila záměr...

16. září 2025  12:30

Těžba uhlí v Česku i přes chystaný útlum roste, v pololetí téměř o desetinu

Přestože se v Česku plánuje útlum těžby uhlí, v první polovině letoška firmy vytěžily téměř 13,2 milionu tun hnědého a černého uhlí. To je proti stejnému období loni o desetinu více. Produkci táhla...

16. září 2025  11:10

Dirndly, chatbot Preclík a vyšší ceny. Co nového na letošním Oktoberfestu

Zatímco ještě v 90. letech přicházeli návštěvníci na mnichovské slavnosti piva v džínách a tričku, nyní se povinností staly kožené kalhoty pro pány a dirndl pro dámy, jejichž materiály, střihy a...

16. září 2025  10:19

Kunovský: Ať politici nefilozofují a začnou se stavět byty, hrozí průšvih

Vysíláme

Dosavadní bytová politika českého státu je jako běh do slepé uličky, popsal aktuální situaci na trhu s byty zakladatel společnosti Central Group Dušan Kunovský. „Kdo vidí rok, dva, tři dopředu,...

16. září 2025

Železniční most na Výtoni se bourat nebude. Projde rekonstrukcí, přibude kolej

Plány na výstavbu nového mostu na pražské Výtoni jsou u konce. Organizace UNESCO v hodnocení dopadu výstavby nového mostu a přenesení původní památkově chráněné konstrukce uvedla, že nejvyšší...

16. září 2025  9:34

Ztráty kvůli extrémnímu počasí v Evropě přesáhly bilion korun, říká studie

Extrémní počasí, které zasáhlo Evropu během tohoto léta, způsobilo podle odhadu na úrovni celé EU krátkodobé ekonomické ztráty ve výši nejméně 43 miliard eur (1,046 bilionu Kč). Očekává se, že do...

16. září 2025

Zlevnit byty má vyšší daň. Překvapivé rady OECD na dostupnější bydlení v Česku

Premium

Razantně zvýšit daň z nemovitosti a nově ji navázat na tržní cenu bytu nebo domu, navrhuje Česku a Polsku jako nástroj ke snížení nedostupnosti bydlení Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj...

16. září 2025

Spojení Soul–Pchjongjang se přerušilo. Úřady zaklekly na nelegální toky peněz

Tajné sítě pro převody peněz, které udržují severokorejské rodiny naživu, mizí. Nejprve je téměř zdecimovalo uzavření hranic v důsledku pandemie covidu, nyní vůči nim ostře zasahují jihokorejské...

15. září 2025

Za auta z Číny zaplatíme pšenicí. Rusko kvůli sankcím vsadilo na směnný obchod

Ruská ekonomika se už od počátku války na Ukrajině potýká s důsledky sankcí ze strany Západu. I proto zde za poslední tři roky významně vzrostl význam tradičního barterového obchodu. Země tímto...

15. září 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

„Mladí budou šťastní.“ USA a Čína se dohodly na pokračování TikToku, naznačil Trump

Spojené státy a Čína dosáhly dohody ohledně pokračování populární čínské platformy pro sdílení krátkých videí TikTok v USA. V příspěvku na síti Truth Social to v pondělí naznačil americký prezident...

15. září 2025  15:41

D52 překoná Novomlýnské nádrže po násypu, vyjde to levněji než estakáda

Úsek dálnice D52 z Pohořelic na Brněnsku do Mikulova na Břeclavsku překoná Novomlýnské nádrže po násypu. Centrální komise ministerstva dopravy dala tomuto řešení přednost před estakádou, která by si...

15. září 2025  14:38

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.