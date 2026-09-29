Otevírací doba 28. října 2026: které obchody budou zavřené a kde nakoupíte?

Po zářijovém Dni české státnosti čeká obchody další svátek s omezením prodeje. Zákon o prodejní době v maloobchodě, který platí od října 2016, řadí mezi dny s celodenním zákazem prodeje také 28. říjen, Den vzniku samostatného československého státu. Letos připadá na středu. Zákaz se vztahuje na prodejny s prodejní plochou větší než 200 metrů čtverečních.
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Které obchody budou 28. října zavřené?
Prodávat nesmějí zejména velké supermarkety, hypermarkety a další prodejny, které překračují stanovenou hranici. Nezáleží přitom na tom, zda prodávají potraviny, oblečení nebo jiné zboží.
Rozhodující je prodejní plocha konkrétní prodejny, nikoli velikost celé budovy. Nákupní centrum proto může být přístupné a některé jeho menší obchody mohou otevřít, zatímco velké prodejny v něm prodávat nesmějí. O tom, zda menší obchod skutečně otevře, rozhoduje jeho provozovatel.
Kde nakoupíte? Výjimku mají malé prodejny i lékárny
Zákaz se nevztahuje na obchody s prodejní plochou do 200 metrů čtverečních včetně. Otevřít tak mohou například malé potraviny. Výjimku bez ohledu na velikost mají také lékárny, čerpací stanice s palivy a mazivy a prodejny ve zdravotnických zařízeních.
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Otevřeno mohou mít i prodejny v místech zvýšené koncentrace cestujících na letištích, železničních stanicích a autobusových nádražích. Na stanice metra se tato výjimka podle České obchodní inspekce nevztahuje. Prodejna v metru s plochou nad 200 metrů čtverečních tedy musí zákaz dodržet; menší obchod otevřít může.
Možný je také výdej zboží objednaného přes internet, pokud se výdejní místo rozhodne fungovat. Podle výkladu České obchodní inspekce samotné předání internetové objednávky nepředstavuje zakázaný prodej v kamenné prodejně. Před cestou se vyplatí ověřit si sváteční provoz konkrétního místa.
|Kde chcete nakoupit
|Co platí 28. října
|Prodejna s plochou nad 200 m²
|Prodej je zakázán, pokud nespadá pod zákonnou výjimku
|Prodejna s plochou do 200 m² včetně
|Otevřít může
|Lékárna nebo čerpací stanice s palivy a mazivy
|Otevřít může
|Prodejna ve zdravotnickém zařízení
|Otevřít může
|Prodejna v místě zvýšené koncentrace cestujících na letišti, železniční stanici či autobusovém nádraží
|Otevřít může
|Výdejní místo e-shopu
|Může vydávat zboží objednané přes internet
„Může otevřít“ neznamená, že bude mít konkrétní provozovna skutečně otevřeno.
Jak budou obchody otevřené v listopadu a o Vánocích?
Po 28. říjnu čekají letos zákazníky ještě dva dny s celodenním zákazem prodeje ve velkých obchodech: 25. a 26. prosince. Na Štědrý den smějí tyto prodejny prodávat jen do 12 hodin. Naproti tomu 17. listopadu zákon jejich otevírací dobu neomezuje, přesto mohou některé obchody zavřít z vlastního rozhodnutí.
|Datum
|Svátek
|Prodejny nad 200 m² bez zákonné výjimky
|Středa 28. října
|Den vzniku samostatného československého státu
|Prodej zakázán celý den
|Úterý 17. listopadu
|Den boje za svobodu a demokracii
|Zákon otevření neomezuje
|Čtvrtek 24. prosince
|Štědrý den
|Prodej možný do 12 hodin
|Pátek 25. prosince
|První svátek vánoční
|Prodej zakázán celý den
|Sobota 26. prosince
|Druhý svátek vánoční
|Prodej zakázán celý den
Zákon vyjmenovává sedm dnů s celodenním zákazem prodeje a zvlášť omezuje Štědrý den. Na jeho dodržování dohlíží Česká obchodní inspekce. Za porušení může obchodníkovi uložit pokutu až milion korun, při opakovaném porušení až pět milionů.
Na svátek navážou podzimní prázdniny
Středeční svátek letos plynule přejde v podzimní prázdniny. Ministerstvo školství je stanovilo na čtvrtek 29. a pátek 30. října 2026. Spolu s víkendem tak žákům vznikne pět souvislých volných dnů.
Školní rok 2026/27:
Dalšího volna se školáci dočkají už po dvou týdnech. Státní svátek 17. listopadu připadá na úterý a řada škol vyhlásila na pondělí 16. listopadu ředitelské volno.
Podle organizace školního roku, kterou každý rok vyhlašuje ministerstvo školství, se v pondělí 16. listopadu do prázdninových dnů pro žáky základních a středních škol a konzervatoří nezahrnuje. Většina studentů se tak volna dočká až v prosinci. Vánoční prázdniny začínají ve středu 23. prosince a potrvají do neděle 3. ledna 2027.