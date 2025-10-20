Otevírací doba 17. listopadu 2025: které obchody mají otevřeno?

Matouš Waller
  21:25
Letošní 17. listopad, tedy Den boje za svobodu a demokracii, letos připadá na pondělí. Mezi sedm významných dnů, kdy musejí obchody zůstat zavřené, však tento svátek nepatří.
Jak budou otevřené obchody na svátek 17. listopadu?

Jak budou otevřené obchody na svátek 17. listopadu? | foto: Profimedia.cz

Na 17. listopadu zákon provozovatelům uzavření prodejen nenařizuje, většina obchodů tedy zůstane otevřená.

Nakupující by však měli počítat s tím, že řada z nich otevírací dobu právě s odkazem na svátek upravuje – mohou ji zkrátit či úplně zavřít.

Co připomíná svátek 17. listopadu

Den boje za svobodu a demokracii letos již po třicáté šesté připomene výročí počátku sametové revoluce, která vedla k pádu komunistického režimu v Československu. Pod názvem Den boje studentů za svobodu a demokracii se poprvé slavil už v roce 1990. Každý rok události konce osmdesátých let připomínají akce po celé zemi.

Na svátek 17. listopadu také připadá Mezinárodní den studenstva. Připomíná výročí násilného potlačení studentských demonstrací nacisty a uzavření vysokých škol v Protektorátu Čechy a Morava v roce 1939.

První obětí studentského odporu vůči nacistům byl tehdy 24letý medik Jan Opletal. Rozloučení s ním v Praze 15. listopadu přerostlo v další masovou protinacistickou demonstraci, na kterou dorazilo zhruba deset tisíc lidí. To o dva dny později vedlo k uzavření všech vysokých škol, popravení studentských vůdců a odvlečení dvanácti stovek náhodně vytipovaných studentů do koncentračních táborů. Jan Opletal byl pohřben v Nákle na Olomoucku.

Svátek vyhlásila už v roce 1941 Mezinárodní studentská rada v Londýně za přispění tehdejší exilové vlády. Právě vzpomínková akce studentů v roce 1989 byla počátkem konce totalitního režimu v Československu.

Otevírací doba o svátcích v ČR

Ne pro všechny svátky platí stejná pravidla jako pro 17. listopad. Zákon jasně vymezuje sedm dní, kdy musejí mít obchody nad 200 čtverečních metrů zavřeno.

Otevírací doba o svátcích v ČR
Státní svátkyOtevírací doba obchodů
1. ledna – Den obnovy samostatného českého státu a Nový rokzavřeno
18. dubna – Velký pátekotevřeno
21. dubna – Velikonoční pondělízavřeno
1. května – Svátek práceotevřeno
8. května – Den vítězstvízavřeno
5. července - Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metodějeotevřeno
6. července - Den upálení mistra Jana Husaotevřeno
28. září – Den české státnostizavřeno
28. října – Den vzniku samostatného československého státuzavřeno
17. listopadu – Den boje za svobodu a demokraciiotevřeno
24. prosince – Štědrý den (otevřeno jen do 12 hodin)otevřeno do 12 hodin
25. prosince – 1. svátek vánočnízavřeno
26. prosince – 2. svátek vánočnízavřeno

Jaká platí pravidla

Zákon o otevírací době v maloobchodě stanovuje, že v některé dny musejí mít obchody s prodejní plochou nad 200 metrů čtverečních zavřeno.

Kde zůstává otevřeno

Otevřené mohou zůstat menší prodejny a nebo prodejny, na něž se vztahuje výjimka – tedy takové, které dle zákona leží „v místech zvýšené koncentrace cestujících.“ Zavřít tedy nemusí obchody na letištích, železničních stanicích či autobusových nádražích.

Nařízení se také nevztahuje například na čerpací stanice nebo lékárny. Mohou mít otevřeno bez omezení, stejně jako výdejny zboží z e-shopů.

