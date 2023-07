Díra v paušální dani. Příspěvek na bydlení dostane i OSVČ s vysokým příjmem

To je zároveň částka, kterou dokládá při žádosti o příspěvek na bydlení. Cesta k podpoře se tak otevírá i těm, kteří by na ni neměli dosáhnout. Nárok na příspěvek totiž má domácnost, jejíž náklady na bydlení přesahují 30 procent příjmů po zdanění.

Příspěvek na bydlení nedávno řešil například pan Jan z Prahy, který podniká v paušálním režimu. Na příspěvek by podle svých propočtů nárok měl navzdory tomu, že jeho měsíční příjem obvykle stanovenou polovinu průměrné mzdy převýší. Nakonec se ale rozhodl, že mu papírování spojené se získáním dávky za námahu nestojí.

„Dosáhnout bych ale na příspěvek měl, nájem by mi zlevnil asi o dva tisíce,“ vypočítává Jan, který si přál zůstat v anonymitě, ale redakce jeho identitu zná.

Hloupá chyba v systému

MF DNES se obrátila na ministerstvo práce a sociálních věcí s dotazem, kolik živnostníků v paušálním režimu příspěvek pobírá. „Příjemců příspěvku na bydlení z řad OSVČ je dle dostupných dat zcela zanedbatelný počet, jde řádově o desítky žadatelů,“ uvedl resort.

Přesto se slepým místem v nastavení dávek hodlá zabývat. „Úpravou OSVČ v paušálním režimu pro nárok na příspěvek na bydlení se ministerstvo práce a sociálních věcí bude zabývat v souvislosti s celkovou revizí dávek,“ sdělilo ministerstvo.

Kolik OSVČ podniká v režimu paušální daně? V prvním pásmu paušální daně je 102 tisíc OSVČ, které splňují podmínku, že jejich roční výdělek nepřevýší milion korun . Daň mají stanovenu na 6 208 Kč měsíčně .

je OSVČ, které splňují podmínku, že jejich roční výdělek . Daň mají stanovenu na . Ve druhém pásmu je živnostníků s příjmem 1 až 1,5 milionu korun a daň platí ve výši 16 tisíc .

je živnostníků s příjmem a daň platí ve výši . Ve třetím pásmu je 149 osob s příjmy od 1,5 milionu do 2 milionů korun . Daň činí 26 tisíc měsíčně .

je osob s příjmy . Daň činí . V paušální dani se nepodává daňové přiznání. OSVČ platí uvedenou fixní daň každý měsíc. Zdroj: Finanční správa

Počet OSVČ, které příspěvek čerpají, sice je marginální, ne vždy lze však podle ekonoma České spořitelny Michala Skořepy důsledek podobných děr v zákoně přepočítat pouze na peníze.

„Výsledkem je i znechucení mnoha občanů nad nelogickým a nespravedlivým čerpáním dávek, které v důsledku takových chyb vzniká. Nemůžeme se pak divit postoji mnohých občanů Česka, že řádné placení daní do tak hloupě nastaveného systému nedává valný smysl,“ míní ekonom.

Špatné nastavení řeší také členové Národní ekonomické rady vlády (NERV). „Ano, v NERV se o tom bavíme,“ uvedl na dotaz MF DNES ekonom Dominik Stroukal, který působí na Metropolitní univerzitě v Praze. „V Česku je typickým příkladem zneužívání dávek právě situace, kdy podporu čerpají lidé s vyššími příjmy. Je to zjevné legální zneužívání dávek. Když otevřete učebnici ekonomie, tak vám nikdo u sociálního systému neřekne, že se jím mají dotovat bohatí,“ uvádí Stroukal.

Vláda by si podle něj měla dát pozor hlavně na to, aby kvůli jejím krokům paušál neztratil svůj hlavní úkol, kterým je zjednodušení systému. „Paušál by se dal upravit parametricky. Velká část problému by se vyřešila, kdyby se hranice pro vstup do paušálu vrátila tam, kde byla dříve,“ myslí si Stroukal.

Paušál je příliš výhodný

Další člen NERV Daniel Prokop uvedl, že resort práce na důsledky dopadu paušálního režimu na příspěvek na bydlení upozorňovali. A to už loni, kdy se příspěvek na bydlení rozšiřoval.

„Navrhovali jsme možnost, že by OSVČ v paušálu nárok na příspěvek na bydlení prostě zanikl. Druhá možnost je zvýšit fikční příjem,“ uvedl Prokop s tím, že navrhovaných opatření bylo víc. Analýza dopadů například schválila zavedení daně, ale podmínkou vstupu do jejího režimu měl být roční obrat maximálně ve výši 750 tisíc korun.

Podle Michala Skořepy z České spořitelny měla vláda na takovou systémovou chybu zareagovat mnohem dříve. „Podobným chybám v legislativě se možná nedá úplně zabránit, nicméně bych čekal, že vláda a parlament vždy po odhalení takových chyb zajistí jejich bleskovou opravu. Praxe ale taková není,“ komentuje ekonom.

Ekonomové i daňoví experti, které redakce oslovila, se shodují na tom, že paušál je až příliš daňově výhodný. „Vstoupit do paušálního režimu se vyplatí téměř každému živnostníkovi, který splňuje podmínky. Kdo může, tak do paušálu vstupuje, protože to pro něj kolikrát může být i násobně levnější oproti jiným formám zdanění. Samozřejmě ale i zde existují případy, kdy se paušální daň nevyplatí,“ uvedla Šárka Pelikánová, majitelka účetní a daňové kanceláře Connect Economic Group.

Expertka k tomu dodává, že ji přijde velmi zvláštní, že úprava OSVČ v paušálu není zahrnuta v konsolidačním balíku. „Například tak, aby cílil pouze na nízkopříjmové OSVČ,“ míní Pelikánová. Konsolidační balík se sice na živnostníky zaměřuje – chce jim totiž postupně zvedat odvody, což se propíše i do výše paušální daně – s parametry daně ale hýbat neplánuje.