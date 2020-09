Skončily úlevy na pojištění pro OSVČ. Opozdilcům s platbou hrozí penále

Odpuštění minimálních záloh na sociální a zdravotní pojištění živnostníků trvalo od března do srpna. Podle ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové půlroční odpuštění záloh na sociální odvody představuje výpadek asi 15 miliard korun, měsíčně asi 2,5 miliardy. „Živnostníkům bude definitivně odpuštěno okolo 30 tisíc korun,“ uvedl v březnu ministr Havlíček.

V době, kdy bylo opatření vyhlášeno, bylo Česku přibližně 1,03 milionu osob samostatně výdělečně činných, z toho 58 procent na hlavní činnost. O odpuštění platby nemuseli nikde žádat, změna platila automaticky a týkala se všech živnostníků s hlavní i vedlejší výdělečnou činností.

Drobným podnikatelům se díky této úlevě v ročním vyúčtování sníží celkové pojistné o částku odpovídající minimálním zálohám na důchodové pojištění za půl roku. Tato částka bude zcela prominuta.

Tento měsíc by se podle ministryně Maláčové přičtení peněz dočkat ti, kteří již zálohu na důchodové pojištění za březen poskytli. Živnostníci, kteří odvádějí vyšší částku, než je minimální záloha, pak doplatí pouze rozdíl mezi minimální zálohou a pojistným, které bude vyměřeno na základě skutečného základu daně.

V případě opomenutí může ale opozdilcům hrozit penále, varuje advokátní kancelář Vilímková Dudák & Partners. Sociální pojištění v minimální výši 2 544 Kč je splatné do konce měsíce, za který plátce částku posílá, na účtě musí tedy být do 30. 9. 2020. U zdravotního pojištění, kde je minimální záloha 2 352 Kč, platí, že musí dorazit nejpozději 8. dne nadcházejícího měsíce, je tedy splatná do 8. října 2020.

„Posečkat mohou jen ti, kteří už stihli zaslat zálohy za březen, přičtou se právě jako částky za devátý měsíc. Klasické platby tak mohou posílat až od října. Ti, kteří návrat pravidelných záloh promeškají, budou platit penále, a to ve standardní výši 0,05 procenta dlužné částky za každý kalendářní den. Je tedy skutečně třeba si návrat plateb ohlídat,“ shrnuje Jakub Kadlec z advokátní kanceláře Vilímková Dudák & Partners.

Podle ředitelky Asociace malých a středních podniků Evy Svobodové byly úlevy učiněny správným krokem. „Odpuštění sociálního a zdravotního pro OSVČ i pro malé firmy do 50 zaměstnanců bylo rozhodně správně a mnoha lidem to moc pomohlo,“ říká Svobodová.

I přesto, že mnoho podnikatelů se začíná pomalu stavět zpátky na nohy, některá odvětví stále trpí. „Myslím si, že pro mnoho lidí pracujících v sektoru cestovního ruchu nebo jakéhokoliv oboru navázaného na přísun zahraničních turistů nebude návrat plateb jednoduchý,“ uvedla Svobodová pro iDNES.cz