Pivovar Ostravar ukončí výrobu. Jeho klíčové značky se budou vyrábět na Smíchově

Pivovar bude provoz v Ostravě utlumovat v několika etapách. Firma uvedla, že důvodem je dlouhodobý vývoj trhu, klesající spotřeba piva i rostoucí náklady na obaly, energie a dopravu. Chce také efektivněji využít výrobní kapacity v celé pivovarnické síti.
V pivovaru Ostravar se vaří tradiční Ostravar Original 10°, plný světlý ležák Ostravar 12°, oblíbený jedenáctistupňový Mustang, hořký Mustang 12° a silný tmavý speciál Černá Barbora a speciály.
„Jedná se o jedno z nejtěžších rozhodnutí, které jsme v posledních letech museli učinit. Velmi dobře si uvědomujeme, že Ostravar je mnohem víc než jen pivovar. Po generace byl součástí Ostravy a sehrál důležitou roli v rozvoji pivovarnictví, v životech našich zaměstnanců i celé komunity,“ uvedl Martin Čermák ze společnosti Pivovary Staropramen. Ta je spolu s pivovarem Ostravar součástí skupiny Molson Coors.
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Firma podle něj rozhodnutí přijala po analýze výsledků a nákladů. „Musíme však primárně zajistit dlouhodobou udržitelnost byznysu, provozní efektivitu a konkurenceschopnost výroby piva v České republice i do budoucna. O to těžší je pro nás skutečnost, že se změna dotkne přibližně 120 kolegů na pozicích spojených přímo s výrobou piva, jejichž dosavadní práce si velmi vážíme,“ doplnil Čermák.
Sklady a distribuce zůstávají
Výroba se postupně přesune do smíchovského pivovaru. Na výrobu ostravarských piv ve smíchovském pivovaru bude dohlížet bývalý vrchní sládek Ostravaru, který se podílel na klíčových recepturách značky.
V Moravskoslezském kraji zůstanou aktivní místní skladové a distribuční kapacity i obchodní tým. Firma chce v regionu pokračovat v obchodních a marketingových aktivitách a zachovat zákaznický servis, logistiku i prodej.
Pro zaměstnance, kterých se změna dotkne, připravila společnost podpůrný program. Postup má koordinovat také s krajskou pobočkou Úřadu práce ČR a dalšími partnery.
„O postupném utlumení výroby jsme informovali odborové organizace i všechny zaměstnance. Nad rámec podmínek podle platné kolektivní smlouvy jsme připravili komplexní program podpory pro dotčené kolegyně a kolegy,“ uvedla HR ředitelka společnosti Lenka Adamcová.