Přímý prodej si v Česku udržuje stabilní pozici i v době, kdy roste e-commerce a mění se nákupní chování zákazníků. Podle dat Asociace osobního prodeje (AOP) dosáhly tržby v roce 2024 hodnoty 9,52 miliardy korun, což představuje meziroční růst o 4,5 procenta. Český trh se tak vyvíjel opačně než Evropa, kde osobní prodej podle dat Světová federace asociací přímého prodeje (WFDSA) meziročně klesl o 1,5 procenta.

Struktura trhu v České republice ukazuje stabilní poptávku, ale i proměnu spotřebitelských priorit. Přibližně 33 procent tržeb tvoří kosmetika a produkty osobní péče, dalších zhruba 30 procent připadá na produkty pro domácnost. (23. února 2026) | foto: Shutterstock

„Trh osobního prodeje je v Česku stabilizovaný, zdravý a dlouhodobě odolný vůči výkyvům. Ukazuje se, že dokáže efektivně využívat online prostředí, aniž by ztrácel to nejdůležitější, a to přímý kontakt se zákazníkem a odborné poradenství,“ uvedla Edita Szabó, předsedkyně představenstva AOP. Podle asociace by měl sektor letos růst přibližně tempem inflace.

Osobní setkávání, důvěra a dobré vztahy zůstávají pro zákazníky důležité, proto má osobní prodej v Česku stabilní budoucnost a je zároveň zdrojem příjmů pro statisíce lidí. Podle AOP v něm v roce 2024 působilo téměř 310 tisíc osob, z nichž 88 procent tvořily ženy.

„Podnikání v přímém prodeji začíná postupně. Lidé sdílejí dobrou osobní zkušenost s produktem a postupně se zapojují do systému přímého prodeje. Právě autenticita doporučení je jedním z hlavních pilířů jeho úspěchu,“ uvedla Szabó.

Česko patří mezi deset největších trhů v EU

Struktura trhu v České republice ukazuje stabilní poptávku, ale i proměnu spotřebitelských priorit. Přibližně 33 procent tržeb přímého prodeje tvoří kosmetika a produkty osobní péče, dalších zhruba 30 procent připadá na produkty pro domácnost.

K nejdynamičtěji rostoucím oblastem patří segment wellness, který představuje přibližně 25 procent celkových tržeb a odráží rostoucí zájem o zdraví, prevenci a kvalitu života. Konkurenční výhodou osobního prodeje je odborné poradenství, oproti online nákupům nabízí bližší konzultaci, doporučení na míru a dlouhodobý servis.

Asociace osobního prodeje

byla založena v roce 1993 a je hlavním představitelem přímého prodeje v České republice. V současné době sdružuje 9 společností přímého prodeje, kterými jsou: Amway, Herbalife, Just, Mary Kay, Nu Skin, Oriflame, PartyLite, Vorwerk a Zaren.

„Zákazníci dnes více zvažují hodnotu nákupu a méně podléhají impulzům. Individuální přístup a následná péče jsou proto rozhodující,“ říká Szabó.

Podle WFDSA dosáhly tržby osobního prodeje v Evropské unii v roce 2024 přibližně 720 miliard korun. Celosvětově obor vygeneroval obrat téměř 164 miliard dolarů a zapojil více než 104 milionů lidí.

Přímý prodej stále táhne. Navzdory e-shopům zůstává silný, říká asociace

