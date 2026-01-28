„Výrazně vyšší počet osobních bankrotů byl v roce 2020, kdy jich bylo o ještě asi o 1 800 více. Byl to však částečně důsledek novely insolvenčního zákona z poloviny roku 2019, která změkčila podmínky pro osobní bankrot, a tím jej zpřístupnila vyššímu počtu lidí,“ říká Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.
V roce 2025 se pak počet osobních bankrotů zvyšoval primárně od ledna do dubna, pak jejich počty klesaly. „To je dobré znamení pro vývoj v letošním roce,“ myslí si Kameníčková.
|
Na oddlužení by dosáhlo více lidí, často o něm ovšem nevědí
V minulém roce experti zaznamenali také výrazně nevyváženou dynamiku vkladů a krátkodobých úvěrů. „Nízká inflace spolu se zvyšováním mezd a s ekonomickým růstem podnítily spotřebu domácností, mnohdy uskutečněnou s využitím dluhových nástrojů. To se pak odrazilo i v růstu počtu osobních bankrotů,“ vysvětluje Kameníčková.
Vede Ústí a Severní Morava
Nejvíce osobních bankrotů loni evidovali v Moravskoslezském (2 391) a Ústeckém kraji (2 161), následoval kraj Středočeský (1 662). Na zmíněné tři regiony připadlo čtyřicet procent všech vyhlášených bankrotů za uplynulý rok. „Moravskoslezský kraj dlouhodobě patří spolu s Ústeckem mezi regiony s nejvyšší mírou předlužení,“ říká Radek Hábl, ředitel Institutu prevence a řešení předlužení a člen výboru Konsorcia dluhových poraden.
V Ústeckém kraji je počet oddlužení prakticky zrcadlem exekuční krize, která se v regionu akumulovala v posledních dvou dekádách. „Čím více lidí je v exekucích, tím více jich dříve nebo později hledá cestu do oddlužení,“ dodává Hábl.
Jde však o mnohem komplexnější téma. „Důvodem je sociální struktura obyvatelstva a neefektivní podpora státu v oblastech jako je vzdělání, tvorba pracovních míst, budování infrastruktury a podpora sociální práce, zejména u dětí,“ říká David Šmejkal, ředitel Poradny při finanční tísni.
Nejen v Ústeckém, ale také Karlovarském kraji jsou tak nejvyšší podíly obyvatelstva bez vzdělání a se vzděláním pouze základním (včetně neukončeného). „Kraj má již dlouhodobě bezkonkurenčně nejvyšší počet lidí v exekuci i exekucí jako takových, tedy i nejvyšší podíl obyvatel v exekuci,“ dodává David Šmejkal.
|
V Česku letos přibylo bankrotů firem, je jich nejvíce za osm let, říká analýza
Na Ostravsku hraje roli paradoxně kvalitní poradenství. „Na Ostravsku je relativně lepší dostupnost dluhového poradenství, takže se více lidí dostává do oddlužení než v jiných regionech,“ říká Radek Hábl.
To potvrzuje David Šmejkal: „Služby oddlužení zde provozuje více neziskových organizací, celkově panuje vyšší úroveň vzdělanosti i lepší infrastruktura daná geografickou polohou sídel – zejména Ostravy,“ popisuje.
Naopak nejméně osobních bankrotů bylo vyhlášeno ve Zlínském kraji (525), na Vysočině (526) a v Karlovarském kraji (583). V procentuálním vyjádření však došlo k největšímu nárůstu osobních bankrotů v Praze, a to o 29 procent, ve Středočeském kraji (o 27 procent) a v Jihomoravském kraji (o 21 procent).
V Praze je draze
„Praha je specifická vysokými náklady na bydlení a vysokým zadlužením domácností, zejména hypotékami a podnikatelskými úvěry,“ popisuje důvody vysokého procentuálního nárůstu Hábl. Do hlavního města se často stěhují za prací mnozí lidé z okolí, ale náklady ne vždy utáhne. „Dostupnost služeb může spět k nákladnému životnímu stylu, který končí v předlužování,“ myslí si Šmejkal.
Zmíněné faktory tak přispívají k tomu, že při výpadku příjmů dluhy rychle narostou a lidé častěji sahají po oddlužení. A zároveň panuje v hlavním městě vyšší právní povědomí o možnostech řešení dluhové situace. „V centru jsou také široce dostupné služby advokátů a dalších právních i poradenských profesí v oblasti oddlužení,“ dodává David Šmejkal.
|
Počet firemních bankrotů je v USA nejvyšší od roku 2010
Obecně je pak dlouhodobě nejvíce ohroženým krajem ten Ústecký. Na deset tisíc obyvatel ve věku patnáct let a více tu připadá 50 osobních bankrotů. To je zdaleka nejvíce v celém Česku, a s podstatně velkým náskokem. Druhými nejohroženějšími kraji jsou totiž Moravskoslezský a Středočeský, kde na stejný počet obyvatel připadá pouze 24 osobních bankrotů.
Průměr je přitom sedmnáct osobních bankrotů na 10 tisíc obyvatel.
Ačkoli ale počty oddlužení po novelách insolvenčního zákona vzrostly, povědomí o možnostech stále pokulhává. „Výzkum Konsorcia dluhových poraden ČR z roku 2025 ukazuje, že velká část dlužníků podmínky nezná a mylně si myslí, že na oddlužení nedosáhne,“ upozorňuje Radek Hábl, ředitel Institutu prevence a řešení předlužení a člen výboru Konsorcia dluhových poraden.