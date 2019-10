Zájem o osobní bankroty klesá. Dlužníky stojí mnohdy víc, než exekuce

Srážka v případě osobního bankrotu je mnohdy vyšší než u exekuce, napsal deník E15. Rozdíl se často pohybuje v řádu několika tisíc. „Dlužníci často chtějí zachovat alespoň to málo, co mají, a oddlužení vnímají jako příliš riskantní vstup do neznáma,“ řekl deníku ředitel společnosti Insolvence 2008 Tomáš Valášek.

Ze statistik firmy vyplývá, že během září bylo podáno celkem 3410 insolvenčních návrhů, přičemž většina z nich byla spojená s oddlužením fyzických osob. Ještě v srpnu bylo žádostí 3801 a v červenci dosáhlo toto číslo rekordní hodnoty 4214. Odborníci však po červnovém zavedení nových pravidel očekávali, že se každý měsíc podá šest až osm tisíc žádostí.

„S ohledem na to, že v exekucích se nachází více než osm set tisíc lidí, potřebovali bychom v prvních letech alespoň 70 až 100 tisíc insolvenčních návrhů ročně,“ uvedl Radek Hábl z Institutu prevence a řešení předlužení.

Lidé v osobním bankrotu musejí platit minimálně 1089 Kč měsíčně jak věřiteli, tak insolvenčnímu správci. Pro některé dlužníky je to příliš mnoho, výsledek bankrotu je pro ně navíc nejistý. Pro úspěšné zbavení se dluhů je totiž nutné během pěti let splatit aspoň 30 procent pohledávek, píše E15.

Jestli se to dlužníkovi nepodaří, o jeho oddlužení rozhodne soud podle toho, jak moc se během splácení snažil. Senioři mají pravidla oddlužení mírnější, bez dluhů by mohli být do tří let.