V Česku ubylo osobních bankrotů, analytici chválí finanční situaci domácností

„Zatímco v posledních dvou letech na konci července rostl počet osobních bankrotů o více než desetinu, letos je situace opačná. Meziročně jich za prvních sedm měsíců roku soudy vyhlásily zhruba o 800 méně. V předchozích dvou letech se jejich počet v tomto období naopak dvouciferným tempem zvyšoval,“ uvedla analytička CRIF Věra Kameníčková.
Objem spotřebitelských úvěrů obyvatel se podle ní zvyšuje poměrně rychle a platební morálka při jejich splácení se zlepšuje. Finanční situace domácností jako celku je stále stabilní. Objem jejich vkladů značně převyšuje objem jejich bankovních úvěrů, dodala.
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Od ledna do konce července bylo nejvíce osobních bankrotů vyhlášeno v Moravskoslezském kraji, a to 1437. Druhý nejvyšší počet byl v Ústeckém kraji, kde soudy vyhlásily 1127 osobních bankrotů, a třetí pak ve Středočeském kraji. Tam jich bylo 1027. Na tyto tři kraje připadly více než dvě pětiny celkového počtu osobních bankrotů. Nejméně osobních bankrotů vyhlásily soudy v kraji Vysočina, 288, a v Pardubickém kraji. Tam jich bylo 326.
Počet osobních bankrotů se za prvních sedm měsíců roku meziročně snížil v deseti krajích. Nejvýznamněji klesl v Olomouckém kraji, o 24 procent, a v Pardubickém kraji, o 23 procent. Výrazný pokles zaznamenal rovněž kraj Vysočina se snížením o 17 procent a Ústecký kraj, s poklesem o 16 procent.
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Počet osobních bankrotů se meziročně nejvíce zvýšil v Karlovarském kraji, a to o sedm procent. Ve Středočeském a ve Zlínském kraji se jejich počet zvedl shodně o tři procenta. Mírný růst o dvě procenta vykázal Plzeňský kraj.
Za posledních 12 měsíců připadlo v ČR v průměru 16 osobních bankrotů na deset tisíc obyvatel ve věku 15 let a starších. Nejvyšší míru bankrotů vykázal opětovně Ústecký kraj s 28 bankroty na deset tisíc obyvatel. Následovaly Karlovarský a Moravskoslezský kraj, kde připadlo shodně 23 bankrotů na deset tisíc obyvatel. Nejnižší míru bankrotů vykázala Praha, kde připadlo deset osobních bankrotů na deset tisíc obyvatel. Nízkou míru osobních bankrotů měl rovněž Zlínský kraj s 11 bankroty a kraj Vysočina s 12 bankroty na deset tisíc obyvatel ve věku 15 let a starších.