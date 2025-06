„Mohu potvrdit, že společnost Orlen Unipetrol začala dnešním dnem vracet ropu, kterou jsme jí na jaře zapůjčili, aby mohla nadále v rafinerii v Litvínově vyrábět naftu a další produkty pro český trh. Místo ruské ropy nám ale vrací lehkou ropu typu Azeri Light,“ sdělil pro ČTK předseda Správy státních hmotných rezerv (SSHR) Pavel Švagr.

Tento druh ropy zpracovává rafinerie v Kralupech nad Vltavou. To znamená, že nově budou mít zásoby obě rafinerie. Jak dodal Švagr, historicky byla v českých rezervách jen ruská ropa pro Litvínov.

Litvínovská rafinerie potřebovala podle SSHR půjčit celkem čtyři nádrže ropy z českých rezerv. „Díky tomu se podařilo stabilizovat zásobování českého trhu s pohonnými hmotami a řidiči nic nepoznali,“ podotkl šéf správy. První nádrž s neruskou ropou by podle něj měl Orlen Unipetrol vrátit do konce června a další tři nádrže pak do konce srpna.

Zásoby na 90 dní provozu

Správa státních hmotných rezerv využila situaci kolem zastavení dodávek z Družby k částečné obměně svých zásob ropy. Podle unijních pravidel mají být nouzové zásoby této surovin zajištěny na zhruba 90 dní provozu. Půjčka pro Orlen Unipetrol tvořila přibližně třetinu těchto rezerv. Po vrácení půjčené ropy zůstane v rezervách státu ropa ruského typu na zhruba 60 dní a zbylou část už bude tvořit neruská ropa.

O případné obměně dalších zásob by se mělo rozhodnout až poté, co bude definitivně jasno o tom, jakou ropu bude do budoucna používat litvínovský závod.

Ropa přestala téct ropovodem Družba do ČR na začátku března. Od té doby do Česka proudí ropa pouze západní cestou pokračují přes ropovody IKL a TAL. Stát letos na jaře zprovoznil rozšířený ropovod TAL, z něhož nyní může do ČR přitéct až osm milionů tun ropy ročně, což zcela pokryje spotřebu rafinérií v Česku. Od dubna ropu z TAL začala zpracovávat také rafinerie v Litvínově, která tak poprvé od roku 1965 nevyužívá ruskou ropu z ropovodu Družba.

Ropovod TAL začíná v Terstu, kam se ropa dováží z více zemí a kontinentů. Největší podíl tvoří dodávky z oblastí okolo Kaspického a Černého moře, USA a Afriky.