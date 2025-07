Orlen testuje prodej přebytků z občerstvení. Dobrovaky prodává za sníženou cenu

Orlen začal spolupracovat s platformou Too Good To Go. (24. července 2025) | foto: Orlen

Zákazníci si přes aplikaci mohou rezervovat balíček s potravinami tzv. Dobrovaky, které zůstaly na konci dne neprodané, ale jsou stále čerstvé. V nabídce jsou dvě varianty, a to sladký balíček za 49 korun a slaný za 79 korun. Obsah se mění podle aktuálních přebytků, objevují se v něm například croissanty, sladké pečivo, bagety, sendviče nebo wrapy. Balíčky je možné vyzvednout na vybraných stanicích mezi 12:00 a 16:00.

„Udržitelnost je jedním z klíčových pilířů naší maloobchodní strategie. Spolupráce s Too Good To Go nám umožňuje efektivně snižovat množství potravinového odpadu a zároveň nabídnout zákazníkům atraktivní způsob, jak se do tohoto úsilí zapojit. Věříme, že projekt má velký potenciál a naším cílem je ho v první polovině příštího roku plně rozšířit napříč Českou republikou,“ uvedla Agnieszka Bobrukiewicz, členka představenstva skupiny Orlen Unipetrol odpovědná za maloobchod v Česku, Maďarsku a na Slovensku.

Orlen je první sítí čerpacích stanic v Česku, která se do spolupráce s Too Good To Go zapojila. V zahraničí funguje podobný koncept už například v Německu nebo Rakousku. Aplikace Too Good To Go funguje v 19 zemích a jejím cílem je snížit množství potravin, které končí v odpadu. Uživatelé aplikace si mohou v blízkém okolí vybrat podnik zapojený do projektu, zaplatit přes telefon a jídlo si osobně vyzvednout.

„Spolupráce se společností Orlen je pro nás důležitým krokem k rozšíření naší mise i do segmentu čerpacích stanic. Zákazníci oceňují, když mohou svým nákupem přispět k udržitelnějšímu světu, a právě Dobrovaky jim tuto možnost dávají,“ uvedla Anna Podkowińska-Tretyn, ředitelka Too Good To Go pro Česko a Polsko.