ČEZ chce koupit český Vodafone, vyjednává o ceně. Jasno by mělo být do léta

10:20

Polostátní energetická firma ČEZ má zájem o koupi operátora Vodafone, napsaly Hospodářské noviny. Obě strany zatím jednají o ceně, rozhodnout by se mělo do léta. Jednání o strategické spolupráci deníku potvrdili zástupci českého Vodafonu, nepotvrdili však samotný prodej. Podle odhadu by mělo jít o transakci za desítky miliard korun.