Jsou tlustší a dražší. Plastové příbory přežily i svůj zákaz

Premium

Fotogalerie 37

Plastové příbory přežily zákaz. Jsou tlustší a dražší. | foto: ČTK

Martina Riemlová
Zákaz plastových příborů se u ­českých stánků minul účinkem. Objevily se sice například dřevěné alternativy, ale i po třech letech, co evropské nařízení začalo platit také v tuzemsku, jsou lžíce či vidličky z umělé hmoty běžně k vidění. Proti dřívějším verzím jsou přitom silnější, těžší a dražší.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

„Musíme deklarovat, že jsou opakovaně použitelné, musí vydržet několik mycích cyklů v myčce. Příbory jsou dneska o padesát nebo šedesát procent silnější, je v nich daleko více materiálu,“ říká Michal Vlček, jednatel společnosti VIMEX, která je distributorem gastronádobí. Cena je proti předchozí jednorázové variantě zhruba dvojnásobná.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Vydáme dosud nepublikované příběhy, které měl Foglar v hlavě, slibuje Šantora

Nejčtenější

Na prodej je vila po Petru Kellnerovi od slavného architekta. Nahlédněte dovnitř

Vila ve Vraném nad Vltavou od Josefa Pleskota pro Petra Kellnera.

Realitní kancelář WIN & WIN reality inzeruje na svém webu vilu, která se dostala do učebnic architektury. Podle zápisu v katastru nemovitostí je jejím vlastníkem podnikatelka Renáta Kellnerová....

Jak se nakupuje v nizozemské „matce“ českého Alberta. Ceny někdy překvapí

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s...

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s potravinami. V Česku provozuje přes tři stovky supermarketů pod značkou Albert. Jak to vypadá v Albertově „mateřské zemi“...

Michl vedle Masaryka? Guvernér na výroční bankovce nebude, rozhodl po kritice

Česká národní banka připravuje k 100. výročí založení Národní banky...

Česká národní banka chystá speciální bankovku ke 100. výročí založení Národní banky Československé (NBČ). Bude mít hodnotu 5 000 korun a ponese jako první české platidlo holografický přítisk. Na...

Sagrada Familia je nejvyšším kostelem světa. O metr přerostla katedrálu v Ulmu

Dělníci na chrám Sagrada Família v Barceloně umístili dolní část kříže, stavba...

Barcelonský chrám Sagrada Família je nyní nejvyšší kostel na světě. Na věž Ježíše Krista stavitelé totiž ve čtvrtek umístili dolní část kříže, a tak výška struktury dosáhla 162,9 metru. To je o metr...

Nejdražší soutěž iDNES.cz: rozdáváme peníze i milion v diamantech

Milionový diamant s Arete Diamond

Velká podzimní soutěž iDNES.cz o peníze a diamanty je v plném proudu. Na vítěze čeká unikátní zlatá trofej v hodnotě 1 000 000 Kč. Bude posázená více než tisíci přírodními diamanty od společnosti...

Jsou tlustší a dražší. Plastové příbory přežily i svůj zákaz

Premium
Plastové příbory přežily zákaz. Jsou tlustší a dražší.

Zákaz plastových příborů se u ­českých stánků minul účinkem. Objevily se sice například dřevěné alternativy, ale i po třech letech, co evropské nařízení začalo platit také v tuzemsku, jsou lžíce či...

7. listopadu 2025

Originalita, tuny kerosinu a hra na udržitelnost. Jak cestují čeští superboháči

Bombardier Global 6000 - létají s ním například moderátorka Oprah Winfreyová

Průměrná denní útrata přes 35 tisíc korun, ale i cesty soukromým tryskáčem za milionové částky. V Česku a na Slovensku žije zhruba deset tisíc lidí, pro které cestovní kanceláře připravují luxusní...

7. listopadu 2025

Akcionáři Tesly rozhodli. Musk se může stát prvním dolarovým bilionářem v historii

Elon Musk (20. ledna 2025)

Akcionáři výrobce elektromobilů Tesla na čtvrteční valné hromadě schválili balík akcií pro zakladatele a šéfa firmy Elona Muska, který by mu mohl během příštích deseti let vynést až 878 miliard...

6. listopadu 2025  23:46

Na tokijském letišti zkoušejí robotickou kočku. Obsluhuje v obchodu

Robotická kočka obsluhuje zákazníky v obchodě se suvenýry na letišti Narita u...

Na letišti Narita u Tokia začal fungovat obchod se suvenýry, kde zákazníky obsluhuje robot připomínající kočku. Projekt má ověřit, zda by podobní roboti mohli pomoci řešit nedostatek pracovníků v...

6. listopadu 2025  21:32

Nejvyšší soud má pochybnosti o Trumpových clech. Může je smést ze stolu

Americký prezident Trump v Bílém domě při projevu o clech. (2. dubna 2025)

Nově nastolená celní politika USA by mohla být zanedlouho minulostí. Napovídají tomu závěry středečního slyšení Nejvyššího soudu Spojených států amerických. Podle agentury Reuters má instituce...

6. listopadu 2025

Boeing se vyhnul stíhání za nehody letadel MAX. Soud schválil dohodu

Boeing 737 MAX na mezinárodním leteckém veletrhu ve Farnborough (20. července...

Americký soud ve čtvrtek schválil květnovou dohodu vlády Spojených států s výrobcem letadel Boeing, díky které se tento americký podnik vyhne trestnímu stíhání v případě dvou nehod letadel 737 MAX....

6. listopadu 2025  19:43

Americký úřad způsobil paniku na čtyřiceti letištích. Ruší 10 procent spojů

Americký Federální letecký úřad ruší 10 procent letů na 40 amerických...

Americký Federální letecký úřad ruší deset procent letů na čtyřiceti amerických letištích. Důvodem jsou obavy o bezpečnost leteckého provozu v době, kdy Spojené státy už více než měsíc sužuje...

6. listopadu 2025  16:16,  aktualizováno  18:52

Většina hlodavců odolává jedu v nástrahách. Může přijít supermyš, varuje odborník

Tyto myši jsou „kamarádky“. Kdyby měla jedna z nich problém, druhá se bude...

Rezistence proti léčivům není problém jenom u bakterií a antibiotik, stále více se ukazuje i u jiných organismů. Podle poslední studie až 80 procent myší v Česku má pozměněný gen, proto jsou více či...

6. listopadu 2025

Michl vedle Masaryka? Guvernér na výroční bankovce nebude, rozhodl po kritice

Česká národní banka připravuje k 100. výročí založení Národní banky...

Česká národní banka chystá speciální bankovku ke 100. výročí založení Národní banky Československé (NBČ). Bude mít hodnotu 5 000 korun a ponese jako první české platidlo holografický přítisk. Na...

6. listopadu 2025  11:21,  aktualizováno  15:48

Pod Zlatými Horami leží zlato za třicet miliard, vytěžit však půjde jen polovina

U Zlatých Hor mohou turisté vyrazit do Poštovní štoly, která kdysi patřila k...

Ložisko v okolí Zlatých Hor na Jesenicku podle výsledků nového průzkumu skrývá geologické zásoby skoro 11 tun zlata, což je několikanásobně více, než udávaly původní propočty. Aktuální hodnota...

6. listopadu 2025  15:45

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Sázka na stabilitu. ČNB ponechala základní úrokovou sazbu na 3,5 procenta

Česká národní banka (ilustrační foto)

Bankovní rada České národní banky nechala základní úrokovou sazbu beze změny na 3,5 procenta. Rozhodnutí odpovídá očekávání finančního trhu. Základní úroková sazba je na nynější úrovni od začátku...

6. listopadu 2025  14:51

Nebudou Dukovany, nebude rozpočet. Stanjura chce garanci pro jádro i obranu

Ministr financí Zbyněk Stanjura představuje výsledky státního rozpočtu za rok...

Tahanice kolem předložení návrhu státního rozpočtu pokračuje. Vznikající vláda k jeho poslání do Sněmovny tu současnou opakovaně vyzývá. Končící ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) ale ve čtvrtek...

6. listopadu 2025  12:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.