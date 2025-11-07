„Musíme deklarovat, že jsou opakovaně použitelné, musí vydržet několik mycích cyklů v myčce. Příbory jsou dneska o padesát nebo šedesát procent silnější, je v nich daleko více materiálu,“ říká Michal Vlček, jednatel společnosti VIMEX, která je distributorem gastronádobí. Cena je proti předchozí jednorázové variantě zhruba dvojnásobná.
Jsou tlustší a dražší. Plastové příbory přežily i svůj zákazPremium
Plastové příbory přežily zákaz. Jsou tlustší a dražší. | foto: ČTK
Jsou tlustší a dražší. Plastové příbory přežily i svůj zákaz
Zákaz plastových příborů se u českých stánků minul účinkem. Objevily se sice například dřevěné alternativy, ale i po třech letech, co evropské nařízení začalo platit také v tuzemsku, jsou lžíce či...
