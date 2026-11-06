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Tvrdá rána pro Česko. Mnohamiliardový plán investic výrobce polovodičů se ruší

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  20:37
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Výroba polovodičů v čistém prostředí

Výroba polovodičů v čistém prostředí | foto: onsemi

Jan Kučera je od roku starostou Rožnova pod Radhoštěm.
Výroba čipů na bázi karbidu křemíku ve společnosti onsemi v Rožnově pod...
Výroba čipů na bázi karbidu křemíku ve společnosti onsemi v Rožnově pod...
Výroba čipů na bázi karbidu křemíku ve společnosti onsemi v Rožnově pod...
7 fotografií
Americký výrobce polovodičů onsemi zrušil plány na rozšíření výroby v rožnovském závodě za dvě miliardy dolarů (zhruba 43,5 miliardy Kč). Důvodem je vývoj na trhu, oznámila v pátek firma v tiskové zprávě. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) ve zprávě uvedl, že výroba a investice onsemi v Česku budou pokračovat.

Onsemi má v Rožnově svůj hlavní závod v Česku i vývojové centrum. Další pobočku má v Brně. Plány na rozšíření rožnovského závodu firma oznámila v roce 2024, když tam chtěla vytvořit kompletní výrobní řetězec pro karbid křemíku, určený k výrobě pokročilých polovodičů. Současné výroby se toto rozhodnutí podle onsemi nedotkne.

„Rozhodnutí souvisí konkrétně s vývojem na globálním trhu s karbidem křemíku a nijak neodráží hodnocení investičního prostředí v České republice, jež zůstává důležitou součástí dlouhodobé výrobní a růstové strategie společnosti onsemi,“ sdělila společnost.

Škoda, že to nevyšlo. Starosta Rožnova lituje zrušených plánů na polovodiče

„Pro nás je podstatné, že stávající výroba v Rožnově pokračuje beze změny. Vážíme si dlouholeté spolupráce s onsemi i toho, že firma v Česku vedle výroby rozvíjí také vývoj. Těší mě, že počítá s dalšími investicemi v Rožnově i v Brně, na kterých můžeme společně stavět,“ uvedl ministr Havlíček.

Společnost onsemi v tiskové zprávě dodala, že nadále očekává další investice a nabírání nových zaměstnanců v Česku.Zmínila přitom příležitosti pro růst v automobilovém průmyslu či v souvislosti s datovými centry pro umělou inteligenci.“Rozhodnutí nemění závazky společnosti vůči zdejším provozům a zaměstnancům ani záměr v budoucnu dále investovat v regionu,“ oznámila firma.

V rožnovském závodě se však v poslední době propouštělo. Firma loni k 1. dubnu propustila v Česku 170 zaměstnanců z celkových 2244, přičemž většina z nich (149 lidí) byla z hlavního závodu v Rožnově pod Radhoštěm. Letos v květnu pak podnik oznámil propuštění dalších zhruba 200 lidí.

V Rožnově čipy nejen vyrábíme, ale i vymýšlíme, říká starosta Kučera

„Společnost onsemi pravidelně přizpůsobuje svou organizační strukturu tak, aby zajistila, že její zdroje směřují do klíčových priorit, které přinášejí nejvyšší hodnotu zákazníkům a podporují dlouhodobou strategii společnosti,“ uvedlo tehdy k propouštění vedení firmy.

Starosta Rožnova pod Radhoštěm Jan Kučera (za Nezávislé Rožnováky) ČTK řekl, že zrušení plánů na rozšíření výroby je špatná zpráva pro město, region i celé Česko. Dodal však, že je rád, že je společnost v Rožnově dlouhodobě zakořeněná. „A že stávající výroba čipů funguje a pořád jsme rádi, že můžeme říkat, že jsme Valašské Silicon Valley,“ podotkl Kučera.

Největší investice v historii ČR: Plánovaná investice měla být největší svého druhu v ČR (dosavadní rekord drží Hyundai v Nošovicích za necelých 27 miliard Kč).

Příspěvek do HDP: Rožnovský závod měl po rozšíření přispívat do českého HDP více než šesti miliardami korun ročně.

Rozvojový plán města: Rožnov v březnu 2025 představil projekt „MiliJarda“ (46 projektů ve třech etapách), který měl investici pomoci.

Smlouva s Volkswagenem: V červenci 2024 uzavřela onsemi víceletou smlouvu s VW na dodávky polovodičových modulů pro elektromobily.

Schválená státní pomoc: Evropská komise loni v listopadu schválila českou státní pomoc 450 milionů eur (téměř 11 miliard Kč).

Zázemí a historie firmy: Společnost vznikla v roce 1999 odštěpením od Motoroly a sídlí v arizonském Scottsdale. Více než polovinu čipů si vyrábí sama.

Výsledky české pobočky: Česká pobočka měla loni tržby přes 9 miliard Kč (meziročně o 2,32 miliardy vyšší) a čistý zisk vzrostl ze zhruba 138,8 milionu na téměř 759,2 milionu korun.

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