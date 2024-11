Finančák si posvítí na nahé fotky a videa. Přes OnlyFans tečou stovky milionů

Informaci o výdělcích tekoucích do Česka skrze OnlyFans za roky 2020 až 2022 sdělila redakci Finanční správa. Tu v poslední době příjmy z OnlyFans, ale i dalších online platforem typu Booking či Airbnb, hodně zajímají. Chce totiž důsledněji kontrolovat daňová přiznání a případné hříšníky včas upozornit na chybu, kterou jim dovolí napravit bez sankcí. „Očekáváme, že to zajistí zvýšení příjmů na daních, stejně jako se to podařilo Finanční správě na Slovensku,“ upřesnil Patrik Madle, tiskový mluvčí Generálního finančního ředitelství.

„Nejlepší z našich profilů atakují hranici milionu korun měsíčně.“