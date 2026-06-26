Ukazuje se, že právě sebevědomí a jistota, že víme, co děláme, se stává největší slabinou. Fígle podvodníků se přitom rok od roku vylepšují a lidé nakupují v momentech, kdy ztrácí obezřetnost, ukazují data. „Největší problém dnešní doby není neznalost technologií, ale falešný pocit bezpečí. Podvodníci necílí na konkrétní lidi, ale plošně zkoušejí, kdo zareaguje,“ vysvětluje Bezpečnostní expert mBank Tomáš Mika.
Právě proto jsou tak úspěšné falešné e-shopy nebo phishingové kampaně. Útočníci nepotřebují připravit jednoho člověka o statisíce. Stačí jim tisíce lidí, kteří přijdou o několik stovek nebo tisíc korun.
Podle aktuálního průzkumu výzkumné agentury Focus pro mBank nakupuje více než třetina lidí online večer nebo v noci, polovina z gauče a čtvrtina dokonce z postele. Právě únava, rutina a pocit pohodlí podle expertů často snižuje přirozenou ostražitost. Lidé tak méně kontrolují adresy webů, recenze nebo obchodní podmínky.
Data ukazují, že jen 25 procent nakupujících řeší známost e-shopu. Ukazuje se, že výhodná akční cena a rychlé dodání zboží přebíjejí bezpečnost. Právě tato neopatrnost může stát zákazníka jak peníze za zboží, které nikdy nedostane, tak v horším případě i zneužití karty a veškeré úspory na kartě.
Ačkoli si většina uživatelů nechce připustit, že by mohla naletět, ukazuje se, že stačí zapojit pocit euforie, naléhavosti nebo naopak strachu a paniky a kupující přestává hlídat detaily. Už fakt, že propadáme bezmyšlenkovitým nákupům a nenakupujeme v klidu, by nás měl varovat.
Podvodné e-shopy
Česky vypadající eshop s podezřelým sídlem mimo EU, kopie e-shopů světových brandů i weby, které vytvářejí extrémní časový tlak – právě u těchto stránek bychom měli zpozornět.
Z výzkumu mBank vyplývá, že 85 procent Čechů dává přednost českým firmám, jelikož mají větší důvěru v domácí trh. I s tímto podvodníci z celého světa dokážou pracovat a vytvořit stránky působící jako běžný český obchod – ceny v korunách, bezchybná čeština i texty typu „odesíláme z ČR“. Když si ale člověk obchod začne více prověřovat, zjistí, že chybí adresa firmy, IČO nebo že společnost sídlí mimo Evropskou unii. Podezřelé bývá také to, když e-shop nabízí jen platbu kartou předem a neumožňuje dobírku.
Podvodníci často využívají i populárních a dobře známých světových značek: vytvoří jejich identickou stránku a změní jen drobnost v internetové adrese – jedno písmeno, pomlčku nebo koncovku domény. Nekalý trik, jehož se většina zákazníků nemusí všimnout, je však může stát zneužití karty. V domnění, že nakupují přímo od známého výrobce, vkládají čísla karty a mají radost, že konečně sehnali poslední pár bot z limitované edice věhlasného domu. Střet s realitou nastává pár dní či dokonce hodin poté, kdy své zboží nedostanou a z účtu odchází podezřelé platby.
Mezi varovné signály by měly patřit i extrémní slevy a agresivní časový tlak. „Akce končí za 08:14 minut“ nemusí nutně znamenat podvodný e-shop, u seriózních firem je však komunikace transparentnější a méně naléhavá. Tyto prvky totiž mají člověka donutit jednat okamžitě a nakupovat bezmyšlenkovitě. Snaží se dosáhnout toho, aby člověk neměl čas si daný e-shop řádně prověřit.
Extrémně rozšířené jsou i falešné SMS zprávy a e-maily. Člověku přijde například oznámení, že jeho balík nebylo možné doručit a je potřeba doplatit několik korun za dopravu. Protože mnoho lidí skutečně čeká zásilku, zpráva nepůsobí podezřele. Odkaz ale vede na falešnou platební bránu, ta zkopíruje údaje z karty a následně je zneužije k dalším platbám.
Dobře skrytá hrozba
Mnoho podvodníků rovněž číhá na nejrůznějších online tržištích a bazarech, kde prodáváme oblečení či domácí spotřebiče z druhé ruky. Podvodníci cílí především na nové účty, tedy na lidi prodávající poprvé a ty, kteří nevědí, jak celý proces prodeje funguje.
Člověk vystaví například značkovou kabelku, kočárek či starší telefon a je nadšený, když se mu během pár minut ozve zájemce, který nesmlouvá, má vážný zájem a dojednává kurýrní službu. Následně posílá odkaz, kde má prodávající vyplnit údaje ke své kartě včetně ověřovacího kódu z SMS pro –jak tvrdí – přijetí platby. Ve skutečnosti tím člověk umožní podvodníkovi peníze z karty strhnout, protože příchozí platby se nepotvrzují. Potvrzují se jen platby z účtu.
Pokud klient podvodníkovi přímo nebo prostřednictvím podvodné stránky či platební brány předá všechny údaje z platební karty, je cesta k jeho finančním prostředkům volná. Pokud pak navíc útočníkovi přepošle potvrzovací SMS kód nebo v platbu v aplikaci potvrdí, neochrání jej ani ochrana v podobě 3D Secure. V takových případech jsou možnosti na získání prostředků zpět značně omezené, varují odborníci. Nejdůležitějším faktorem je v takových případech rychlost. Co nejrychleji zablokovat kartu a zkontaktovat banku.
„Kromě obezřetnosti radíme klientům využívat virtuální dobíjecí eKartu oddělenou od hlavního účtu. Zákazník si ji nabije jen na určitou částku a podvodník se tak případně dostane jen k tomuto kreditu na kartě. Úspory na běžném účtu zůstávají v bezpečí,“ dodává Mika.
Bezpečí k nezaplacení
Zajímavé je, že většina Čechů bezpečnostní pravidla teoreticky zná. Jenže praxe vypadá jinak. Základním bezpečnostním prvkem, který dokáže ušetřit hodně peněz a zároveň poslouží jako varování v případě, že se něco děje, jsou limity na platebních kartách: ty si nastavuje 78 procent Čechů, 75 procent využívá ověření platby přes mobilní aplikaci a 59 procent používá dvoufaktorovou autentifikaci.
Odborníci oceňují, že až 78 procent lidí využívá silná hesla, poukazují však na fakt, že třetina dotázaných si hesla ukládá do prohlížeče a až 40 procent lidí běžně nakupuje přes veřejnou, tedy nezabezpečenou wifi.
U všech typů online podvodů přitom platí jedno základní pravidlo: nikdy nejednat ve spěchu ani pod tlakem, zvlášť když jde o peníze. Často stačí se zastavit a položit si jednoduché otázky: Proč by mi někdo posílal peníze na kartu? Znám e-shop, který nabízí slevu 70 procent? Ověřil jsem si, s kým vlastně komunikuji?
Online podvod dnes může potkat prakticky kohokoliv – bez ohledu na věk, zkušenosti nebo technické znalosti. V digitálním světě totiž často nerozhoduje inteligence, ale schopnost zachovat klid.