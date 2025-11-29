Letos už nakoupilo online alespoň jednou dokonce 86 procent Čechů. Podle Asociace pro elektronickou komerci je to dokonce ještě více. „Evidujeme, že alespoň jeden nákup online udělalo 92 procent Čechů, kteří jsou připojeni k internetu,“ říká Jan Vetyška, výkonný ředitel asociace, která sleduje nakupující mezi uživateli internetu.
Za výrazným meziročním nárůstem stojí několik faktorů. „Mezi hlavní patří růst reálných mezd a lepší finanční situace domácností, vysoká míra pohodlí, úspora času, možnost nakoupit kdykoli, odkudkoli a prakticky cokoli,“ říká Tereza Krček, analytička Raiffeisenbank.
Češi rádi porovnávají
Zejména růst mezd ve 2. čtvrtletí letošního roku překonal všechna očekávání. Reálná mzda vzrostla o 5,3 procenta, nominální pak o 7,8 procenta. Tento růst tak plynule navázal na první čtvrtletí, kdy rostla reálná mzda o 3,9 procenta (nominální o 6,7 procenta). Společně s růstem mezd a s lepší finanční situací v českých domácnostech jde ruku v ruce i větší ochota utrácet.
„Lidé mají chuť utrácet a spotřeba domácností je hlavním tahounem ekonomiky. A proto roste i počet lidí nakupujících online, právě útraty v e-shopech rostou výrazně vyšším tempem než v kamenných obchodech,“ říká Tomáš Čupr, ředitel společnosti PPC Profits.
Navíc jsou čeští zákazníci velmi citliví na cenu zboží. Běžně proto na internetu porovnávají cenu napříč trhem. „Přes internet si může vybrat pro něj cenově dostupné zboží, na které snadno najde recenze. E-shopy jsou si těchto faktorů velmi dobře vědomy, a tak nákupy umocňují slevovými akcemi, kódy nebo nabízejí dopravu zdarma,“ dodává Krček.
Nákup přes internet je tak často pohodlnější než jít po pracné rešerši do kamenné prodejny. Navíc za předpokladu, že dané zboží tam levnější nebude.
Trend jde navíc ruku v ruce s rozvojem logistické infrastruktury. „Roste počet výdejních míst, doručování je rychlé a bezproblémové a rozšířily se také bezpečné platební metody,“ vyjmenovává Krček. To potvrzují i další. „Největší změnou v online byznysu je v posledních letech způsob doručování,“ myslí si Čupr.
Zejména výdejní boxy začali Češi v posledních dvou letech masivně využívat. „Ještě před dvěma lety jsme měli jen 250 boxů, teď jich máme asi 1 300,“ říká Petr Pěcha, ředitel GLS v České republice. O tom, že je Češi využívají ve velkém, svědčí i data Zásilkovny. „Lidé v Česku si během letošních letních prázdnin vyzvedli mezi 20. a 23. hodinou večer 533 tisíc zásilek ze Z-BOXŮ,“ říká mluvčí Zásilkovny Ondřej Luštinec.
Česká republika v tomto patří mezi evropské lídry. „České online prostředí patří mezi nejrozvinutější v celé Evropě. Je tady vůbec nejvíc e-shopů na počet obyvatel,“ informuje Čupr. Češi tak nakupují online více než například Rakušané s podílem 74 procent obyvatel nebo Němci, kde je to 83 procent. V evropském srovnání obsadili páté místo. První příčky pak patří Skandinávcům, Irům a Nizozemcům, kde se podíl online nakupujících pohybuje mezi 90 a 96 procent.
Důvodem, proč jsou v těchto zemích podíly takto vysoké, je tamní technologická vyspělost. V těchto zemích je dlouhodobě nejrozšířenější přístup k internetu u prakticky celé populace. Naproti tomu například Němci nebo Rakušané lpí více na tradičních metodách a jsou méně otevření novinkám.
Z dat dále vyplývá, že online nákupy za posledních deset let zaznamenaly rozmach po celé Evropě. Tempo růstu ale bylo pomalejší než v případě Česka. Co se celoevropských dat týče, v roce 2015 nakoupilo na e-shopu alespoň jednou ročně 59 procent obyvatel EU. Letos je to 77 procent. Nejvíce se na internetu kupuje oblečení, jídlo, kosmetika a vybavení do domácnosti.