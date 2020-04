Krize může být ozdravná a správná. Banky odvádí dobrou práci, tvrdí investor

Co se dělalo offline, bude se více dělat online, očekává skupina Miton. Ve své predikci trendů v éře covid-19 tvrdí že na internet se kromě komunikace a nakupování ve větší míře přesunou také kulturní akce, terapie či přátelská setkání. „Je to dobrá příležitost zkusit si řadu nových přístupů. Není to tak, že budeme všechno dělat digitálně, ale víc lidí u toho zůstane,“ říká investor Ondřej Raška.