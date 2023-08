Zvýšení daně na minerálky je chyba a nesmysl, říká nový šéf Mattoni

Zároveň se věnuje plánovanému zavedení záloh na PET lahve a plechovky, které se by mělo v tuzemsku rozběhnout od roku 2025. „Máme šanci si v Česku vytvořit něco, co bude skoro dokonalé, protože už můžeme sbírat zkušenosti z různých zemí a aplikovat to, co funguje nejlépe,“ uvádí Postránský.