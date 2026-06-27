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Vyloučit nelze ani vyhlazení lidstva. AI může nad světem převzít kontrolu, říká expert

Sára Mazúchová
Ondřej Bajgar, odborník na umělou inteligenci (12. června 2026)

Ondřej Bajgar, odborník na umělou inteligenci (12. června 2026) | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Ondřej Bajgar, odborník na umělou inteligenci (12. června 2026)
Ondřej Bajgar, odborník na umělou inteligenci (12. června 2026)
Ondřej Bajgar, odborník na umělou inteligenci (12. června 2026)
Ondřej Bajgar, odborník na umělou inteligenci (12. června 2026)
5 fotografií
Doba, o které snili tvůrci science fiction je tady. Umělá inteligence se stává inteligentnější než člověk. Svět si ale zatím dostatečně neuvědomuje, jaká rizika se s tím pojí. Možná lidé nebudou muset kvůli umělé inteligenci pracovat a budou se moct věnovat umění. Možná ale taky ztratí nad AI kontrolu, a ta je vyhladí, protože pro ni budou překážkou. I takovým scénářům se ve svém výzkumu věnuje Ondřej Bajgar, který působí v Centru umělé inteligence na Českém vysokém učení technickém.

Zabýváte se bezpečností umělé inteligence, jak se díváte na současnou situaci?
Vývoj umělé inteligence závratně zrychluje, z velké části proto, že s vývojem stále více pomáhá sama AI. Nemyslím si, že by výzkum bezpečnosti držel krok s tempem vývoje umělé inteligence jako takové, což je problém. Nacházíme se teď v období několika let, které mohou být pro budoucnost lidstva hodně formativní. A zároveň si nejsem jistý, že je lidstvo připravené tohle důležité období zvládnout dobře.

Je pravděpodobné, že by agent v procesu udělal chyby a mohl by z toho být problém. Třeba by právě začal předstírat, že je člověk.

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