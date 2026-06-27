Zabýváte se bezpečností umělé inteligence, jak se díváte na současnou situaci?
Vývoj umělé inteligence závratně zrychluje, z velké části proto, že s vývojem stále více pomáhá sama AI. Nemyslím si, že by výzkum bezpečnosti držel krok s tempem vývoje umělé inteligence jako takové, což je problém. Nacházíme se teď v období několika let, které mohou být pro budoucnost lidstva hodně formativní. A zároveň si nejsem jistý, že je lidstvo připravené tohle důležité období zvládnout dobře.
Je pravděpodobné, že by agent v procesu udělal chyby a mohl by z toho být problém. Třeba by právě začal předstírat, že je člověk.