Proč se neotevřou obchody? Šéfové podnikatelských svazů zhodnotí situaci

Havlíček navrhoval zrušení zákazu maloobchodního prodeje od pondělí za přísnějšího režimu. Personál obchodů měl mít povinnost nosit respirátory třídy FFP2, v platnosti by zůstala i další opatření jako limit 15 metrů čtverečních provozní plochy na jednoho zákazníka, dodržování rozestupů či řízení front.



Kvůli nepříznivé pandemické situaci a šíření britské mutace viru však vláda obchody zatím neotevře. „Zbytek uzavřených maloobchodů zatím pouštět nebudeme. V příštím týdnu téma ale opět otevřu a podle stavu šíření epidemie navrhnu další kroky,“ uvedl Havlíček na twitteru.



Obchodníci se však na otevření připravovali. Pro zaměstnance zajišťovali respirátory, objednávali také reklamní letáky. „Aktuálně máme na příští dva týdny domluvenou téměř dvojnásobnou distribuci oproti předchozímu týdnu,“ uvedl Ondřej Vaňha z První novinové společnosti.



Vláda by se příště na změně opatření měla podle Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR) nejdříve dohodnout a teprve poté o ní mluvit do médií. Obchodníci znovu zbytečně investovali desítky milionů korun do přípravy na obnovení provozu, tvrdí prezident SOCR Tomáš Prouza. Tento způsob jednání je nefér a vytváří další nedůvěru vůči vládě a jejím opatřením, uvedl v pátek pro ČTK.



Prouza již dříve řekl, že obchody nebyly zdrojem nákazy koronavirem, respirátory by v nich však měly být povinné i pro zákazníky. „My jsme připraveni tak jako už celý rok zajistit bezpečnost našich zákazníků i zaměstnanců,“ zopakoval v pátek.



Průzkum Hospodářské komory ukázal, že pokud budou nadále platit nynější zákazy, pětina živnostníků a podniků neudrží své podnikání už déle než měsíc. Dalších až 40 procent podniků z nejpostiženějších sektorů zřejmě zamíří do insolvence do tří měsíců.