Zákon, který zcela zavřel obchody o některých svátcích, může padnout

Byli to Pavel Juříček a Patrik Nacher, který předložil původně zákon, aby byly ze zákazu prodeje při některých svátcích vyňaty velkoobchody.

Podpořili návrh exministra financí Miroslava Kalouska z TOP 09, který předložila jeho kolegyně Helena Langšádlová, aby byl zrušen celý zákon, podle nějž musí být velké obchody zavřeny na Nový rok, na Velikonoční pondělí, 8. května, 28. září, 28. října, na Štědrý den od 12 hodin i během obou následujících vánočních svátků.

„Nejsem si jista, zda to schválí i Sněmovna jako celek, nedokážu odhadnout, jak bude hlasovat poslanecký klub ANO, to bude rozhodující,“ řekla iDNES.cz Langšádlová.



Kdy je zavřeno a otevřeno Svátky, kdy musí mít obchody s plochou nad 200 m² zavřeno: 1. ledna – Den obnovy samostatného českého státu a Nový rok

Velikonoční pondělí

8. května – Den vítězství

28. září – Den české státnosti

28. října – Den vzniku samostatného československého státu

24. prosince – otevřeno jen do 12:00

25. prosince – 1. svátek vánoční

26. prosince – 2. svátek vánoční Svátky, kdy obchody zůstávají otevřené: Velký pátek

1. května

5. července – Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje

6. července – Den upálení mistra Jana Husa

17. listopadu – Den boje za svobodu a demokracii

24. prosince – otevřeno jen do 12:00 Zákaz se nevztahuje lékárny, čerpací stanice, obchody na letištích nebo nádražích nebo na prodejny v nemocnicích. Zákaz se naproti tomu týká i bazarů, zastaváren a výkupen odpadu.



„Já osobně budu pro zrušení, ale určitě nebudu přesvědčovat kolegy, jak mají hlasovat oni,“ řekl iDNES.cz Nacher, který patří stejně jako Juříček v klubu ANO mezi pravicověji orientované poslance. Tomu, že klub ANO je v této věci rozpolcený, nasvědčuje i to, že tři kolegové Nachera a Juříčka z vládního hnutí se při hlasování o zrušení zákona jako celku zdrželi a Jiří Bláha byl proti.



„Pro zrušení toho zákona jako celku může být v našem klubu tak deset poslanců, zbytek bude určitě pro vynětí velkoobchodů, tak jak to bylo původně navrženo. To věřím, že projde, protože by pro to měly být ODS, TOP 09, SPD a také část Pirátů,“ uvedl Nacher. K tomu, že bude zrušen celý zákon, je sice stále skeptický, ale říká: „Není to úplně vyloučeno.“

I ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková, která je ve vládě za ANO, už řekla, že bude bojovat za to, aby byl zrušen zákon o regulaci prodejní doby. Loni v lednu už o tom Sněmovna na návrh ODS jednou hlasovala, ale snaha o zrušení celého zákona o prodejní době tehdy neprošla.

Zcela bez šance je tentokrát iniciativa KSČM a KDU-ČSL, které naopak chtějí rozšířit zákaz prodeje na všechny svátky, nejen státní, ale i ostatní, jako je třeba Velký pátek nebo 1. květen. Ve Sněmovně nemají dostatečnou sílu.