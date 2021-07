Čeští olympionici získají v Tokiu sedm až osm medailí, odhadují bookmakeři

Čeští sportovci získají na olympiádě v Tokiu podle bookmakerů sedm až osm medailí (1,85:1), z toho dvě by mohly být zlaté. Vyplývá to z odpovědí oslovených zástupců sázkových kanceláří. Sázky podle nich budou ovlivněny sedmihodinovým časovým posunem a také opatřeními proti covidu. Olympiáda se koná od 23. července do 8. srpna.