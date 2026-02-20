Olympiáda probudila v Češích sportovce, obchodníci hlásí velké prodeje bruslí

,
  10:46
Češi se inspirovali medailovými úspěchy českých reprezentantů a podle všeho se chystají ve velkém zahájit jarní sportovní sezónu na kolečkových bruslích. Letos totiž nakoupili násobně víc bruslí, lyží a dalšího sportovního zboží než loni.

Bruslení pod širým nebem | foto: Platforma JdemeBruslit

Mnohem vyšší zájem zákazníků o nákup sportovního zboží než loni hlásí jak velké sportovní řetězce, tak online obchody.

Nejvíc stoupla poptávka po zimních bruslích. Na nákupním srovnávači Heureka je lidé vyhledávali dvakrát častěji než ve stejnou dobu loni. Ještě před olympijským zlatem a stříbrem Metoděje Jílka to však způsobila tuhá zima a možnost bruslit na mnoha přírodních plochách bez placení vstupného. „A také větší množství kluzišť, která vznikají ve městech a obchodních centrech,“ dodává manažer Sportisima Jan Semotán.

Ještě víc nahoru šly prodeje kolečkových bruslí, a to o 22 procent. „A poptávka po kolečkách pro in-line pak šla nahoru dokonce více než dvojnásobně (146 %),“ spočítal mluvčí Heureky Ondřej Švejda.

Zvýšený prodej bruslí potvrdil i řetězec Sportisimo, letošní prodeje označuje Semotán za stoprocentní.

Zvýšená poptávka po sportovních věcech zahrnovala také běžecké boty a oblečení na sport ven i do posilovny.

Češi nakupovali víc a dražší věci

S olympiádou zaznamenala Heureka také zvýšené prodeje lyžařských trenažérů (mezitýdenní nárůst 39 %), gripů na snowboard (36 %) nebo kolečkových lyží (33 %).

Větší zájem o sportovní věci se projevil i v dalších kategoriích. Zaznamenala to i služba Skip Pay, díky níž lze nakupovat s dodatečnou platbou v rozsáhlé síti obchodů včetně sportovních.

„Jednoznačně se začaly nakupovat dražší věci do sportovní výbavy. A překvapivě se to netýkalo jen zimního zboží, jako jsou lyže, snowboardy, brusle nebo hokejky,“ okomentoval letošní zimu David Filippov ze Skip Pay. Olympiáda podle něj zvedla zájem o sport obecně, zvýšily se prodeje sportovního oblečení a doplňků na ven i do posilovny. „Hodnota průměrné objednávky se zvýšila o asi 30 % na téměř 2,5 tisíce korun. Na první místě byly boty všech typů – od běžeckých po například lyžařské,“ uvedl Filippov.

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Tragické výnosy, či solidní zisky? Rozstřel přinesl ostrý duel o penzijním spoření

Nejčtenější

Měl jsem zavřít už za covidu, říká majitel zkrachovalého největšího hračkářství

Premium
Z někdejšího největšího hračkářství v Evropě je dnes insolvence. Podnikatel...

Někdejší největší hračkářství v Evropě je od ledna v insolvenci. Podnikatel Pavel Čmelík popisuje, jak pobočka Hamleys a navazující projekt pod názvem The Playground v pražské ulici Na Příkopě...

Tatra cení zuby. Je to nový designový znak, říká oceňovaný Taneček

Hostem pořadu Industrial byl Lukáš Taneček, průmyslový designér, dvojnásobný...

Už jako malý kluk si Lukáš Taneček kreslil auta a fandil motoristické soutěži Rallye Dakar. Když se potom rozhodoval o své budoucí profesi, průmyslový design byl jasná volba. Loni získal Taneček...

OBRAZEM: Jak se rodí český medový fenomén. Marlenka a Medovník ve výrobě

Na výrobu Medovníků je potřeba lidská práce, bez té se firma neobejde. (20....

Z medového zákusku se stal český hit. Firmy Marlenka z Frýdecko-Místecka a pražský Medovník proměnily tradiční recept v průmyslovou výrobu a vybudovaly kolem něj silné značky. Podívejte se ve...

Přínos 15 miliard, nezdaněná dýška i méně kontrol. Schillerová představila novou EET

Tisková konference ministryně financí Aleny Schillerové k obnovení elektronické...

Ministryně financí Alena Schillerová představila návrh zákona na obnovení elektronické evidence tržeb (EET) a také legislativní změny týkající se daňových benefitů. EET chce resort financí zavést od...

Švihlíková: Odliv českých miliard udržuje blahobyt Západu i sociální smír v Německu

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je ekonomka Ilona Švihlíková. (11. února 2026)

Z Česka podle ekonomky Ilony Švihlíkové každoročně odtékají stovky miliard korun – a politické elity to tiše přehlížejí. V Rozstřelu na iDNES.cz uvedla, že oficiálních 300 miliard je jen část reality...

Olympiáda probudila v Češích sportovce, obchodníci hlásí velké prodeje bruslí

Bruslení pod širým nebem

Češi se inspirovali medailovými úspěchy českých reprezentantů a podle všeho se chystají ve velkém zahájit jarní sportovní sezónu na kolečkových bruslích. Letos totiž nakoupili násobně víc bruslí,...

20. února 2026  10:46

Letiště ve Vídni i Mnichově ochromily přívaly sněhu

Letadlo aerolinek Austrian Airlines na letiště Schwechat ve Vídni, ilustrační...

Přívaly sněhu ochromily provoz mezinárodních letišť ve Vídni a Mnichově. Letiště Schwechat oznámilo, že obnovení letů bude později, než se původně předpokládalo. Odlety by měly začít kolem 12:00,...

20. února 2026  7:43,  aktualizováno  10:31

Zamrazilová: ČR už není poslední vagón Německa do Číny. Růst táhnou zbrojaři

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je Eva Zamrazilová, viceguvernérka ČNB.

Inflace se v lednu dostala na 1,6 procenta a ČNB to označuje za dobrou zprávu. Viceguvernérka Eva Zamrazilová ale v Rozstřelu na iDNES.cz varuje před předčasnou euforií. Rizikem zůstávají služby,...

20. února 2026  9:30

Maďarsko uvolní 250 tisíc tun ropy z rezerv, přednostně je získá firma MOL

ilustrační snímek

Kvůli pozastavení dodávek ropovodem Družba rozhodla maďarská vláda o uvolnění 250 tisíc tun ropy ze svých strategických rezerv. Přednostní přístup k nim bude mít maďarská společnost MOL. S odkazem na...

20. února 2026  9:04

Ředitel Balíkovny Hőrzenberger skončí ve funkci

ilustrační snímek

Ředitel Balíkovny, logistické služby státního podniku Česká pošta, Adam Hőrzenberger ke konci února skončí ve funkci. Odchází podle svých slov po vzájemné dohodě s vedením České pošty, mimo jiné...

20. února 2026  9:02

Wall Street štědře vyplatil šéfy, mají stamilionové odměny jako před finanční krizí

Wall Street, New York

Americké banky na Wall Street vyplatily svým generálním ředitelům odměny přesahující 830 milionů korun. Celkové částky překonaly maxima z let ještě před finanční krizí v roce 2008 i z pandemického...

20. února 2026

Čtvrtina hlášení o týrání je na špatně uvázané psy, hlásí veterináři. Nově platí zákaz

Premium
ilustrační snímek

Státní veterináři každoročně řeší přibývající počet hlášení od veřejnosti, kterými lidé upozorňují na možné problémy s chovem zvířat. Nyní jim ještě přibylo práce, od začátku roku totiž kontrolují i...

20. února 2026

Brusel uložil jedné z nejvýznamnějších amerických bank rekordní pokutu

ilustrační snímek

Evropská centrální banka (ECB) udělila americké bance J. P. Morgan pokutu 12,18 milionu eur (295,3 milionu Kč) kvůli nesprávnému vykazování rizik a kapitálových požadavků v letech 2019 až 2024.

19. února 2026  20:11,  aktualizováno  21:12

Nabízíme bilionové projekty i pro blízké Trumpa, láká Kreml za zrušení sankcí

Ruský diplomat Kirill Dmitrijev na tiskové konferenci u Bílého domu ve...

Zrušení sankcí proti Rusku administrativou amerického prezidenta Donalda Trumpa odpovídá zájmům Spojených států, které by tím získaly přístup ke společným projektům o celkové hodnotě přesahující 14...

19. února 2026  18:13

Průlomový soud: Meta čelí žalobě kvůli závislosti dětí na sociálních sítích

Mark Zuckerberg vypovídal u soudu, který se zabývá případem dívky, která žaluje...

Mark Zuckerberg jako generální ředitel společnosti Meta ve středu vypovídal před soudem v Los Angeles. Američtí soudci se snaží zjistit, jestli sociální sítě záměrně vyvolávají závislost u dětí....

19. února 2026  18:05

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Evropský úřad pro boj s podvody zahájil vyšetřování projektů ČEPS

Logo Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) před jeho centrálou v...

Evropský úřad pro boj s podvody OLAF zahájil vyšetřování projektů na modernizaci tuzemské elektrizační sítě, které v minulosti zajišťovala společnost ČEPS. Státní podnik na ně využil stovky milionů...

19. února 2026  15:59

Dozorčí rada SZIF bude řešit vymáhání dotací po Agrofertu, pozvala i ministra

Tisková konference po jednání zástupců vlády a odborů o navýšení platů ve...

Předseda dozorčí rady Státního zemědělského investičního fondu (SZIF) a bývalý poslanec opozičního hnutí STAN Tomáš Dubský svolal na úterý jednání rady k vymáhání dotací po skupině Agrofert premiéra...

19. února 2026  15:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.