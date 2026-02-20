Mnohem vyšší zájem zákazníků o nákup sportovního zboží než loni hlásí jak velké sportovní řetězce, tak online obchody.
Nejvíc stoupla poptávka po zimních bruslích. Na nákupním srovnávači Heureka je lidé vyhledávali dvakrát častěji než ve stejnou dobu loni. Ještě před olympijským zlatem a stříbrem Metoděje Jílka to však způsobila tuhá zima a možnost bruslit na mnoha přírodních plochách bez placení vstupného. „A také větší množství kluzišť, která vznikají ve městech a obchodních centrech,“ dodává manažer Sportisima Jan Semotán.
Ještě víc nahoru šly prodeje kolečkových bruslí, a to o 22 procent. „A poptávka po kolečkách pro in-line pak šla nahoru dokonce více než dvojnásobně (146 %),“ spočítal mluvčí Heureky Ondřej Švejda.
Zvýšený prodej bruslí potvrdil i řetězec Sportisimo, letošní prodeje označuje Semotán za stoprocentní.
Češi nakupovali víc a dražší věci
S olympiádou zaznamenala Heureka také zvýšené prodeje lyžařských trenažérů (mezitýdenní nárůst 39 %), gripů na snowboard (36 %) nebo kolečkových lyží (33 %).
Větší zájem o sportovní věci se projevil i v dalších kategoriích. Zaznamenala to i služba Skip Pay, díky níž lze nakupovat s dodatečnou platbou v rozsáhlé síti obchodů včetně sportovních.
„Jednoznačně se začaly nakupovat dražší věci do sportovní výbavy. A překvapivě se to netýkalo jen zimního zboží, jako jsou lyže, snowboardy, brusle nebo hokejky,“ okomentoval letošní zimu David Filippov ze Skip Pay. Olympiáda podle něj zvedla zájem o sport obecně, zvýšily se prodeje sportovního oblečení a doplňků na ven i do posilovny. „Hodnota průměrné objednávky se zvýšila o asi 30 % na téměř 2,5 tisíce korun. Na první místě byly boty všech typů – od běžeckých po například lyžařské,“ uvedl Filippov.
