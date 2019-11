Neextra nepanenské. Každý třetí olivový olej klame, zjistila inspekce

Inspektoři testovali 28 vzorků olejů z několika zemí. Testy proběhly zároveň v České republice i na Slovensku a devět olejů jimi neprošlo. Kontrola se soustředila především na to, zda oleje označené jako extra panenské splňují parametry, které jsou pro něj nutné.



Nedostatky inspekce našla u čtyř olejů z Řecka, dvou ze Španělska, v jednom případě šlo o olej italský a dvakrát byla za zemi původu nevyhovujícího produktu označena Evropská unie. Byly v nich použity oleje nižších kategorií, zákazníka tak označením na etiketě výrobci klamali.



Není to přitom první případ, ve kterém oleje nevyhověly. „Výsledky kontrol v průběhu několika let ukazují, že se do ČR dovážejí olivové oleje, které svými charakteristickými vlastnostmi často neodpovídají deklarované kategorii,“ uvedl v tiskové zprávě mluvčí inspekce, Pavel Kopřiva.



„Dovozci podceňují schopnost dozorových orgánů v ČR hodnotit jakost olivových olejů,“ dodal. Nevyhovující šarže olejů inspekce nařídila stáhnout z prodeje. Na nedostatky upozornila také regulátory v místě výroby. V kontrolách plánují inspektoři pokračovat i nadále.