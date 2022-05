Vláda bude jednat o prolomení bankovního tajemství kvůli šetřením OLAF

Ministerstvo financí by mělo mít pouze v rámci spolupráce s Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) pravomoc vyžádat si od bank a družstevních záložen výpis transakcí a získávat také informace v centrální evidenci účtů. Vyplývá to z návrhu zákona o spolupráci Česka s OLAF a z novel zákonů o bankách, spořitelních úvěrových družstvech a o centrální evidenci účtů, o kterém bude jednat vláda.