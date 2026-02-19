Bruselský úřad má podle serveru podezření na podvod. Mluvčí ČEPS Hana Klímová potvrdila, že v březnu v sídle společnosti zkontroluje OLAF projekty s evropskými penězi. Vyšetřování ČEPS komentovat nebude, řekla.
ČEPS o plánované kontrole v minulých dnech informovalo ministerstvo financí, které OLAF o vyšetřování informoval. Klímová potvrdila, že se šetření bude týkat projektů financovaných z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Z tohoto programu byly z evropských peněz financovány projekty v programovém období 2014 až 2020.
„Dle informací ministerstva financí proběhne dne 12. března kontrola v sídle společnosti, ČEPS je připravena poskytnout maximální součinnost. Vzhledem k probíhajícímu šetření nebude ČEPS v tuto chvíli sdělovat více informací,“ řekla mluvčí ČEPS Klímová.
Podle serveru Neovlivní.cz byl ČEPS už vyzván, aby se na březnovou kontrolu připravil. Vyšetřovatelé budou chtít vidět materiály k jednotlivým projektům, například projektovou dokumentaci, doklady o nákupu zboží a služeb a další.
OLAF šetří záležitosti týkající se podvodů, korupce a jiných trestných činů souvisejících s výdaji EU. Nemá pravomoci orgánů činných v trestním řízení, takže nemůže vést stíhání, ale vydává doporučení. Vedení úřadu se od letošního února ujal český státní zástupce Petr Klement.
Společnost ČEPS je výhradním provozovatelem přenosové soustavy v Česku. Udržuje, obnovuje a rozvíjí 45 rozvoden s 82 transformátory a trasy vedení velmi vysokého a zvláště vysokého napětí o celkové délce přibližně 6000 kilometrů. Sto procent akcií společnosti vlastní přes ministerstvo průmyslu a obchodu stát. Předloni podnik navýšil čistý zisk na rekordních 7,18 miliardy korun. Celkové výnosy naopak klesly o 8,6 procenta na 29,4 miliardy korun vlivem nižších cen elektřiny.