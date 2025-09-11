Online aukce odstartuje v pátek 19. září v 10 hodin na webu společnosti Prokonzulta a použije se tzv. anglický způsob aukce, tedy klasická otevřená dražba, kde v určeném časovém slotu vyhrává ten, kdo nabídne nejvyšší částku.
Část majetku, který bude předmětem dražby, je uskladněna v areálu brněnského letiště, kde si jej mohli zájemci během tohoto týdne osobně prohlédnout. O prohlídky však nebyl velký zájem, dorazili pouze tři potenciální účastníci. „Jeden z nich se zajímal především o vysokozdvižné vozíky, druhého zaujala spíše elektronika,“ uvedl fotograf iDNES.cz, který situaci na místě zdokumentoval.
Podle dostupných informací se nebude dražit jednotlivě, ale vždy v předem připravených balíčcích. Do aukce tak zamíří například manipulační vozíky s vyvolávací cenou 2,97 milionu korun, přičemž jejich odhadní hodnota činí 4,95 milionu. Nábytek a další vybavení (s výjimkou elektrospotřebičů) má odhadní cenu 4,63 milionu korun, avšak vyvolávací částka začíná na 2,778 milionu. Samostatnou položkou jsou i rozsáhlé zásoby elektrospotřebičů, jejichž hodnota byla stanovena na 4,384 milionu korun a vyvolávací cena činí 2,63 milionu.
Dražit se budou také automobily, mezi nimi například Škoda Octavia, BMW 530i, Peugeot Partner či Fiat Ducato. Vyvolávací ceny vozidel začínají na 28 200 korunách.
|Položka
|Vyvolávací cena
|Odhad ceny předmětu dražby
|Nábytek aj. vyjma elektrospotřebičů
|2 778 000 Kč
|4 630 000 Kč
|Kompletní zařízení regálů
|491 895 Kč
|819 824,26 Kč
|Skladové zásoby elektrospotřebičů
|2 630 400 Kč
|4 384 000 Kč
|Manipulační vozíky
|2 970 000 Kč
|4 950 000 Kč
|HW (PC, tisk, mobily ,atd.)
|443 400 Kč
|739 000 Kč
|Sklad spotřební materiál (vyjma kompletního zařízení regálů)
|827 505 Kč
|1 379 175,74 Kč
|ŠKODA OCTAVIA 1.6 TDI – 77 kW, rok 2015
|28 200 Kč
|47 000 Kč
|ŠKODA OCTAVIA 1.6 TDI – 81 kW, rok 2015
|36 600 Kč
|61 000 Kč
|FIAT DUCATO 2.3 JTD – SKŘÍŇOVÝ DODÁVKOVÝ VŮZ
|32 400 Kč
|54 000 Kč
|BMW 530i xDrive ve verzi Sedan, rok první registrace 10/2017
|234 000 Kč
|390 000 Kč
|ŠKODA OCTAVIA 2.0 TDI – 85 kW, rok výroby 2021
|79 800 Kč
|133 000 Kč
|ŠKODA OCTAVIA 2.0 TDI – 85 kW, rok 2021
|92 400 Kč
|154 000 Kč
|ŠKODA OCTAVIA 2.0 TDI, 85 kW – 1. majitel, r. 2022
|98 400 Kč
|164 000 Kč
|PEUGEOT PARTNER 1.5 BlueHDi – 96 kW, rok 2022
|117 600 Kč
|196 000 Kč
|Škoda Octavia
|121 200 Kč
|202 000 Kč
|Zdroj: web Prokonzulta
Za prodejcem Okay zůstaly zajištěné pohledávky 114 milionů korun, které patří UniCredit Bank. Nezajištěné pohledávky činí přes 530 milionů korun.
Do problémů se kvůli insolvenci dostali i samotní dodavatelé. Za odebrané zboží nedostali do dneška zaplacení výrobci Gorenje, LG, Beko, Samsung či Electrolux. Jejich pohledávky činí bezmála 183 milionů korun.
„Ze statistik českých konkurzů vyplývá, že průměrné uspokojení nezajištěných věřitelů se pohybuje okolo pěti až sedmi procent,“ řekl již dříve Adam Sigmund ze společnosti AS Zizlavsky.
Pád po třiceti letech
Společnost Okay, prodejce elektroniky, čelila finančním problémům od roku 2021. V roce 2024 výrazně snížila počet zaměstnanců na centrále i ve skladech. Situace se vyhrotila natolik, že loni v listopadu požádala u Krajského soudu v Brně o tříměsíční moratorium před věřiteli. Soud jej povolil, ale věřitelé restrukturalizační plán nakonec nepodpořili.
V lednu 2024 firma oznámila uzavření všech 35 zbývajících prodejen a 10. března vstoupila se sedmisetmilionovými dluhy do insolvence. E-shop byl již v té době mimo provoz. Definitivně firma ukončila činnost 9. dubna a na konci června odešli také poslední zaměstnanci.
Historie společnosti sahá do roku 1992, kdy brněnský podnikatel Jindřich Životský otevřel první prodejnu s elektrospotřebiči dováženými z Itálie a Belgie. Rychlý úspěch vedl k expanzi po celé České republice. Na přelomu tisíciletí měla firma dvacet poboček, v roce 2012 už provozovala síť 150 prodejen v Česku i na Slovensku a ročně prodávala téměř deset milionů spotřebičů.
V roce 2012 Okay převzalo prodejce nábytku JENA a o dva roky později představilo koncept Elektro & Sofa. Rozvíjela se i síť večerek Okay Market, ta však po neúspěšné expanzi do prodeje potravin v roce 2019 zanikla.
Slabiny, které firmu položily
Podle odborníků sehrála klíčovou roli nevhodná prodejní politika, slabé řízení a vysoká fluktuace zaměstnanců. V mnoha prodejnách tak obsluhovali neproškolení pracovníci, kteří na zákazníky tlačili kvůli vyšším maržím. To vedlo k negativním zkušenostem zákazníků a vnímání nízké kvality služeb.
Rozhodujícím faktorem byl také prudký rozvoj e-commerce, který se během pandemie ukázal jako zásadní. Společnost v tomto směru výrazně zaostávala – její nový e-shop vznikl až v roce 2012, tedy dvanáct let po spuštění internetového obchodu Alzy.
Nedostatek inovací způsobil, že konkurence nabízela rychlejší dopravu, kvalitnější zákaznický servis, moderní webové filtry i atraktivnější prodejní plochy. Okay tak postupně začalo ztrácet krok a nakonec neustálo tlak na trhu.