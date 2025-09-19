Majetek Okay se rozprodal za třetinu odhadní ceny. Největší zájem byl o auta

Majetek zkrachovalého prodejce elektroniky Okay se v páteční dražbě prodal jen za 6,7 milionu korun, to je zhruba třetina původního odhadu 18,5 milionu. Největší zájem byl o automobily, naopak manipulační vozíky, nábytek či hardware zůstaly bez jediného příhozu.

Prohlídka majetku firmy Okay, který půjde do dražby. (9. září 2025) | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Od samého začátku dražby, která odstartovala v 10 hodin dopoledne, se přihazovalo především u aut. Největší boj proběhl o Peugeot Partner z roku 2022 s nájezdem 50 tisíc kilometrů. Odhadovaná cena činila 196 tisíc korun, nakonec se vyšplhala až na 300 tisíc. Vůz BMW z roku 2017 s vyvolávací cenou 390 tisíc korun se nakonec prodal za 425 tisíc. Poslední přiklepnutí zaznělo krátce před polednem.

Zájem vzbudily také elektrospotřebiče, jejichž odhadní cena činila 2,63 milionu korun. Nakonec se prodaly za 3,05 milionu, i když o ně soupeřili pouze dva přihazující.

Naopak manipulační technika, kancelářský nábytek, spotřební materiál i hardware zůstaly zcela bez zájmu. Likvidátor se během dražby dokonce třikrát snažil vyzvat účastníky k podání nejnižší nabídky, ale nikdo nepřihodil ani korunu. Dražba probíhala formou anglické aukce, kdy účastníci postupně zvyšují své nabídky a vítězí ten, kdo nabídne nejvyšší cenu.

Dražba majetku OKAY z 19. září 2025
PoložkaOdhad ceny předmětu dražby (Kč)Vydraženo (Kč)
ŠKODA OCTAVIA 1.6 TDI – 77 kW, rok 201547 000153 500
ŠKODA OCTAVIA 1.6 TDI – 81 kW, rok 201561 000157 000
FIAT DUCATO 2.3 JTD – SKŘÍŇOVÝ DODÁVKOVÝ VŮZ54 000235 000
BMW 530i xDrive Sedan – 185 kW, 140 000 km390 000425 000
ŠKODA OCTAVIA 2.0 TDI – 85 kW, rok výroby 2021133 000281 000
ŠKODA OCTAVIA 2.0 TDI – 85 kW, rok 2021154 000342 000
ŠKODA OCTAVIA 2.0 TDI, 85 kW – 1. majitel, r. 2022164 000355 000
PEUGEOT PARTNER 1.5 BlueHDi – 96 kW, rok 2022196 000300 000
Vozidlo RZ: 3BA 3746, Peugeot Partner196 000275 000
Škoda Octavia, vozidlo s vybitou baterií, stav tachometru: 94.000 km202 000382 000
Kompletní zařízení regálů819 824760 000
HW (PC, tisk, mobily ,atd)739 0000
VZV, manipulační vozíky4 950 0000
Sklad spotřební materiál (vyjma kompletního zařízení regálů)1 379 1760
Skladové zásoby dlužníka (nábytek aj. vyjma elektrospotřebičů)4 630 0000
Skladové zásoby elektrospotřebičů4 384 0003 050 000
Celkem18 499 0006 715 500
Zdroj: Prokonzulta

„Je-li firma poslána do konkurzu, často je majetek prodán za cenu nižší, než činí odhad. Proto je pro obchodní partnery vždy důležité, aby si průběžně zjišťovali finanční situaci protistrany,“ komentuje výsledek aukce Robert A. Le Veneur ze švýcarské poradenské společnosti Le Veneur Sàrl. Podle něj je běžné, že v konkurzu zůstane k rozdělení méně peněz, než uvádí rozvaha.

Znalci už před dražbou upozornili, že část aktiv nemá v insolvenčním řízení reálnou hodnotu. Například software SAP, interní projekty či goodwill byly při pořizovací ceně přes 260 milionů korun ohodnoceny likvidační hodnotou nula, protože jde o zakázková řešení nepřevoditelná na jiného vlastníka. „To znamená, že i když firma na papíře vypadá bonitně, v případě konkurzu se mohou odepsat stovky milionů,“ doplnil Le Veneur.

Podle odborníků byl problém i v samotné skladbě prodávaného majetku. Hardware byl nabízen v balících po několika kusech od jednoho typu výrobku, přičemž jejich technický stav nebyl jasný. Pro velké firmy šlo o příliš roztříštěný soubor, pro jednotlivce zase o příliš velký objem. Ani sklad hardwarů nakonec nepřilákal kupce, protože zavedení do IT systémů, marketing a logistika by převýšily možnou marži.

Podle Le Veneura zboží z podobných dražeb obvykle končí v zemích na východě a jihu Evropy, kde je pro zákazníky rozhodující cena a záruka není podmínkou.

Milionové dluhy

Za prodejcem Okay brněnského podnikatele Jindřicha Životského zůstaly zajištěné pohledávky 114 milionů korun, které patří UniCredit Bank. Nezajištěné pohledávky pak dosahují více než 530 milionů korun.

Do problémů se kvůli insolvenci dostali i samotní dodavatelé. Za odebrané zboží dosud nedostali zaplaceno výrobci Gorenje, LG, Beko, Samsung či Electrolux. Jejich pohledávky činí bezmála 183 milionů korun.

„Ze statistik českých konkurzů vyplývá, že průměrné uspokojení nezajištěných věřitelů se pohybuje okolo pěti až sedmi procent,“ uvedl již dříve Adam Sigmund ze společnosti AS Zizlavsky.

Společnost Okay, prodejce elektroniky, čelila finančním problémům od roku 2021. V roce 2024 výrazně snížila počet zaměstnanců na centrále i ve skladech. Situace se vyhrotila natolik, že loni v listopadu požádala u Krajského soudu v Brně o tříměsíční moratorium před věřiteli. Soud jej povolil, ale věřitelé restrukturalizační plán nakonec nepodpořili.

V lednu 2024 firma oznámila uzavření všech 35 zbývajících prodejen a 10. března vstoupila se sedmisetmilionovými dluhy do insolvence. E-shop byl již v té době mimo provoz. Definitivně firma ukončila činnost 9. dubna a na konci června odešli také poslední zaměstnanci.

