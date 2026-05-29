Už 45 procent plateb v Česku je zaplaceno okamžitě. Ještě před třemi roky to přitom byla jen každá pátá transakce. Měsíčně Češi odešlou přes 91 milionů plateb, z toho už téměř 41 milionů jsou bleskové úhrady.
Okamžité platby jsou praktické nejen při převodu z účtu na účet, ale dají se použít také u obchodníků za využití QR kódů. Ty umožňují rychlé finanční vypořádání bez nutnosti ručního zadávání údajů. V kamenných prodejnách či na internetu už využívá bleskové platby 31 procent Čechů, zjistil průzkum.
Průměrně trvá připsání platby na účet jenom tři sekundy. „Ještě před pár lety trvaly platby dva i více dní,“ vzpomíná guvernér ČNB Aleš Michl. Podle něj ČNB dokáže platební infrastrukturu provozovat až padesátkrát levněji ve srovnání s tím, na kolik vyjdou karetní systémy.
I proto v průzkumu instantní platby chválí 98 procent malých podnikatelů a živnostníků, kteří zákazníkům umožňují úhradu QR kódem přímo při nákupu. Peníze obchodníci dostanou prakticky ihned a nepotřebují tak platební terminál. Mohou tak ušetřit na karetních poplatcích i na manipulaci s hotovostí.
QR kódy místo karet
Přesto 47 procent Čechů v průzkumu uvedlo, že zatím žádnou QR platbu neprovedli. Nejčastěji jako důvod zmiňují, že se nechtějí na veřejnosti přihlašovat do mobilního bankovnictví nebo dosud neměli příležitost.
Systém okamžitých plateb ČNB spustila v roce 2018 a postupně se do něj zapojily téměř všechny banky. Poslední velký finanční dům tak učinil v roce 2025, od té doby jsou k dispozici klientům bank, které pokrývají téměř celý český retailový trh.
U některých bank jsou okamžité platby nastavené automaticky, jinde si je klient musí při odeslání vybrat. Maximální limit je 2,5 milionu korun, některé finanční domy ale mohou mít pro odchozí platby vlastní nižší limit.
Mzdy i euro platby
ČNB ve spolupráci s bankami nyní připravuje zavedení hromadných korunových okamžitých plateb, které mohou usnadnit a výrazně urychlit výplatu mezd v podnicích.
Od roku 2025 navíc mohou občané využívat korunové okamžité platby také při placení daní, poplatků, pojistného a dalších odvodů státním a veřejným institucím. ČNB totiž začala v listopadu 2025 tyto platby jakožto banka státu sama přijímat.
V roce 2027 zrychlí také eurové transakce, což usnadní přeshraniční platby. Od ledna 2027 budou všechny banky muset spustit přijímání okamžitých plateb v eurech, nejpozději v červenci pak musí zpřístupnit také jejich okamžité odesílání, a to v nepřetržitém režimu.