Téměř polovina Čechů ještě neplatila přes QR kód, ukázal průzkum

Okamžité platby umožňující převést peníze z účtu na účet za několik sekund si rychle nacházejí oblibu mezi Čechy. V současnosti službu aktivně využívá už více než polovina české populace, ukázal průzkum agentury Ipsos pro Českou národní banku, která systém okamžitých plateb provozuje. Služba funguje nepřetržitě po celý rok 24 hodin denně včetně víkendů a svátků. Poslat peníze tak lze i na Štědrý den nebo třeba o půlnoci.
ilustrační snímek | foto: Jan SmekalMAFRA

Už 45 procent plateb v Česku je zaplaceno okamžitě. Ještě před třemi roky to přitom byla jen každá pátá transakce. Měsíčně Češi odešlou přes 91 milionů plateb, z toho už téměř 41 milionů jsou bleskové úhrady.

Okamžité platby jsou praktické nejen při převodu z účtu na účet, ale dají se použít také u obchodníků za využití QR kódů. Ty umožňují rychlé finanční vypořádání bez nutnosti ručního zadávání údajů. V kamenných prodejnách či na internetu už využívá bleskové platby 31 procent Čechů, zjistil průzkum.

Průměrně trvá připsání platby na účet jenom tři sekundy. „Ještě před pár lety trvaly platby dva i více dní,“ vzpomíná guvernér ČNB Aleš Michl. Podle něj ČNB dokáže platební infrastrukturu provozovat až padesátkrát levněji ve srovnání s tím, na kolik vyjdou karetní systémy.

I proto v průzkumu instantní platby chválí 98 procent malých podnikatelů a živnostníků, kteří zákazníkům umožňují úhradu QR kódem přímo při nákupu. Peníze obchodníci dostanou prakticky ihned a nepotřebují tak platební terminál. Mohou tak ušetřit na karetních poplatcích i na manipulaci s hotovostí.

QR kódy místo karet

Přesto 47 procent Čechů v průzkumu uvedlo, že zatím žádnou QR platbu neprovedli. Nejčastěji jako důvod zmiňují, že se nechtějí na veřejnosti přihlašovat do mobilního bankovnictví nebo dosud neměli příležitost.

Systém okamžitých plateb ČNB spustila v roce 2018 a postupně se do něj zapojily téměř všechny banky. Poslední velký finanční dům tak učinil v roce 2025, od té doby jsou k dispozici klientům bank, které pokrývají téměř celý český retailový trh.

U některých bank jsou okamžité platby nastavené automaticky, jinde si je klient musí při odeslání vybrat. Maximální limit je 2,5 milionu korun, některé finanční domy ale mohou mít pro odchozí platby vlastní nižší limit.

Mzdy i euro platby

ČNB ve spolupráci s bankami nyní připravuje zavedení hromadných korunových okamžitých plateb, které mohou usnadnit a výrazně urychlit výplatu mezd v podnicích.

Od roku 2025 navíc mohou občané využívat korunové okamžité platby také při placení daní, poplatků, pojistného a dalších odvodů státním a veřejným institucím. ČNB totiž začala v listopadu 2025 tyto platby jakožto banka státu sama přijímat.

V roce 2027 zrychlí také eurové transakce, což usnadní přeshraniční platby. Od ledna 2027 budou všechny banky muset spustit přijímání okamžitých plateb v eurech, nejpozději v červenci pak musí zpřístupnit také jejich okamžité odesílání, a to v nepřetržitém režimu.

Padl rekordní jackpot. Šťastlivec si odnáší téměř tři miliardy, raduje se i český stát

Eurojackpot spadající pod mezinárodní loterijní skupinu Allwyn funguje i v...

V Česku padla rekordní výhra v loterii, sázející získal v úterý večer ve hře Eurojackpot 2,911 miliardy korun. Informace z tabulky výher na webu loterijní společnosti redakci iDNES.cz a agentuře ČTK...

KFC v Česku dočasně zavřelo všechny své pobočky. Zavádí nová opatření

Řetězec KFC po problémech s kvalitou zavádí řetězec digitální systém kontroly...

Řetězec KFC v úterý dočasně uzavřel všech svých 140 restaurací. Pobočky zůstaly mimo provoz do 11 hodin. Po problémech s kvalitou zavádí řetězec digitální systém kontroly bezpečnosti potravin a...

Konec levných balíčků z čínských e-shopů. Jak se změní cena s novým clem

Premium
ilustrační snímek

Levné nákupy z Temu, Sheinu nebo AliExpressu čeká konec dosavadního režimu. Od 1. července 2026 se nově clo bude vztahovat i na zásilky ze zemí mimo Evropskou unii v hodnotě do 150 eur. Tedy i na...

Dvě a půl miliardy nejde uložit na spořicí účet. Experti radí, jak naložit s výhrou

výhra tiket peníze výherce

Zhruba dvě a půl miliardy korun po zdanění přinesou úternímu výherci Eurojackpotu dosud nepoznané starosti. Jak se má ve světě velkých peněz zorientovat čerstvý miliardář, vysvětlují přední odborníci...

Vůbec žádné palivo. Na obyčejné Rusy se už nedostává, trh zachvacuje panika

V Rusku se po ukrajinských útocích se potýkají s nedostatkem paliva. Na...

Rusku vinou útoků ukrajinských dronů dochází benzín, píše ruský nezávislý zpravodajský server Novaja gazeta Europe. Ruský trh podle serveru přišel o třetinu možností rafinace ropy. Píše o panice mezi...

Sdíleným autem nově i do zahraničí. Bolt Drive umožní jízdu do čtyř sousedních zemí

Carsharingová platforma Bolt Drive míří za hranice České republiky. Nově mohou...

Carsharingová služba Bolt Drive nově umožní vyjet se zapůjčeným autem i do zahraničí. Dosud bylo možné její vozy používat výhradně v Česku. Cestovat lidé mohou do Německa, Rakouska, Polska a na...

29. května 2026  15:55

Světové finále EY Podnikatele roku ovládli zakladatelé Astera Labs

Zleva: Jitendra Mohan a Sanjay Gajendra, spoluzakladatelé společnosti Astera...

Světovými vítězi soutěže EY Podnikatel roku se pro rok 2026 stali spoluzakladatelé americké společnosti Astera Labs Jitendra Mohan, Sanjay Gajendra a Casey Morrison. Porota je vybrala z 58 národních...

29. května 2026  15:47

SpaceX snížila očekávané ocenění. Přesto se chystá nejvýnosnější IPO v historii

Loď SpaceX Starship se vydává na cestu k odpalovací rampě před svým desátým...

Společnost SpaceX míří na burzu. Podle agentury Bloomberg cílí vesmírná firma Elona Muska na tržní hodnotu nejméně 1,8 bilionu dolarů (zhruba 38 bilionů korun). Ještě v dubnu přitom agentura...

29. května 2026  14:59

Spotřebitelé se o dodávky energií obávat nemusí, šetření úřadu dopadlo dobře

ilustrační snímek

Situaci na velkoobchodních trzích s energiemi silně ovlivňuje aktuální geopolitický vývoj. Energetický regulační úřad (ERÚ) v této souvislosti provedl mimořádné šetření, jehož cílem bylo ověřit...

29. května 2026  14:06

Vzkříšení Zootu. Oděvní značku koupila firma miliardářů Pavlíčka a Španěla

Prodejna e-shopu Zoot v Praze.

Investiční skupina SPM oznámila odkup ochranných známek a webových domén módní značky Zoot. Cílem nových vlastníků je značce postupně vrátit pozici na českém módním trhu. Zoot se má postupně...

29. května 2026  11:47

Zrušte zákaz těžby v Arktidě, žádají Norové Brusel. Ten na něm zatím trvá

Společnost Equinor je hlavním provozovatelem těžby ropy a plynu na norském...

Norsko by rádo zrušilo evropské moratorium na nové plynové a ropné vrty v Arktidě. Tam se totiž nachází téměř dvě třetiny jeho surovinových zdrojů. Norští politici, úředníci i lobisté tak stále...

29. května 2026  10:16

Trápení se silnou korunou. Polovině exportérů silná koruna snižuje zisky

Premium
ilustrační snímek

Exportéři vyčíslili kurzové ztráty za první čtvrtletí na skoro 48 miliard. Přesto vývozce mnohem více než koruna trápí nepřehledná geopolitická situace a byrokracie. Potvrdil to aktuální ČSOB Index...

29. května 2026

Ještě přísnější než bezemisní. Jaké bydlení bude skutečně zelené?

ilustrační snímek

U nových budov musí být spotřeba o deset procent nižší, než je standard na budovy s takzvanou téměř nulovou spotřebou, a u rekonstrukcí dosáhnout úspory neobnovitelné energie alespoň o 30 procent. To...

29. května 2026

Další chlouba Donalda Trumpa: rýsuje se 250dolarová bankovka s jeho portrétem

Návrh 250dolarové bankovky s tváří prezidenta Donalda Trumpa a podpisem, kterou...

Představitelé administrativy prezidenta Donalda Trumpa tlačí u příležitosti oslav výročí založení Spojených států na vytvoření bankovky v hodnotě 250 dolarů (asi 5200 Kč), na níž by byl portrét šéfa...

28. května 2026  22:20

Evropa sní, že se stane čipovou velmocí. Pokud dá dohromady 120 miliard eur

Křemíkové čipy pronikají do všech oblastí našeho života.

Evropská komise (EK) připravuje nový plán na podporu polovodičového průmyslu v Evropské unii, který si do roku 2035 vyžádá investice v hodnotě 120 miliard eur (téměř tři biliony Kč) ze soukromého i...

28. května 2026  21:04

Victoria's Secret v Česku otevírá další obchod. Značka se vrací k růstu

Hailey Bieber ve valentýnské kampani pro značku Victoria´s Secret (2026)

Oblíbená značka spodního prádla Victoria’s Secret otevře v pátek 29. května svou druhou pobočku v Praze. Nový butik bude v obchodním centru Palladium, sortiment nové prodejny zahrnuje spodní prádlo,...

28. května 2026

