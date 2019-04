Koupit elektroojetinu je těžké. Konzervativní Češi jim zatím nedůvěřují

Například nejrozšířenější tuzemská síť autobazarů AAA loni prodala sedmnáct bateriových elektromobilů, téměř trojnásobek proti roku 2016. Vůbec první čistě elektrický vůz společnost nabízela v roce 2014. Marně. Pro ojetou Teslu S si během roku žádný z českých zákazníků nepřišel.



Ještě na začátku loňského roku proto společnost rychlý nástup elektromobility nepředpokládala. Jenže Evropská unie zpřísnila emisní limity pro nová auta, a tak autobazary urychleně školí své nákupčí, aby dokázali odhalit problémové vozy a určit prodejní cenu.

Aktuálně se nejstarší čtyři roky staré modely elektromobilů prodávají od zhruba 450 tisíc výše. Bazarové ceny vozidel, která mění majitele dříve než po roce od uvedení do provozu, pak proti ceně nového vozidla klesají jen nepatrně, nabízejí se za částky převyšující 800 tisíc korun.

Češi mají z elektroaut obavy

„Je tady spousta předsudků, jestli s tím člověk může do myčky, jestli nevyhodí celou vesnici, pokud si to zapojí doma do zásuvky, nebo jak je to s baterkou. Jestli u ojetého auta bude ještě fungovat, nebo jestli bude muset zaplatit stovky tisíc za nové baterie, protože to je nejdražší část auta,“ shrnul základní obavy zákazníků Pavel Foltýn z Auto ESA. Ceny akumulátorů totiž tvoří až 40 procent nákladů celého vozu.

Další problém, který české zákazníky zatím od nákupu nových i ojetých elektrovozů odrazuje, je stále nedostatečná síť dobíjecích stanic pro případy, že bude potřeba dobít baterii během cesty.

U nových elektrovozů výrobci zpravidla garantují osmiletou životnost baterie, kterou však omezuje nájezd 160 tisíc kilometrů, pokud svozem majitel jezdí častěji. Podle Petra Buriana zastupujícího v Česku automobilku Nissan se v Evropě od roku 2010, kdy se první čistě bateriově poháněné modely této značky objevily, přihlásily k výměně baterie jen jednotky zákazníků. V Česku, kde se loni prodalo 147elektromobilů Nissan, pak japonský výrobce žádný případ měněné baterie neeviduje.

Kromě vysokých pořizovacích nákladů a obav z dalších investic zatím rychlému nástupu elektromobilů podle provozovatelů bazarů brání i to, že se v Česku prodává málo nových elektroaut. Z více než 260 tisíc loni registrovaných vozidel tvořila podle Sdružení automobilového průmyslu Auto SAP bateriová elektroauta 703 kusů. O rok dříve to bylo jen 307 vozů.

Kupující podporují represe a úlevy

Podle prodejců tento nárůst způsobila kombinace obav z represí a znevýhodňování fosilních paliv, které odstartovaly zákazy vjezdu starších dieselových vozidel do center německých měst, a úlev pro majitele ekologických vozidel.

„Podpora čisté mobility ve velkých městech v podobě parkování zdarma pro elektromobily a hybridy motivuje ke koupi těchto automobilů více lidí než dříve,“ uvedla Karolína Topolová, generální ředitelka společnosti Aures Holding, pod kterou patří autobazary AAA.

Pro elektrovozy podle ní přicházejí lidé, pro které je ekologie životní styl. I tito lidé si však podle Topolové kupují elektromobil buď jako druhé auto do domácnosti, nebo v případě živnostníků jako doplněk ke klasickému vozu. Ten používají při jízdách na delší vzdálenosti a elektromobil na cesty po městě mimo jiné právě kvůli snadnějšímu parkování.



Přechod k elektromobilitě má být jedním z prostředků, jak do roku 2030 výrazně snížit množství emisí skleníkových plynů. Pro českou společnost nezvyklou utrácet za nové vozy nebo pro domácnosti, které si nemohou dovolit pravidelnou obnovu vozidlového parku, to však bude znamenat výrazný výdaj navíc.

V současnosti český vozidlový park patří k nejstarším v rámci EU a průměrná doba, po kterou Češi udržují svoje vozy v provozu, se rok od roku zvyšuje. Stáří prodávaných ojetin činí podle nejnovějších statistik Svazu dovozců automobilů deset let.

Jen během prvních dvou měsíců letošního roku se na českém trhu objevilo přes 24 tisíc ojetých vozů z ciziny, z nichž větší část byla starší deseti let. Proti tomu nových vozů se za stejné období prodala pětina. Stáří vozů v českých garážích tak neustále roste. Ještě před sedmi roky se věk průměrného českého vozu dařilo držet pod třinácti roky, loni už tato hodnota vystoupala na 14,68 roku.